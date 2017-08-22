Недавно актёр Дэвид Харбор рассказал, что третьего сезона «Очень странных дел» зрители могут и не дождаться. Что ж, слухи не подтвердились: третий сезон мы всё-таки увидим. И четвёртый тоже. Об этом рассказали создатели сериала Росс и Мэтт Дафферы. При этом они заявили, что не хотят сильно тянуть с финалом.

По их словам, будет очень тяжело строить историю вокруг одни и тех же героев, которые к четвёртому сезону заметно вырастут.

Им нужно будет вырваться из этого. Это нелепо!

Росс Даффер

Кроме этого, братья рассказали кое-что о втором сезоне. Он будет более мрачным и закрученным, чем первый. Сезон будет посвящён жизни Уилла Байерса после его возвращения с Изнанки, а также расскажет о дальнейших приключениях четырёх друзей и Одиннадцатой.

Я сказал Мэтту, что не хочу называть это вторым сезоном, а хочу, чтобы это было похоже на продолжение фильма. Если вы сняли успешный фильм, его продолжение всегда будет немного масштабнее.

Росс Даффер

Премьера второго сезона — 27 октября.

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