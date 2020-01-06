5 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная торжественная церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Эту одну из самых престижных наград можно считать своего рода разминкой перед «Оскаром», а её победители помогают оценить «расклад сил» в главной гонке.
Больше всего статуэток взял фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» — как «лучшая комедия» и как «лучший сценарий». А Брэд Питт получил приз как лучший актёр второго плана. Представленный в четырёх номинациях нефантастический, но околокомиксовый «Джокер» взял две награды — за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и за лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоттир).
А вот приз за лучший анимационный фильм достался студии Laika, чьё «Потерянное звено» обошло «Холодное сердце 2», «Историю игрушек 4» и «Короля Льва» Disney.
Фильмы
- Лучшая драма — «1917»
- Лучшая комедия или мюзикл — «Однажды в… Голливуде»
- Лучший режиссёр — Сэм Мендес за «1917»
- Лучший сценарий — Квентин Тарантино за «Однажды в… Голливуде»
- Лучший актёр в драме — Хоакин Феникс за «Джокера»
- Лучшая актриса в драме — Рене Зеллвегер за «Джуди»
- Лучший актёр в комедии или мюзикле — Тэрон Эджертон за «Рокетмена»
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Аквафина за «Прощание»
- Лучший актёр второго плана — Брэд Питт за «Однажды в… Голливуде»
- Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн за «Брачную историю»
- Лучший иностранный фильм — «Паразиты»
- Лучший мультфильм — «Потерянное звено»
- Лучший саундтрек — Хильдур Гуднадоуттир за «Джокера»
- Лучшая песня — I’m Gonna Love Me Again из «Рокетмена»
Сериалы
- Лучший драматический сериал — «Наследники»
- Лучший актёр в драматическом сериале — Брайан Кокс за «Наследников»
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Оливия Колман за «Корону»
- Лучший комедийный сериал — «Дрянь»
- Лучший актёр в комедийном сериале — Рами Юссеф за «Рами»
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж за «Дрянь»
- Лучший мини-сериал или телефильм — «Чернобыль»
- Лучший актёр в мини-сериале или телефильме— Расселл Кроу за «Самый громкий голос»
- Лучшая актриса в мини-сериале — Мишель Уильямс за «Фоссе/Вердон»
- Лучший актёр второго плана на ТВ — Стеллан Скарсгард за «Чернобыль»
- Лучшая актриса второго плана в сериале — Патриша Аркетт «Притворство»
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