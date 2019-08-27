Европейское общество научной фантастики назвало лауреатов премии «Еврокон» за 2019 год. Церемония награждения прошла 24 августа на 41-м конвенте, который на этот раз организовали в Белфасте (Северная Ирландия).

Зал славы

  • Лучший писатель — Чарльз Стросс (Великобритания). На премию также номинировался Виктор Пелевин.
  • Лучший переводчик — Михай-Дан Павелеску (Румыния).
  • Лучший промоутер — Петра Булич (Хорватия). На премию также номинировался критик Василий Владимирский.
  • Лучший журнал — Windumanoth (Испания).
  • Лучший издатель — Future Fiction (Италия). На премию также номинировалось издательство «Манн, Иванов и Фербер».
  • Лучший художник — Николя Фруктю (Франция). Кроме того, на премию номинировался художник Аскольд Акишин.

Награды за достижения

  • Лучшая художественная работа — Даниэль Эгнёс за оформление французских изданий Нила Геймана (Швеция, номинации от Франции).
  • Лучшее художественное произведение — Лоран Женфор Spire (Франция).
  • Лучшая постановка — «Игра престолов» (реж. Брайан Кирк, Даниэль Минахан, Тимоти Ван Паттен).
  • Лучший фэнзин — фэнзин «Найди лесоруба» №21, июль’18 (Россия).
  • Лучшее произведение для детей — Селин Кирнан Begone the Raggedy Witches (Ирландия).
  • Лучшая сетевая публикация — сайт Origen Cuantico (Испания).

Кризалис (многообещающие молодые писатели)

Дален Белич (Хорватия), Флориана Сула (Франция), Сара Дэвис-Гофф (Ирландия), Франчи Конфорти (Италия), Андрей Кокоулин (Россия), Мар Гойсуэта (Испания), Гунилла Йонссон совместно с Микаэлом Петерсеном (Швеция), Светлана Тараторина (Украина).

Почётная награда Еврокона «Грандмастер»Йен Макдональд (Великобритания).

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