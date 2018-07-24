Мифопоэтическое сообщество назвало лауреатов ежегодной премии, которую вручают за произведения в жанре фэнтези, обладающие высокими литературными достоинствами, а также за научные работы, исследующие творчество «Инклингов» — легендарной дискуссионной группы, в которую входили Джон Толкин, Клайв Льюис и Чарльз Уильямс.

Финалистами Мифопоэтической премии в 2018 году стали:

  • Произведение для взрослых (за произведения, которое сильнее всего соответствует «духу Инклингов»):
    Джон Краули «Ka: Dar Oakley in the Ruin of Ymr»
  • Произведение для детей и подростков (за произведения, написанные в традиции «Хоббита» или «Хроники Нарнии»):
    Гарт Никс «Frogkisser!»
  • Исследования творчества Инклингов:
    Сёрина Хиггинс, «The Inklings and King Arthur: J. R. R. Tolkien, Charles Williams, C. S. Lewis, and Owen Barfield on the Matter of Britain»
  • Мифопоэтическая премия за исследования мифологии и фэнтези (за труды, посвящённые мифам и фэнтези, а также работы, посвященные другим авторам, пишущим в традициях Инклингов):
  • Майкл Леви и Фара Мендлесон «Children’s Fantasy Literature: An Introduction»

Имена победителей огласили на конвенте Mythcon 49, который прошёл 20-23 июля в Атланте (Джорджия, США).

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Владимир Макаров
Владимир Макаров
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