5 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная торжественная церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Эту одну из самых престижных наград можно считать своего рода разминкой перед «Оскаром», а её победители помогают оценить «расклад сил» в главной гонке.

Больше всего статуэток взял фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» — как «лучшая комедия» и как «лучший сценарий». А Брэд Питт получил приз как лучший актёр второго плана. Представленный в четырёх номинациях нефантастический, но околокомиксовый «Джокер» взял две награды — за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и за лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоттир).

А вот приз за лучший анимационный фильм достался студии Laika, чьё  «Потерянное звено» обошло «Холодное сердце 2», «Историю игрушек 4» и «Короля Льва» Disney.

Фильмы

  • Лучшая драма — «1917»
  • Лучшая комедия или мюзикл — «Однажды в… Голливуде»
  • Лучший режиссёр — Сэм Мендес за «1917»
  • Лучший сценарий — Квентин Тарантино за «Однажды в… Голливуде»
  • Лучший актёр в драме — Хоакин Феникс за «Джокера»
  • Лучшая актриса в драме — Рене Зеллвегер за «Джуди»
  • Лучший актёр в комедии или мюзикле — Тэрон Эджертон за «Рокетмена»
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Аквафина за «Прощание»
  • Лучший актёр второго плана — Брэд Питт за «Однажды в… Голливуде»
  • Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн за «Брачную историю»
  • Лучший иностранный фильм — «Паразиты»
  • Лучший мультфильм — «Потерянное звено»
  • Лучший саундтрек — Хильдур Гуднадоуттир за «Джокера»
  • Лучшая песня — I’m Gonna Love Me Again из «Рокетмена»

Сериалы

  • Лучший драматический сериал — «Наследники»
  • Лучший актёр в драматическом сериале — Брайан Кокс за «Наследников»
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Оливия Колман за «Корону»
  • Лучший комедийный сериал — «Дрянь»
  • Лучший актёр в комедийном сериале — Рами Юссеф за «Рами»
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж за «Дрянь»
  • Лучший мини-сериал или телефильм — «Чернобыль»
  • Лучший актёр в мини-сериале или телефильме— Расселл Кроу за «Самый громкий голос»
  • Лучшая актриса в мини-сериале — Мишель Уильямс за «Фоссе/Вердон»
  • Лучший актёр второго плана на ТВ — Стеллан Скарсгард за «Чернобыль»
  • Лучшая актриса второго плана в сериале — Патриша Аркетт «Притворство»

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