Мифопоэтическое сообщество назвало лауреатов ежегодной премии, которую вручают за произведения в жанре фэнтези, обладающие высокими литературными достоинствами, а также за научные работы, исследующие творчество «Инклингов» — легендарной дискуссионной группы, в которую входили Джон Толкин, Клайв Льюис и Чарльз Уильямс.

Финалистами Мифопоэтической премии в 2018 году стали:

Произведение для взрослых (за произведения, которое сильнее всего соответствует «духу Инклингов»):

Джон Краули «Ka: Dar Oakley in the Ruin of Ymr»

(за произведения, которое сильнее всего соответствует «духу Инклингов»): Джон Краули «Ka: Dar Oakley in the Ruin of Ymr» Произведение для детей и подростков (за произведения, написанные в традиции «Хоббита» или «Хроники Нарнии»):

Гарт Никс «Frogkisser!»

(за произведения, написанные в традиции «Хоббита» или «Хроники Нарнии»): Гарт Никс «Frogkisser!» Исследования творчества Инклингов :

Сёрина Хиггинс, «The Inklings and King Arthur: J. R. R. Tolkien, Charles Williams, C. S. Lewis, and Owen Barfield on the Matter of Britain»

: Сёрина Хиггинс, «The Inklings and King Arthur: J. R. R. Tolkien, Charles Williams, C. S. Lewis, and Owen Barfield on the Matter of Britain» Мифопоэтическая премия за исследования мифологии и фэнтези (за труды, посвящённые мифам и фэнтези, а также работы, посвященные другим авторам, пишущим в традициях Инклингов):

(за труды, посвящённые мифам и фэнтези, а также работы, посвященные другим авторам, пишущим в традициях Инклингов): Майкл Леви и Фара Мендлесон «Children’s Fantasy Literature: An Introduction»

Имена победителей огласили на конвенте Mythcon 49, который прошёл 20-23 июля в Атланте (Джорджия, США).