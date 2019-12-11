Актёр Оскар Айзек («Из машины», «Звёздные войны») в интервью изданию The Entertainment Weekly поделился впечатлениями о съёмках в «Дюне» Дени Вильнёва, которая выходит в 2020-м. Его попросили сравнить грядущую картину с прошлыми экранизациями, и актёр пояснил, что у нового фильма совершенно иной тон.

Это нечто совершенно иное. Я не могу представить никого, кто смог бы передать тон оригинальных романов Фрэнка Герберта лучше Дени. Некоторые элементы картины — лучше слова не могу подобрать — получились просто пугающими… Во всём этом есть очень брутальные элементы. Он шокирующий. Он страшный. Он заставляет ощущать дрожь во всём теле. И я с уверенностью могу сказать, что мы с Дени, Ребеккой Фергюсон и Тимоти Шаламе, будучи одной семьёй, действительно постарались передать всю эмоциональность происходящего. Я просто вне себя от восторга. Думаю, это здорово — ощущать нечто крутое, уникальное и особенное. Оскар Айзек, актёр

В «Дюне» Айзек играет властного герцога Лето Атрейдеса.

В российском прокате картина выйдет 17 декабря 2020 года.

В 1984 году вышла адаптация от Дэвида Линча с Кайлом Маклахленом в роли Пола Атрейдеса. Её сюжет сильно отличался от первоисточника, а сама картина провалилась в прокате. Позднее фильм несколько раз монтировали с добавлением новых сцен, что позволило ему найти своих поклонников.

В 2000 году канал SciFi (ныне — Syfy) выпустил мини-сериал из трёх эпизодов «Дюна», который был ближе к книге, но из-за недостатка бюджета проигрывал в визуальном плане. В 2003 году у сериала вышло продолжение «Дети Дюны», основанное на втором и третьем томе.