Европейское общество научной фантастики назвало лауреатов премии «Еврокон» за 2019 год. Церемония награждения прошла 24 августа на 41-м конвенте, который на этот раз организовали в Белфасте (Северная Ирландия).
Зал славы
- Лучший писатель — Чарльз Стросс (Великобритания). На премию также номинировался Виктор Пелевин.
- Лучший переводчик — Михай-Дан Павелеску (Румыния).
- Лучший промоутер — Петра Булич (Хорватия). На премию также номинировался критик Василий Владимирский.
- Лучший журнал — Windumanoth (Испания).
- Лучший издатель — Future Fiction (Италия). На премию также номинировалось издательство «Манн, Иванов и Фербер».
- Лучший художник — Николя Фруктю (Франция). Кроме того, на премию номинировался художник Аскольд Акишин.
Награды за достижения
- Лучшая художественная работа — Даниэль Эгнёс за оформление французских изданий Нила Геймана (Швеция, номинации от Франции).
- Лучшее художественное произведение — Лоран Женфор Spire (Франция).
- Лучшая постановка — «Игра престолов» (реж. Брайан Кирк, Даниэль Минахан, Тимоти Ван Паттен).
- Лучший фэнзин — фэнзин «Найди лесоруба» №21, июль’18 (Россия).
- Лучшее произведение для детей — Селин Кирнан Begone the Raggedy Witches (Ирландия).
- Лучшая сетевая публикация — сайт Origen Cuantico (Испания).
Кризалис (многообещающие молодые писатели)
Дален Белич (Хорватия), Флориана Сула (Франция), Сара Дэвис-Гофф (Ирландия), Франчи Конфорти (Италия), Андрей Кокоулин (Россия), Мар Гойсуэта (Испания), Гунилла Йонссон совместно с Микаэлом Петерсеном (Швеция), Светлана Тараторина (Украина).
Почётная награда Еврокона «Грандмастер» — Йен Макдональд (Великобритания).
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