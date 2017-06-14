Завершился первый этап VIII сезона литературного конкурса «Новая детская книга», который был учрежден издательством «Росмэн» в 2009 году. На конкурсе рассматриваются ранее не публиковавшиеся рукописи в области детской и юношеской литературы. Главным призом служит контракт с издательством «Росмэн». В этом году партнёрами сезона выступили:

Российская государственная библиотека,

Общественное телевидение России,

журнал «Счастливые родители»,

онлайн-журнал «Лаборатория фантастики»,

сообщество иллюстраторов Иллюстраторс.ру,

журнал «Мир фантастики».

По итогам первого этапа был сформирован лонг-лист участников, причем средний «конкурс на место» в этом году был нешуточный: 123 заявки на 1 место в лонге. Далее в каждой из трех номинаций будет формироваться шорт-лист из 10 названий.

Всего в конкурсе три номинации: «Стихи и сказки для самых маленьких», «Новая детская иллюстрация» и самый интересный для нас конкурс — «Мир фэнтези» (фантастическая проза для детей от 10 до 16 лет). В этой номинации участвовало 743 заявки, из них в лонг-лист прошли 42 работы.

Лонг-лист номинации «Мир фэнтези» можно посмотреть здесь.

Шорт-лист будет опубликован 3 июля 2017 года, в этот же день начнутся специальные голосования для награждения победителей в отдельных номинациях «Победитель открытого читательского голосования», «Выбор зрителей ОТР», «Выбор журнала “Мир фантастики”», «Выбор библиотек» и «Выбор Terra Incognita».

Большинство фантастических книг, опубликованных в последние годы издательством «Росмэн», были в шорт-листе конкурса. Так что для начинающих писателей это реальная возможность добиться успеха.