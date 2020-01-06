5 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная торжественная церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Эту одну из самых престижных наград можно считать своего рода разминкой перед «Оскаром», а её победители помогают оценить «расклад сил» в главной гонке.

Больше всего статуэток взял фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» — как «лучшая комедия» и как «лучший сценарий». А Брэд Питт получил приз как лучший актёр второго плана. Представленный в четырёх номинациях нефантастический, но околокомиксовый «Джокер» взял две награды — за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и за лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоттир).

А вот приз за лучший анимационный фильм достался студии Laika, чьё «Потерянное звено» обошло «Холодное сердце 2», «Историю игрушек 4» и «Короля Льва» Disney.

Фильмы

Лучшая драма — «1917»

Лучшая комедия или мюзикл — «Однажды в… Голливуде»

Лучший режиссёр — Сэм Мендес за «1917»

Лучший сценарий — Квентин Тарантино за «Однажды в… Голливуде»

Лучший актёр в драме — Хоакин Феникс за «Джокера»

Лучшая актриса в драме — Рене Зеллвегер за «Джуди»

Лучший актёр в комедии или мюзикле — Тэрон Эджертон за «Рокетмена»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Аквафина за «Прощание»

Лучший актёр второго плана — Брэд Питт за «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн за «Брачную историю»

Лучший иностранный фильм — «Паразиты»

Лучший мультфильм — «Потерянное звено»

Лучший саундтрек — Хильдур Гуднадоуттир за «Джокера»

Лучшая песня — I’m Gonna Love Me Again из «Рокетмена»

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