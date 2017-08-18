Часто актёры, сами того не замечая, выбалтывают какие-то секреты. В небольшом спонтанном интервью изданию TMZ актёр Дэвид Харбор, который играет шерифа в сериале «Очень странные дела», случайно намекнул на третий сезон.

Дети взрослеют, и, разумеется, это проявится в различных подростковых придурях, особенно в третьем сезоне.

Актёр Дэвид Харбор

Когда актёра переспросили о третьем сезоне, он пошёл на попятную, сказав, что если зрителям не понравится второй сезон, то о третьем не может быть и речи.

Остаётся только ждать и надеяться, что второй сезон получится таким же отличным, как первый. Премьера состоится уже 27 октября.

Как, вы ещё не видели первый сезон? «Очень странные дела»: почему вы должны посмотреть этот сериал Сериал, как будто написанный Кингом и снятый Спилбергом, умело воссоздаёт мистическую атмосферу фильмов 1980-х.

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