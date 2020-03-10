Руководитель внутренних студий Sony Interactive Entertainment Герман Хульст, который раньше был главой Guerrilla Games, наконец-то подтвердил в блоге PlayStation, что Horizon Zero Dawn действительно выйдет на ПК уже этим летом.

По его словам, PlayStation открыта для экспериментов, поэтому она решила выпустить эксклюзив PS4 на «боярской» платформе. Подробнее об этом в ближайшее время расскажут сами разработчики.

Я думаю, что нам важно оставаться открытыми для новых идей, чтобы познакомить как можно больше людей с PlayStation и показать им игры, которые они упустили.

При этом Герман подчеркнул, что это исключительный случай. Выпуск Horizon Zero Dawn на ПК вовсе не означает, что теперь то же самое произойдет с остальными играми Sony. Он считает, что проект Guerrilla Games хорошо подходит для подобной инициативы.

Впрочем, Хульст все равно не исключает возможность того, что в будущем на ПК появятся другие ААА-игры Sony. Вполне возможно, что это будет зависеть от успеха Horizon Zero Dawn. Однако самое главное главное для компании — ее собственная платформа.

В Steam уже появилась страница полного издания Horizon Zero Dawn со всеми DLC. Однако оформить предзаказ на данный момент нельзя.

Впервые о ПК-релизе игры Guerrilla сообщил Антон Логвинов в прошлом году, однако ему никто не поверил. А позднее информацию подтвердил Джейсон Шрайер из Kotaku.