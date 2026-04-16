КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Очень опасное кино. Трагедии и смерти на съёмках
Мы посмотрели мультфильм про аватара Аанга, слитый в интернет
Лучшие фэнтези-фильмы XXI века (пока что) по версии «Мира фантастики» и его читателей
Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино

Классика

«Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби-коп, Сатана и Эминем
Докуфикшен: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Новости

Обычный фильм ужасов — что говорят критики о «Мумии» Ли Кронина

Дмитрий Кинский
16 апреля 18:17
180
1 минута на чтение
Критики встретили «Мумию» Ли Кронина прохладно, на агрегаторе Rotten Tomatoes у нее всего 56% свежести.
Журналисты называют ее довольно стандартным фильмом ужасов, который может зайти фанатам кровавых сцен.
Премьера состоится 17 апреля.
Deadline Hollywood Daily
Фильм не очень страшный. Он довольно мерзкий... Было бы неплохо, если бы сюжетная линия и проработка персонажей были более заметны. Слишком много в фильме скрыто за слоями мумификации.
IndieWire
Резкие моменты в фильме приглушены, сцены скучны, а жестокость слишком уж буквально скрывается.
The Times (UK)
Фильм выглядит великолепно, Кронин — талантливый стилист. Но, как и в его дебютном фильме «Другой», здесь слишком много рабского подражания.
Bloody Disgusting
Новый фильм Кронина — не столько переосмысление «Мумии», сколько стандартный фильм ужасов об одержимости с легким египетским налетом.
Variety
Картина получилась более шаблонной, чем можно было ожидать от хвастливого автора, но любителям кровавых сцен здесь есть чем поживиться.
Region Free
«Мумия» Ли Кронина — это то, что происходит, когда кто-то очень снять своих «Зловещих мертвецов», но имеет права только на старые фильмы Universal.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 269 (апрель 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый трейлер и геймплей «Метро 2039»

Новости

Бойцы в сборе в трейлере фильма по Street Fighter

Новости

Первый трейлер 3 сезона «Террора» со звездой «Легиона» в главной роли
Премьера 7 мая.

Новости

«Ничто не длится вечно» — трейлер финала «Благих знамений»

Новости

«Это ужасно и неуважительно» — авторы «Аватара: Последний маг воздуха» про утечку
Авторы явно не в восторге.

Новости

Звезда «Андора» сыграет в «Супермене: Человек завтрашнего дня»

Новости

Marvel сократила 8% сотрудников

Новости

Дени Вильнёв показал 7 минут «Дюны 3». А вот их пересказ
Что говорят те, кто уже видел.

Новости

В первом тизере «Охоты на Голлума» объявили актёров. Вот кто новый Арагорн
А ещё объявили двух новых персонажей.

Новости

«Самые сильные сразятся за руку княжны» — тизер «Руслана и Людмилы»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты