Хорошей кинофантастики не бывает много, особенно в последние годы. 2020-й не станет исключением. Мы постарались рассказать про самые заметные новинки, о которых точно известно, что они выходят в 2020 году. Их набралось не так уж много. И всё же год не безнадёжен — нас ждёт как минимум один очень важный фильм… В список вошли традиционные фантастика и фэнтези, без супергероев. Не потому, что мы что-то имеем против этого жанра, а потому, что супергеройских фильмов выходит очень много. Они вошли в отдельный список — следите за публикациями!

Дюна

Когда? 17 декабря

Что? Эпическая космическая фантастика. Экранизация первой половины одноимённого великого романа Фрэнка Герберта

О чём? О политике, о религии, о войне и о расширении сознания. Каждый уважающий себя любитель фантастики должен знать сюжет «Дюны», но для порядка мы напомним.

В далёком будущем человечество объединено в империю, которой правят Великие Дома. Межпланетные путешествия и многое другое в этом мире зависят от вещества под названием меланж, или спайс, которое добывают только на одной планете — пустынном Арракисе. Меланж расширяет восприятие реальности, благодаря чему навигаторы ориентируются в космосе, а ментаты работают живыми компьютерами. За право руководить добычей спайса борются дома Атрейдес и Харконнен. Пол Атрейдес — юный наследник одного из этих родов, которому суждено стать мессией народа пустыни. Его ждёт долгий путь от мальчишки до живого бога.

Чего ждём? Фильм года, а то и один из главных фильмов десятилетия. Новую работу Дени Вильнёва — режиссёра «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049», одного из немногих голливудских режиссёров, кому удаётся превращать многомиллионную фантастику в умное авторское кино. Только такому человеку и можно было доверить новую экранизацию «Дюны». А эта экранизация действительно нужна: да, уже были две (три, считая сиквел «Дети Дюны»), но ни одна не стала по-настоящему великим и «народным» кино. У нового фильма есть на это все шансы.

И дело не только в Вильнёве. Актёрский состав великолепен, каждый актёр будто родился для своей роли. Тимоти Шаламе в роли юного Пола, Оскар Айзек в роли его отца, Зендая — Чани, Джейсон Момоа — Дункан Айдахо, Джош Бролин — Гурни Халлек, Дэйв Батиста — Раббан… Прибавьте к этому музыку от Ханса Циммера! К тому же сюжет толстенной книги не будут уминать в два часа — Вильнёву позволили разбить историю на две части, так что через год-другой нас ждёт «Дюна 2». Кажется, на небесах кто-то для разнообразия услышал наши молитвы и позволил создать идеальную экранизацию — потенциальный «Властелин колец» 2020-х.

Конечно, никто не может гарантировать, что фильм будет хорошим и тем более что такое дорогое и сложное кино окупится в прокате. Но это фильм с перспективой стать действительно культовым. Его обязательно нужно посмотреть, и, даже если он провалится, мы ещё долго будем вспоминать его как событие.

Об актёрах и персонажах Актёры новой «Дюны»: сравним с героями книги? Похожи ли актёры из будущего фильма Дени Вильнёва на книжные прототипы? Сколько лет должно быть Полу Атрейдесу? Что упускали все предыдущие экранизации насчёт Питера де Вриза и преподобной матери?

Артемис Фаул

Когда? 28 мая

Что? Городское фэнтези. Экранизация первой книги из одноимённого цикла Йона Колфера

О чём? Об Артемисе Фауле — двенадцатилетнем гении преступного мира и наследнике целой криминальной династии, мальчике с собственным особняком и дворецким. Расшифровав древние рукописи, Фаул узнаёт, что феи, тролли и прочие магические твари реально существуют, только укрылись от людей глубоко в подземном мире. Мальчишка решает разыскать волшебных созданий… и ограбить их, разумеется!

Чего ждём? Лет десять назад «Артемиса Фаула» ставили в один ряд с «Гарри Поттером», называли «тёмной версией» книг о Хогвартсе. Когда вышел фанфик «Гарри Поттер и методы рационального мышления», его тоже первым делом сравнили с «Артемисом Фаулом». Тут и циничный расчётливый герой вместо избранного добряка, и волшебный мир, напоминающий нечто вроде Shadowrun, — сочетание высоких технологий и магии. Так что материал для экранизации в принципе интересный.

Насколько удалась сама экранизация — другой вопрос. Снял её Кеннет Брана — режиссёр первого «Тора» и кучи фильмов по Шекспиру (а также актёр, сыгравший Локхарта во втором «Поттере», и кумир британских театралов), человек, не лишённый таланта, но не тот, от кого можно ожидать сенсации. Первый трейлер не сулил чего-то на уровне «Гарри Поттера» и скорее напоминал смесь «Детей шпионов» с «Карнивал Роу». К тому же экранизация несколько запоздала: волна моды на подростковое фэнтези уже прошла, а премьеру ещё и переносили на год. И всё же всегда здорово видеть на экране оригинальные фэнтези-миры и фильмы по давно знакомым книгам.

Охотники за привидениями: наследники

Когда? 9 июля

Что? Фантастическая комедия о паранормальщине. Продолжение дилогии 1980-х, игнорирующее перезапуск 2016 года

О чём? О новом поколении охотников за привидениями. Подростки переезжают в маленький городок, где часто происходят паранормальные явления. Пошарив в старом дедушкином сарае, они находят странное оборудование, комбинезоны и машину. Кстати, дедушку звали Игон Спенглер… Внуки с друзьями заводят машину «Экто-1», нацепляют ранцы и решают показать призракам, who you’re gonna call.

Чего ждём? Уважительный триквел серии, продолжающий классику, а не отрицающий её существование. Снял его Джейсон Райтман, сын режиссёра оригинала Айвена Райтмана, а отец помогал ему как продюсер. Трое ещё живых охотников (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон) появятся в ролях своих прежних персонажей — Питера, Рэя и Уинстона; будет в фильме и Сигурни Уивер. Правда, роли у них всё равно небольшие — в трейлере их даже не показали.

Главными же героями станут четверо подростков во главе с внуком Игона. Играет его Финн Вулфард («Очень странные дела», «Оно»), и, похоже, не случайно. Трейлер вызывает ассоциации именно с его работами — это не столько комедия, сколько приключения с призраками и ностальгией. Больших надежд на фильм не возлагаем, но в целом он выглядит более многообещающим, чем ремейк 2016 года.

Каким мог быть фильм «Охотники за привидениями 3»: фильм, которого мы не увидим Каким могло быть продолжение «Охотников», почему вместо этого мы получили ремейк и как в нём заставили сниматься актёров оригинала.

Мулан

Когда? 26 марта

Что? Восточное фэнтези. Экранизация старинной китайской легенды

О чём? О Хуа Мулан, дочери благородного китайского семейства. Китай ведёт войну с северными кочевниками, и император требует от рода Мулан прислать воина. Но в семье нет мужчин, кроме больного отца. Чтобы уберечь его от гибели, Мулан решает отправиться на войну сама. Она одевается в мужское платье, садится на коня, берёт меч — и становится китайской Жанной д’Арк.

Чего ждём? Вы заметили, что в графе «Что?» нет ни слова о ремейке мультфильма? Потому что это не ремейк мультфильма, хотя и понятно, что студия Disney взялась за фильм именно потому, что мультфильм успешен. Новая версия будет более серьёзной, близкой к легенде и похожей по стилю на китайское кино, вроде того, что снимает Чжан Имоу («Герой», «Дом летающих кинжалов»). Настоящие китайцы в главных ролях (в том числе Джет Ли и Донни Йен), много развевающихся одежд, невероятных прыжков, пафосных фраз и поединков. Никаких сверчков и дракончиков Мушу! И прежде чем кто-нибудь взвоет в комментариях, что его детство убили, отступив от оригинала, скажем прямо: это очень здорово и правильно.

Во-первых, копирование старых мультфильмов уже осточертело. Оно зашло слишком далеко — те же песни, те же сцены, «Король Лев» вообще просто в новой графике перерисовали. «Мулан» же, похоже, действительно получит новую версию — и спасибо тебе, боже, что не ремейк. А во-вторых, это не отступление от оригинала, потому что оригинал — китайская легенда. Фильмы про короля Артура не обязаны все быть комедиями с филином Архимедом, как «Меч в камне». В фильмах по русским былинам не обязательно должен быть конь Юлий. Фильмы про Мулан не должны все превращаться в западную поп-культуру с шутками, песнями и зверушками. Давайте в кои-то веки уважим древнюю легенду и посмотрим пусть не совсем точную (точную сняли сами китайцы в 2009 году), но близкую к ней по духу экранизацию.

Поступь Хаоса

Когда? Точная дата неизвестна, но фильм уже снят

Что? Антиутопия. Экранизация книги Патрика Несса (автора «Голоса монстра»)

О чём? О колонистах на другой планете. В колонии Прентисстаун загадочный вирус выкосил всех женщин. Уцелевшие мужчины страдают от Шума — паранормального явления, из-за которого все жители городка постоянно слышат мысли друг друга. Тут невозможно что-либо скрыть или уединиться. Но юноша Тодд находит место «тишины», а заодно её источник — вполне живую девушку. И тут у него закрадываются подозрения, что официальная версия эпидемии, мягко говоря, неточна.

Чего ждём? Экранизацию книги хорошего автора. Несс хоть и писал скорее для подростков, но не держал читателей за дураков и создал неслабую социально-психологическую драму. Если «Поступь хаоса» экранизируют не хуже, чем «Голос монстра», она может изменить ваше мнение о жанре подростковой антиутопии (дайте угадаем: скептическое). Снимал фильм Даг Лайман — режиссёр «Грани будущего», одной из лучших картин 2014-го. Да и молодые актёры уже довольно опытны: главные роли сыграли Том Холланд (Человек-паук из вселенной Marvel) и Дэйзи Ридли (Рей из «Звёздных войн»).

Настораживают манипуляции с датой премьеры. Фильм должен был выйти ещё в 2019-м, но не устроил студию и был отправлен на досъёмки. Будем надеяться, в этом году мы всё-таки увидим улучшенную и окончательную версию.

Охотник на монстров

Когда? 3 сентября

Что? Боевик про монстров. Вольная экранизация серии видеоигр Monster Hunter

О чём? Явно не о том, о чём игры, не считая самой охоты на монстров. В играх действие полностью происходило в фэнтези-мире, а герои защищали людские деревни, отлавливая опасных зверей. В фильме же героями будут миротворцы ООН, которые провалятся через портал в мир, полный жутких тварей, и будут перемалывать их, чтобы те не прорвались на Землю.

Чего ждём? Фильм Пола Андерсона, режиссёра серии «Обитель зла», — разумеется, с его женой Миллой Йовович в главной роли (а также с Роном Перлманом в роли поменьше). Ожидания это вызывает двойственные. С одной стороны, «Обитель зла» — целая серия коммерчески успешных игровых экранизаций, что редкость. С другой, от игр в ней осталось мало, а тут, похоже, останется и того меньше.

Monster Hunter — отлично подходящая для экранизации франшиза, особенно после успеха Monster Hunter: World на Западе. Что может быть лучше, чем куча фантастической живности на экране? К тому же игры славятся проработанным миром с реалистичной экологией. Но анонс настораживает: а создатели точно играли в первоисточник? Описание сюжета подходит скорее Doom: не охотник против диких зверей, а спецназ против рвущихся на Землю тварей. Впрочем, кадры охотников в фэнтезийной броне внушают надежду, что попаданцами дело не ограничится.

Ведьмы

Когда? 15 октября

Что? Тёмная сказка. Экранизация одноимённой книги Роальда Даля

О чём? Восьмилетний английский мальчик наткнулся на самых настоящих ведьм, устроивших шабаш. Он подслушал их коварный план: отравить конфеты колдовским зельем, чтобы превратить всех детей в мышей! Заметив любопытного паренька, главная ведьма превращает в мышь его самого….

Чего ждём? Хорошую страшилку для детей — с вроде бы сказочным сюжетом, но зловещими образами ведьм, пугающими сценами превращений и напряжённых погонь.

Эту книгу уже экранизировал в 1990 году Николас Роуг, и вы наверняка видели старую версию. Однако взгляните, кто работает над новой версией, — и согласитесь, что она обещает быть как минимум не хуже. Режиссёр — Роберт Земекис, создатель «Назад в будущее» и «Кто подставил кролика Роджера». Сценарий написал Гильермо Дель Торо, он же продюсирует фильм вместе с Альфонсо Куароном. В роли главной ведьмы Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), а музыку сочинил композитор-ветеран Алан Сильвестри («Назад в будущее», «Форрест Гамп»). Это просто какая-то команда мечты, и она обязана создать нечто большее, чем ремейк сказки из детства.

Свободный



Когда? 2 июля

Что? Фантастическая комедия

О чём? О банковском служащем, который живёт в городе, где что ни день — перестрелки, ограбления, фантастические массовые побоища, и всё это без последствий. Здесь так к этому привыкли, что считают это рутиной. Но однажды наш герой снимает очки с грабителя — и вдруг понимает, что тот был пользователем. А сам герой — безымянный NPC. В онлайн-игре. Которую скоро закроют.

Чего ждём? Комедию с Райаном Рейнольдсом («Дэдпул»), Тайкой Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарёк») и Ченнингом Тейтумом («Мачо и ботан») на тему жизни в видеоигре и её условностей. Эдакий «Мир Дикого Запада» минус серьёзность, ну или «Ральф» минус отсылки. Трейлер не сулит нам главное событие года — скорее, неплохое развлечение на раз. Но графика смотрится неплохо, а идея сюжета ещё не слишком избита и допускает массу интересных вариантов развития. Ну а Рейнольдс и Вайтити — хорошие комики, на них и по отдельности-то весело смотреть, а уж их дуэт тем более заслуживает внимания.

Годзилла против Конга

Когда? 19 ноября

Что? Фильм про монстров, четвёртый в «киновселенной монстров» от студии Universal и кроссовер сами понимаете каких персонажей

О чём? Гигантский динозавр, плюющийся ядерным огнём, подерётся с гигантской обезьяной, которая ничем не плюётся. А плохие люди, как всегда, попытаются укокошить и того, и другого, и всех монстров заодно.

Чего ждём? Хыщ! Пыщ! Бдыщ! «Киновселенная монстров» никогда не славилась умными сюжетами, зато со зрелищностью у неё проблем не было. Фильм поставит Адам Вингард, режиссёр с неоднозначным резюме: с одной стороны, успешный ужастик «Тебе конец!», с другой — провальные ремейки «Ведьмы из Блэр» и «Тетради смерти». Главную человеческую роль сыграет Александр Скарскгард.

BIOS

Когда? 1 октября

Что? Постапокалипсис, НФ-драма

О чём? О последнем человеке на Земле, пожилом изобретателе Финче. Чтобы не коротать дни в одиночестве, он создаёт андроида Джеффа, который его развлекает. Впрочем, насчёт «последнего» наш герой поторопился: судя по тому, что персонажей и актёров в фильме больше десятка, ему в дверь ещё постучат.

Чего ждём? Драму с Томом Хэнксом в главной роли, поставленную Мигелем Сапочником — одним из лучших режиссёров «Игры престолов». Хэнксу не привыкать играть одиноких и несчастных персонажей, так что ждём нечто вроде его «Изгоя», только в будущем.

Война завтрашнего дня

Когда? 24 декабря

Что? Фантастический боевик по оригинальному сценарию (книжный цикл «Завтра — война!» тут ни при чём)

О чём? В будущем человечество ведёт войну с пришельцами. Призывников уже не хватает, и учёные используют машину времени, чтобы набирать солдат в прошлом.

Чего ждём? Этот фильм — главная тёмная лошадка 2020 года. О нём не известно ничего, кроме строчки сюжета, даты выхода и актёрского состава. Снимает картину Крис Маккей, известный прежде только по комедийным мультфильмам — «Лего Фильм. Бэтмен» и «Робоцып». Главную роль играет Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир юрского периода»), и недавно он поделился первой и единственной фотографией со съёмок. Компанию ему составят Ивонн Страховски («Рассказ служанки») и Дж. К. Симмонс («Одержимость», «Двойник»). Вот, собственно, и всё. Может получиться как неожиданный шедевр, так и проходной боевичок, который мы быстро забудем.

И ещё о тёмных лошадках

Есть ряд фантастических фильмов, о которых известно очень мало. Они пока ещё снимаются, даты премьер у большинства не объявлены и могут переехать на 2021 год. Но любой из них может оказаться неожиданным хитом, и следить за ними стоит.

Безбилетник

Научная фантастика. На ракету, стартовавшую на Марс, сдуру пробрался «заяц». Обнаружили его слишком поздно, развернуться к Земле уже нет возможности, а с перегрузом и лишним ртом на борту экспедиция может погибнуть. Космонавты решают избавиться от безбилетника — и только судовой врач против… Фильм снимает малоизвестный бразильский режиссёр, в главной роли Анна Кендрик.

Путешественники

Подростковая фантастика о космическом ковчеге, улетевшем с Земли в поисках нового дома. На борту было тридцать подростков, которые должны были заселить отдалённую планету. По пути капитан погиб, звездолёт сбился с пути, подростки одичали, и на борту начался полный «Повелитель мух». Снимает фильм Нил Бергер («Области тьмы», «Дивергент»), а среди главных ролей наряду с подростками (Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп и другие) почему-то значится Колин Фаррелл — возможно, он и сыграет капитана.

После Янга

В будущем роботы служат людям няньками и сиделками. Робот-нянька Янг (точнее, Янь) сломался, и папа с дочкой пытаются его спасти. Папу играет всё тот же Колин Фаррелл, который в 2020 году просто нарасхват.

Довод

Когда? 16 июля

Вроде бы шпионский триллер с участием Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона. Новый фильм Кристофера Нолана, и этим всё сказано. Буквально — всё. Нолан славится тем, что до последнего скрывает подробности о своих фильмах, так что мы даже не знаем, фантастика это или нет. Среди фанатов ходят слухи, что это продолжение «Начала», но никаких подтверждений тому тоже нет. Ничего нет, кроме этого короткого ролика ни о чём. Гений!