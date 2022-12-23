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    Новости

    Организатора Comic Con Russia и «Игромира» могут признать банкротом

    23 декабря 2022
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    23.12.2022
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    Организатора Comic Con Russia и «Игромира» могут признать банкротом

    «Коммерсантъ» обратил внимание, что суд Москвы 16 декабря принял заявление о признании банкротом ООО КРИ, организатора Comic Con Russia и «Игромир».

    Заявление подало ООО ДИС-3, которое в 2021 году оплатило КРИ взнос за участие в отмененной в конечном итоге выставке «Игромир», но не смогло вернуть деньги обратно. А в сентябре суд одобрил требование ДИС-3 взыскать с КРИ 3,5 миллиона рублей.

    По данным «Ъ», акционеры КРИ хотят полностью свернуть деятельность в России — не из-за финансов, а потому что непонятно, как теперь вообще проводить Comic Con Russia и «Игромир».

    На выставки не приедет ни одна зарубежная компания.

    В начале 2022 года владельцы КРИ вели переговоры о продаже компании МТС, но оператор отказался от сделки по той же причине.

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