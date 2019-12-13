Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы

Супергеройские фильмы — это, безусловно, фантастика, но их снимают очень много. Если смешивать их с НФ и фэнтези, они займут половину списка. Поэтому мы отвели им отдельную статью.

2020 год — начало новой эпохи: сменилось десятилетие, закончилась очередная сюжетная арка в мире Marvel, а студия Sony запускает две новых серии. Отдельные приметы того, какой будет грядущая эпоха, можно заметить уже по этим анонсам. Самые модные тенденции — сильные героини, жестокие антигерои, возвращение, казалось бы, устаревших штампов и развесистая клюква на исторические темы.

А ещё — тень новой холодной войны. Беззаботные приключения, в которых герои всего мира отпинывали сиреневое инопланетное зло, уходят в прошлое. Пора готовиться к бурным спорам в интернете, жалобам, запретам и порезанным региональным версиям.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Когда? 6 февраля

Вселенная? DC. Продолжение «Отряда самоубийц»

О ком? О Харли Квинн, чокнутой арлекинке и возлюбленной Джокера. Которая, правда, так ни разу и не надела свой классический костюм Арлекина, а от Джокера ушла где-то за кадром — в фильме он даже не появится. На сей раз Харли собрала команду из девушек, в которую вошли Охотница, Чёрная Канарейка и Кассандра Кейн. Вместе они борются с готэмским мафиози по кличке Чёрная Маска, посмевшим обидеть их подругу.

Чего ждём? Что Харли окончательно превратят из неоднозначной злодейки в положительную супергероиню, эдакую мисс Дэдпул — суетливую, смешную и ничуть не безумную. Судя по трейлеру, она будет всеми силами доказывать, что исправилась и может обойтись без Джокера и вообще без мужиков. Кроме лёгкой эксцентричности, от Харли из комиксов и мультсериала в этом персонаже осталось мало.

Впрочем, хорошая игра лукавой Марго Робби, видная уже в трейлере, поможет нам смириться с этой потерей. А роль её противника исполнит Юэн Макгрегор (навеки Оби-ван), что тоже неплохо.

Чёрная Вдова

Когда? 30 апреля

Вселенная? Marvel

О ком? О Наташе Романофф, она же Чёрная Вдова. Это не история её становления, а отдельное приключение, происходящее после событий фильма «Первый мститель: Противостояние», но до третьих «Мстителей».

После Гражданской войны супергероев Наташа оказалась в бегах. Ей предстоит встретиться со старыми знакомыми — суперсилачом Красным Стражем (советским аналогом Капитана Америки) и Еленой Беловой, «одноклассницей» по тренировкам в Красной Комнате КГБ, — и с их помощью разобраться с другими старыми знакомыми, вроде Мелины Востокофф по кличке Железная Дева.

Чего ждём? Фильм, который не понравится некоторым россиянам. Хотя это и не предыстория, но сюжет вертится вокруг прошлого Чёрной Вдовы. А значит, не обойдётся «клюквы» про злобный Кей-джи-би, заставлявший девушек убивать друг друга в Красной Комнате. Создателей не смущает, что, согласно их же фильмам, Наташа родилась в 1984 году и не успела бы побывать в СССР даже пионеркой. И, конечно, ни одного русского актёра — репрезентация на европейские народы не распространяется.

Но всё же по трейлеру видно, что клюкву старались сделать не обидной. И смешной громила Красный Страж (кстати, его играет Дэвид Харбор из «Очень странных дел» и «Хеллбоя»), и даже злодейская по комиксам Елена на сей раз на стороне добра и Чёрной Вдовы. А главным злодеем заявлен вроде бы не русский Таскмастер (если, конечно, под его маской не скрывается кто-то из знакомых Наташи).

Для самой Вдовы этот фильм должен стать трогательным прощанием — в киновселенной она (и играющая её Скарлетт Йоханссон), вероятно, больше не появится. Так что нас ждёт первый и, возможно, единственный марвеловский фильм, в котором помимо Evil Яussians появится целая команда симпатичных Good Яussians.

Чудо-женщина 1984

Когда? 4 июня

Вселенная? DC. Продолжение «Чудо-женщины»

О ком? Об амазонке Диане из Темискиры, она же Чудо-женщина. В 1984 году она вступила в конфликт с Читой (Гепардой) — учёной, в тело которой вселилась душа древней африканской богини. И с техническим магнатом Максвеллом Лордом. И, раз уж тут Холодная война, с Советским союзом. В общем, со всеми, кроме своего покойного возлюбленного Стива Тревора, который каким-то чудом воскрес из мёртвых.

Чего ждём? Случайно или нет, но уже второй фильм за год посвящён Холодной войне и тому, как сильная героиня борется за Запад. Впрочем, в отличие от «Чёрной вдовы», «Чудо-женщина» может избежать клюквы. Злодеи в исполнении Кристен Уиг и Педро Паскаля ни в каком Кей-джи-би по комиксам не работали, а о борьбе с СССР упоминалось только в ранних анонсах. В трейлере намёков на Советский Союз пока нет — там сплошная эксплуатация модной ностальгии по 1980-м с неоном и синтипопом.

В первой «Чудо-женщине» создатели сумели пройти по тонкой грани: поначалу Диана сражалась за Британию против Германии, но в итоге именно британец оказался главным злодеем. Возможно, что-то подобное нас ждёт и в продолжении — например, окажется, что Лорд хочет нажиться на конфликте США и СССР. В разгар новой холодной войны это был бы хороший примирительный посыл.

О первой части «Чудо-женщина»: обзор. Наконец-то у DC получилось! История амазонки Дианы — пока что лучшая в многострадальной киновселенной DC.

Вечные

Когда? 4 ноября

Вселенная? Marvel

О ком? Вечные — это бессмертные существа, похожие на античных богов. Ещё более древние и могущественные целестиалы (небожители) создали Вечных как защитников Земли и поселили их на Титане. Основной противник Вечных — Девианты, ещё одна раса, созданная целестиалами. Правда, как нетрудно понять из названия, эксперимент вышел неудачный.

Чего ждём? Анджелину Джоли, Сельму Хайек и Кита Харингтона в фильме Marvel! Джоли сыграет главную роль амазонки Тены, похожей на Чудо-женщину. Хайек досталась роль Аяк, главы Вечных. Ну а Джон Сноу будет оттенять их, играя второстепенного Чёрного Рыцаря. Ещё среди Вечных появится первая глухая супергероиня на экране — Маккари, которую сыграет действительно глухая актриса Лорен Ридлофф.

Для Marvel «Вечные» послужат заменой неудавшимся «Сверхлюдям»: тех сперва понизили до сериала, а потом и сериал этот провалился. Таким образом студия сможет уйти от чисто земных тем и поисследовать космические и мифологические сюжеты из комиксов.

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King’s man: Начало

Когда? 18 сентября

Вселенная? Kingsman. Третий фильм и приквел серии

О ком? О тайной организации Kingsman. Нам расскажут, как она появилась в начале XX века. Группа суперзлодеев во главе с Григорием Распутиным разжигает Первую мировую войну, а недавно основанное агентство во главе с герцогом Оксфордским пытается сорвать их планы. Компанию герцогу составят его сын и ученик Конрад и ещё двое агентов.

Чего ждём? Формально не супергеройский, а супершпионский фильм, но основанный на комиксах и рассказывающий о спасении мира от суперзлодеев, поэтому разница невелика. (И, кстати, тут будут клюквенные Распутин и Николай II, так что фильм тоже не понравится некоторым россиянам.) По сюжету этот приквел до боли напоминает первую «Чудо-женщину», где Диана тоже пыталась остановить Первую мировую, подстроенную злодеем.

Роль герцога исполняет Рэйф Файнс (Волан-де-Морт из «Гарри Поттера»), что вызывает ещё одну, не столь приятную ассоциацию: провальный фильм «Мстители» 1999 года, где он играл такого же лощёного супершпиона-джентльмена. Впрочем, по трейлеру «King’s man: Начало» выглядит куда остроумнее и зрелищнее, так что если вы терпимо относитесь к лёгкой клюкве — не пропустите.

О второй части «Kingsman: Золотое кольцо» — от шпионов-джентльменов к шпионам-ковбоям Сиквел супершпионского комедийного боевика уступает оригиналу в сюжете — но сохраняет весь его юмор и стиль.

Морбиус, живой вампир

Когда? 30 июля

Вселенная? Злодеев Человека-паука (экранизации комиксов Marvel, снятые студией Sony, не пересекающиеся с киновселенной Marvel)

О ком? Майкл Морбиус — «живой вампир», который в комиксах одно время был врагом Человека-паука, а потом превратился в неоднозначного антигероя. Никакой мистики в нём нет — Морбиус страдает от редкого заболевания. Оно даёт ему сверхчеловеческую силу, гипноз и ночное видение, но требует регулярно пить кровь. Морбиус стал учёным, чтобы найти лекарство от своей болезни.

Чего ждём? Очередной фильм Sony из серии, в которой врагов Человека-паука превращают в главных героев. Это отчасти вынужденная мера: Паучком студия официально поделилась с киновселенной Marvel и неплохо на этом зарабатывает, но теперь вокруг него трудно выстроить собственную серию. Морбиуса играет Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049», «Отряд самоубийц»), актёр, старательно выбирающий себе роли безумцев и злодеев. Справляется он не всегда удачно, но роль благородного вампира ему должна подойти.

Веном 2

Когда? 1 октября

Вселенная? Злодеев Человека-паука

О ком? Веном — инопланетный симбиотический организм, вселившийся в журналиста Эдди Брока. Из-за этого Брок много ест, обладает суперсилой и время от времени превращается в чёрного громилу с зубастой пастью в полголовы.

Чего ждём? Продолжения «Венома» — одного из самых спорных фильмов 2018 года. Он доказал две вещи. Во-первых, что на студии Sony многие до сих пор снимают кино по шаблонам начала 2000-х, когда супергеройские клише подавались на полном серьёзе. А во-вторых, что множеству людей именно этого и надо, если приправить чёрным юмором и хорошим актёром Томом Харди в главной роли. Несмотря на разгромную критику, фильм собрал приличную кассу. Так что от «Венома 2» ждём всего того же.

Трейлера пока нет, но по анонсам и финалу первой части мы знаем, что главным злодеем будет Карнаж — похожий на Венома красный симбиот, присосавшийся к серийному убийце. Его играет Вуди Харрельсон.

О первой части «Веном» — это фильм-симбиот без живого носителя Всё, что можно было сделать неправильно, сделали. Том Харди пытается вытащить фильм, но кроме него, не на что тут смотреть.

Бладшот

Когда? 20 февраля

Вселенная? Valiant Comics (студия Sony)

О ком? Бладшот, он же Реймонд Гаррисон, — суперсолдат, сила которого — в его крови. Благодаря нанороботам, плавающим в сосудах, он обладает регенерацией и способен менять внешность. История становления у него стандартная: сложите Карателя и Дэдпула. Семью Реймонда убивают, а сам он, тяжело раненный, с амнезией, попадает в программу по созданию суперсолдат. Потом к нему возвращается память, и он отправляется вершить страшную месть.

Чего ждём? «Бладшот» станет первой экранизацией комиксов от издательства Valiant и запустит новую киновселенную. Заглавную роль исполнил здоровяк Вин Дизель, которому даже играть ничего не надо — он и в жизни выглядит почти как персонаж комиксов.

Несмотря на то, что франшиза новая, по трейлеру «Бладшот» выглядит так, будто его сняли лет 15–20 назад. Не по графике, конечно, а по обилию клише. Этот сюжет, это слоу-мо, эти сцены, где Дизеля пронаучивают суперспособностями в лаборатории с синей подсветкой, прямо как Росомаху, — невозможно не испытать дежа вю. Поэтому фильм ближе к концу списка ожидаемых.

Новые мутанты

Когда? 1 апреля

Вселенная? «Люди Икс» от Fox. Последний фильм серии

О ком? О детях-мутантах, которые не способны ещё управлять своими суперсилами, из-за чего их держат взаперти в лаборатории. Среди них — владеющая телекинезом русская девушка Магик, сестра Колосса; девушка-оборотень Вульфсбейн (в её роли Мэйси Уильямс — Арья из «Игры престолов»); бразилец Санспот, управляющий энергией Солнца; американец Пушечное Ядро, способный стрелять собой в цель, и индианка Мираж, творящая иллюзии.

Чего ждём? Фильм, который давно снят, но завис в производственном аду, потому что не устроил студию. Из-за этого он уже два года кочует по нашим спискам ожиданий. «Новые мутанты» планировались как очередной дерзкий экспериментальный спин-офф, из того же разряда, что «Дэдпул» и «Логан». Только на сей раз с уклоном в ужасы и похожий на сериал «Легион», где неуправляемые силы делали героев опасными и превращали их жизнь в кошмар.

Фильм должен был стать началом новой серии, но теперь студию Fox купила Disney, и никаких шансов на продолжение уже нет. Остаётся только выпустить многострадальную картину: лёжа на полке, она затраты не отобьёт. Дата премьеры пока неточная — есть версия, что «Новые мутанты» на самом деле выйдут сразу в интернет.

Соник в кино

Когда? 20 февраля

Вселенная? Своя собственная. Экранизация игр от Sega

О ком? Соник — синий ёжик с планеты Мёбиус, умеющий бегать быстрее скорости звука. Он попал на Землю, где познакомился с простым парнем по имени Том Вачовски. Теперь они вместе должны спасти планету от козней усатого доктора Роботника.

Чего ждём? Нет, правда, Соник — супергерой. У него есть суперспособность (скорость), говорящее прозвище («Звуковой») и необычный костюм (перчатки и кроссовки на голое тело). Да ещё он борется за спасение мира от суперзлодея (кстати, Роботника сыграл неподражаемый Джим Керри). Подходит в этот список не хуже енота!

В первой версии трейлера ёж даже выглядел как накачанный фурри-мужичище с мускулистыми ногами, почти человеческой фигурой и лицом, попадающим в «зловещую долину». Осознав после насмешек в интернете, что это было неудачной идеей, студия отправила фильм на пересъёмки. В окончательной версии Соник выглядит как привычная безобидная мультяшка.

В остальном нас ждёт примерно то же, что было в «Детективе Пикачу», «Говарде-утке» и десятках других фильмов на тему «мультяшка среди людей»: комедия с милым героем и без особых изысков. Соник будет суетиться, шутить, делать отсылки на произведения, которых, по идее, не должен знать, будучи инопланетянином, и всячески изводить своего невыносимо безликого напарника-человека. Ничего нового, но на разок должно сойти.