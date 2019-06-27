Издательство Houghton Mifflin Harcourt анонсировало выход романа «Уловка света» (A Trick of Light) — соавторского проекта Стэна Ли и журналистки Кэт Розенфилд. Это сплав научной фантастики и супергероики, первая книга запланированного Ли проекта вселенной «Альянсы».

В центре событий окажутся два подростка: девушка-хакер Ния, обладающая превосходными хакерскими навыками, и юноша Кэмерон, который после несчастного случая получил суперспособность манипулировать техникой. Герои объединяют усилия, чтобы создать «правильную версию онлайн-вселенной», но в итоге становятся мишенью теневой организации OPTIC, которая связана с инопланетной угрозой.

«Альянсы» — посмертная вселенная легендарного комиксиста, созданная при участии Lee’s POW! Entertainment, Райана Сильберта и Люка Либермана. «Уловку света» сперва представили в виде аудиосериала, который стартовал 27 июня.

Вот так выглядят трейлер и обложка: