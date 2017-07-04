Йен Макдональд «Новая Луна». Научно-фантастическая «Игра престолов»

Всего полвека прошло с начала колонизации Луны, а в городах под куполами уже выросла целая культура с собственными лидерами и аутсайдерами, общепризнанными ценностями и тайными пороками. Но хотя количество колонистов всё ещё сопоставимо с населением среднего земного города-миллионника, на новой Луне кипят такие страсти, какие не снились старушке Земле.

Ian McDonald

New Moon

Роман

Жанр: «новая» космическая опера

Выход оригинала: 2015

Переводчик: Н. Осояну

Издательство: АСТ, 2017

576 стр., 2500 экз.

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Роберт Хайнлайн «Луна — суровая хозяйка»

Джордж Мартин «Игра престолов»

Выступая в 2013 году перед участниками Петербургской фантастической ассамблеи, почётный гость конвента Йен Макдональд так описал свой новый роман: «научно-фантастическая «Игра престолов», действие которой разворачивается на Луне». Звучит интригующе — и для любителей старой доброй НФ, и для поклонников Джорджа Мартина. Нетрудно догадаться, что речь шла о книге «Новая Луна» — именно над ней он тогда работал. Так выполнил ли британский писатель своё обещание? Ответ, как водится, половинчатый: и да, и нет.

Если «Песнь льда и пламени» для вас прежде всего история противостояния влиятельных семейств и ярких неординарных личностей, то отрицать сходство бессмысленно. По сути, вся Луна у Йена Макдональда разделена между пятью семейными корпорациями — причём не столько географически, сколько экономически. Корта, Маккензи, Воронцовы, Асмоа, Сунь — Пять Драконов, пять великих кланов, связанных друг с другом сложной сетью династических браков, многосторонних контрактов, деловых и личных интересов. Пять семей, которым в совокупности принадлежит практически всё, чем владеет Луна. Гелий-3, неиссякаемый источник энергии для Земли. Железные дороги и редкоземельные элементы. Сложные искусственные экосистемы. Космическая транспортная сеть… У каждого из кланов своя специализация, своя тщательно оберегаемая монополия, но обойтись друг без друга они не в силах. Недобросовестная конкуренция, кратковременные союзы, ловкие интриги, борьба за лидерство внутри семей и за господство над всей Луной — сходство с циклом Джорджа Мартина тут действительно просматривается, а герои Макдональда по колоритности не уступают главным действующим лицам «Игры престолов». Кроме того, на Луне царит просто сказочная свобода нравов, а к девиациям относятся более чем терпимо — о чём автор не забывает напоминать нам на каждой странице.

Макдональду удалось сплавить воедино бразильскую страстность, австралийское упорство, китайскую изобретательность, африканскую щедрость и русский размах

При этом Макдональд обращается со своими героями куда бережнее, чем его американский коллега. Собственно, кровь начинает литься рекой только на последних страницах: на протяжении почти всего повествования автор успевает убить лишь нескольких человек — и ещё несколько чудом избегают покушений. Но ведь по-другому и быть не может. Луна Йена Макдональда — идеальная среда для социальных экспериментов с далеко идущими последствиями. Строго упорядоченное царство анархии: здесь в принципе не существует законов, только сложная система сдержек и противовесов, договоров и сделок, направленных на выживание. Человеческий материал слишком ценен, а окружающая среда — смертельно опасна. Любая оплошность, любое поспешное, необдуманное действие может привести к быстрой и мучительной смерти. Луна жёстко стелет: поневоле начинаешь следить за словами и поступками, «фильтровать базар» и искать компромиссы.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что этот роман — вершина творчества Йена Макдональда. Писатель активно использует материал, который собрал во время работы над «Рекой богов», «Домом Дервиша», «Бразильей» и другими книгами. На страницах «Новой Луны» ему удалось сплавить воедино бразильскую страстность, австралийское упорство, китайскую изобретательность, африканскую щедрость и русский размах. Макдональд — мастер рассказывать истории. Он с первых же страниц с головой погружает нас в яростное кипение странной, непонятной жизни, сбивает с толку терминами, позаимствованными из полудюжины языков, — и только потом начинает раскрывать предысторию лунной колонии и Пяти Драконов. Автор умудряется держать читателя в напряжении до самого финала, ловко меняет угол зрения, тщательно дозирует информацию и избегает лобовых, прямолинейных объяснений: мало-помалу главное становится понятно из контекста. Роман завершается на полуслове — но, что называется, на высокой ноте. Юный прожигатель жизни, ценитель секса и завсегдатай вечеринок, обращается в одержимого мстителя. «Золотой мальчик», которому всё в жизни давалось легко, возвращается в гибнущее родовое гнездо, чтобы защитить своих детей. Мастер интриги становится жертвой предательства… При желании здесь вполне можно было поставить точку, но писатель предпочёл многоточие: в 2017 году на английском вышел роман «Волчья Луна», прямое продолжение. Финал открыт — и это, пожалуй, единственный недостаток романа Йена Макдональда.

Итог: до недавнего времени главной книгой о непростой жизни лунной колонии оставался роман Роберта Хайнлайна «Луна — суровая хозяйка». Но теперь, с выходом «Новой Луны», у Йена Макдональда есть все шансы потеснить классика на этом пьедестале.

«Новая луна» как «Тихий Дон» Описывая русский клан Воронцовых, Йен Макдональд сумел избежать традиционной для англо-американской фантастики «развесистой клюквы». И это неудивительно: в интервью писатель признаётся, что читал довольно много русской литературы. Причём не только обязательный набор дореволюционной классики — Толстого, Достоевского, Чехова, — но и, например, «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

— Мне не нравится твой мир, Рафаэль Корта. Мне не нравится его подлость, теснота и уродство и то, что у всего здесь есть цена… Вы как крысы в клетке: один неверный взгляд, одно слово — и начнёте жрать друг друга.

— Луна — это всё, что я знаю… Это наш дом. Я здесь родился и здесь умру. А так, в целом, мы просто люди — кто наверху, кто внизу. Лучшие и худшие. В конечном итоге нам не на кого полагаться, кроме себя самих. Ты видишь повсюду контракты, а я — соглашения. Посредством которых мы разбираемся, как нам жить друг с другом.

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Йен Макдональд «Новая Луна». Научно-фантастическая «Игра престолов» удачно страстность

увлекательность

оригинальность неудачно открытый финал 2017-07-04 9 отлично

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