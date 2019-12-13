Супергеройские фильмы — это, безусловно, фантастика, но их снимают очень много. Если смешивать их с НФ и фэнтези, они займут половину списка. Поэтому мы отвели им отдельную статью.

2020 год — начало новой эпохи: сменилось десятилетие, закончилась очередная сюжетная арка в мире Marvel, а студия Sony запускает две новых серии. Отдельные приметы того, какой будет грядущая эпоха, можно заметить уже по этим анонсам. Самые модные тенденции — сильные героини, жестокие антигерои, возвращение, казалось бы, устаревших штампов и развесистая клюква на исторические темы.

А ещё — тень новой холодной войны. Беззаботные приключения, в которых герои всего мира отпинывали сиреневое инопланетное зло, уходят в прошлое. Пора готовиться к бурным спорам в интернете, жалобам, запретам и порезанным региональным версиям.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы

Когда? 6 февраля

Вселенная? DC. Продолжение «Отряда самоубийц»

О ком? О Харли Квинн, чокнутой арлекинке и возлюбленной Джокера. Которая, правда, так ни разу и не надела свой классический костюм Арлекина, а от Джокера ушла где-то за кадром — в фильме он даже не появится. На сей раз Харли собрала команду из девушек, в которую вошли Охотница, Чёрная Канарейка и Кассандра Кейн. Вместе они борются с готэмским мафиози по кличке Чёрная Маска, посмевшим обидеть их подругу.

Трейлер

Чего ждём? Что Харли окончательно превратят из неоднозначной злодейки в положительную супергероиню, эдакую мисс Дэдпул — суетливую, смешную и ничуть не безумную. Судя по трейлеру, она будет всеми силами доказывать, что исправилась и может обойтись без Джокера и вообще без мужиков. Кроме лёгкой эксцентричности, от Харли из комиксов и мультсериала в этом персонаже осталось мало.

Впрочем, хорошая игра лукавой Марго Робби, видная уже в трейлере, поможет нам смириться с этой потерей. А роль её противника исполнит Юэн Макгрегор (навеки Оби-ван), что тоже неплохо.

Чёрная Вдова

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы 9

Когда? 30 апреля

Вселенная? Marvel

О ком? О Наташе Романофф, она же Чёрная Вдова. Это не история её становления, а отдельное приключение, происходящее после событий фильма «Первый мститель: Противостояние», но до третьих «Мстителей».

После Гражданской войны супергероев Наташа оказалась в бегах. Ей предстоит встретиться со старыми знакомыми — суперсилачом Красным Стражем (советским аналогом Капитана Америки) и Еленой Беловой, «одноклассницей» по тренировкам в Красной Комнате КГБ, — и с их помощью разобраться с другими старыми знакомыми, вроде Мелины Востокофф по кличке Железная Дева.

Трейлер
Будущие фильмы Marvel: всё, что мы знаем о 4 фазе 9

Чего ждём? Фильм, который не понравится некоторым россиянам. Хотя это и не предыстория, но сюжет вертится вокруг прошлого Чёрной Вдовы. А значит, не обойдётся «клюквы» про злобный Кей-джи-би, заставлявший девушек убивать друг друга в Красной Комнате. Создателей не смущает, что, согласно их же фильмам, Наташа родилась в 1984 году и не успела бы побывать в СССР даже пионеркой. И, конечно, ни одного русского актёра — репрезентация на европейские народы не распространяется.

Но всё же по трейлеру видно, что клюкву старались сделать не обидной. И смешной громила Красный Страж (кстати, его играет Дэвид Харбор из «Очень странных дел» и «Хеллбоя»), и даже злодейская по комиксам Елена на сей раз на стороне добра и Чёрной Вдовы. А главным злодеем заявлен вроде бы не русский Таскмастер (если, конечно, под его маской не скрывается кто-то из знакомых Наташи).

Для самой Вдовы этот фильм должен стать трогательным прощанием — в киновселенной она (и играющая её Скарлетт Йоханссон), вероятно, больше не появится. Так что нас ждёт первый и, возможно, единственный марвеловский фильм, в котором помимо Evil Яussians появится целая команда симпатичных Good Яussians.

Чудо-женщина 1984

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы 10

Когда? 4 июня

Вселенная? DC. Продолжение «Чудо-женщины»

О ком? Об амазонке Диане из Темискиры, она же Чудо-женщина. В 1984 году она вступила в конфликт с Читой (Гепардой) — учёной, в тело которой вселилась душа древней африканской богини. И с техническим магнатом Максвеллом Лордом. И, раз уж тут Холодная война, с Советским союзом. В общем, со всеми, кроме своего покойного возлюбленного Стива Тревора, который каким-то чудом воскрес из мёртвых.

Трейлер

Чего ждём? Случайно или нет, но уже второй фильм за год посвящён Холодной войне и тому, как сильная героиня борется за Запад. Впрочем, в отличие от «Чёрной вдовы», «Чудо-женщина» может избежать клюквы. Злодеи в исполнении Кристен Уиг и Педро Паскаля ни в каком Кей-джи-би по комиксам не работали, а о борьбе с СССР упоминалось только в ранних анонсах. В трейлере намёков на Советский Союз пока нет — там сплошная эксплуатация модной ностальгии по 1980-м с неоном и синтипопом.

В первой «Чудо-женщине» создатели сумели пройти по тонкой грани: поначалу Диана сражалась за Британию против Германии, но в итоге именно британец оказался главным злодеем. Возможно, что-то подобное нас ждёт и в продолжении — например, окажется, что Лорд хочет нажиться на конфликте США и СССР. В разгар новой холодной войны это был бы хороший примирительный посыл.

О первой части

«Чудо-женщина»: обзор. Наконец-то у DC получилось! 2

«Чудо-женщина»: обзор. Наконец-то у DC получилось!

 30.05.2017

История амазонки Дианы — пока что лучшая в многострадальной киновселенной DC.

Вечные

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы 2

Презентация костюмов героев

Когда? 4 ноября

Вселенная? Marvel

О ком? Вечные — это бессмертные существа, похожие на античных богов. Ещё более древние и могущественные целестиалы (небожители) создали Вечных как защитников Земли и поселили их на Титане. Основной противник Вечных — Девианты, ещё одна раса, созданная целестиалами. Правда, как нетрудно понять из названия, эксперимент вышел неудачный.

Чего ждём? Анджелину Джоли, Сельму Хайек и Кита Харингтона в фильме Marvel! Джоли сыграет главную роль амазонки Тены, похожей на Чудо-женщину. Хайек досталась роль Аяк, главы Вечных. Ну а Джон Сноу будет оттенять их, играя второстепенного Чёрного Рыцаря. Ещё среди Вечных появится первая глухая супергероиня на экране — Маккари, которую сыграет действительно глухая актриса Лорен Ридлофф.

Для Marvel «Вечные» послужат заменой неудавшимся «Сверхлюдям»: тех сперва понизили до сериала, а потом и сериал этот провалился. Таким образом студия сможет уйти от чисто земных тем и поисследовать космические и мифологические сюжеты из комиксов.

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Кто точно переживёт «Мстителей 4» и воскреснет, и какие ещё фильмы анонсированы.

King’s man: Начало

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы 7

Когда? 18 сентября

Вселенная? Kingsman. Третий фильм и приквел серии

О ком? О тайной организации Kingsman. Нам расскажут, как она появилась в начале XX века. Группа суперзлодеев во главе с Григорием Распутиным разжигает Первую мировую войну, а недавно основанное агентство во главе с герцогом Оксфордским пытается сорвать их планы. Компанию герцогу составят его сын и ученик Конрад и ещё двое агентов.

Трейлер

Чего ждём? Формально не супергеройский, а супершпионский фильм, но основанный на комиксах и рассказывающий о спасении мира от суперзлодеев, поэтому разница невелика. (И, кстати, тут будут клюквенные Распутин и Николай II, так что фильм тоже не понравится некоторым россиянам.) По сюжету этот приквел до боли напоминает первую «Чудо-женщину», где Диана тоже пыталась остановить Первую мировую, подстроенную злодеем.

Роль герцога исполняет Рэйф Файнс (Волан-де-Морт из «Гарри Поттера»), что вызывает ещё одну, не столь приятную ассоциацию: провальный фильм «Мстители» 1999 года, где он играл такого же лощёного супершпиона-джентльмена. Впрочем, по трейлеру «King’s man: Начало» выглядит куда остроумнее и зрелищнее, так что если вы терпимо относитесь к лёгкой клюкве — не пропустите.

О второй части

Kingsman: Золотое кольцо — от шпионов-джентльменов к шпионам-ковбоям

«Kingsman: Золотое кольцо» — от шпионов-джентльменов к шпионам-ковбоям

 21.09.2017

Сиквел супершпионского комедийного боевика уступает оригиналу в сюжете — но сохраняет весь его юмор и стиль.

Морбиус, живой вампир

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы 6

Когда? 30 июля

Вселенная? Злодеев Человека-паука (экранизации комиксов Marvel, снятые студией Sony, не пересекающиеся с киновселенной Marvel)

О ком? Майкл Морбиус — «живой вампир», который в комиксах одно время был врагом Человека-паука, а потом превратился в неоднозначного антигероя. Никакой мистики в нём нет — Морбиус страдает от редкого заболевания. Оно даёт ему сверхчеловеческую силу, гипноз и ночное видение, но требует регулярно пить кровь. Морбиус стал учёным, чтобы найти лекарство от своей болезни.

Чего ждём? Очередной фильм Sony из серии, в которой врагов Человека-паука превращают в главных героев. Это отчасти вынужденная мера: Паучком студия официально поделилась с киновселенной Marvel и неплохо на этом зарабатывает, но теперь вокруг него трудно выстроить собственную серию. Морбиуса играет Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049», «Отряд самоубийц»), актёр, старательно выбирающий себе роли безумцев и злодеев. Справляется он не всегда удачно, но роль благородного вампира ему должна подойти.

Веном 2

«Веном» – фильм-симбиот без живого носителя 4

Когда? 1 октября

Вселенная? Злодеев Человека-паука

О ком? Веном — инопланетный симбиотический организм, вселившийся в журналиста Эдди Брока. Из-за этого Брок много ест, обладает суперсилой и время от времени превращается в чёрного громилу с зубастой пастью в полголовы.

Чего ждём? Продолжения «Венома» — одного из самых спорных фильмов 2018 года. Он доказал две вещи. Во-первых, что на студии Sony многие до сих пор снимают кино по шаблонам начала 2000-х, когда супергеройские клише подавались на полном серьёзе. А во-вторых, что множеству людей именно этого и надо, если приправить чёрным юмором и хорошим актёром Томом Харди в главной роли. Несмотря на разгромную критику, фильм собрал приличную кассу. Так что от «Венома 2» ждём всего того же.

Трейлера пока нет, но по анонсам и финалу первой части мы знаем, что главным злодеем будет Карнаж — похожий на Венома красный симбиот, присосавшийся к серийному убийце. Его играет Вуди Харрельсон.

О первой части

«Веном» – фильм-симбиот без живого носителя 1

«Веном» — это фильм-симбиот без живого носителя

 04.10.2018

Всё, что можно было сделать неправильно, сделали. Том Харди пытается вытащить фильм, но кроме него, не на что тут смотреть.

Бладшот

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы 1

Когда? 20 февраля

Вселенная? Valiant Comics (студия Sony)

О ком? Бладшот, он же Реймонд Гаррисон, — суперсолдат, сила которого — в его крови. Благодаря нанороботам, плавающим в сосудах, он обладает регенерацией и способен менять внешность. История становления у него стандартная: сложите Карателя и Дэдпула. Семью Реймонда убивают, а сам он, тяжело раненный, с амнезией, попадает в программу по созданию суперсолдат. Потом к нему возвращается память, и он отправляется вершить страшную месть.

Трейлер

Чего ждём? «Бладшот» станет первой экранизацией комиксов от издательства Valiant и запустит новую киновселенную. Заглавную роль исполнил здоровяк Вин Дизель, которому даже играть ничего не надо — он и в жизни выглядит почти как персонаж комиксов.

Несмотря на то, что франшиза новая, по трейлеру «Бладшот» выглядит так, будто его сняли лет 15–20 назад. Не по графике, конечно, а по обилию клише. Этот сюжет, это слоу-мо, эти сцены, где Дизеля пронаучивают суперспособностями в лаборатории с синей подсветкой, прямо как Росомаху, — невозможно не испытать дежа вю. Поэтому фильм ближе к концу списка ожидаемых.

Новые мутанты

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы 3

Когда? 1 апреля

Вселенная? «Люди Икс» от Fox. Последний фильм серии

О ком? О детях-мутантах, которые не способны ещё управлять своими суперсилами, из-за чего их держат взаперти в лаборатории. Среди них — владеющая телекинезом русская девушка Магик, сестра Колосса; девушка-оборотень Вульфсбейн (в её роли Мэйси Уильямс — Арья из «Игры престолов»); бразилец Санспот, управляющий энергией Солнца; американец Пушечное Ядро, способный стрелять собой в цель, и индианка Мираж, творящая иллюзии.

Трейлер

Чего ждём? Фильм, который давно снят, но завис в производственном аду, потому что не устроил студию. Из-за этого он уже два года кочует по нашим спискам ожиданий. «Новые мутанты» планировались как очередной дерзкий экспериментальный спин-офф, из того же разряда, что «Дэдпул» и «Логан». Только на сей раз с уклоном в ужасы и похожий на сериал «Легион», где неуправляемые силы делали героев опасными и превращали их жизнь в кошмар.

Фильм должен был стать началом новой серии, но теперь студию Fox купила Disney, и никаких шансов на продолжение уже нет. Остаётся только выпустить многострадальную картину: лёжа на полке, она затраты не отобьёт. Дата премьеры пока неточная — есть версия, что «Новые мутанты» на самом деле выйдут сразу в интернет.

Соник в кино

Ожидаемые фильмы 2020: супергерои и комиксы 8

Когда? 20 февраля

Вселенная? Своя собственная. Экранизация игр от Sega

О ком? Соник — синий ёжик с планеты Мёбиус, умеющий бегать быстрее скорости звука. Он попал на Землю, где познакомился с простым парнем по имени Том Вачовски. Теперь они вместе должны спасти планету от козней усатого доктора Роботника.

Трейлер

Чего ждём? Нет, правда, Соник — супергерой. У него есть суперспособность (скорость), говорящее прозвище («Звуковой») и необычный костюм (перчатки и кроссовки на голое тело). Да ещё он борется за спасение мира от суперзлодея (кстати, Роботника сыграл неподражаемый Джим Керри). Подходит в этот список не хуже енота!

В первой версии трейлера ёж даже выглядел как накачанный фурри-мужичище с мускулистыми ногами, почти человеческой фигурой и лицом, попадающим в «зловещую долину». Осознав после насмешек в интернете, что это было неудачной идеей, студия отправила фильм на пересъёмки. В окончательной версии Соник выглядит как привычная безобидная мультяшка.

В остальном нас ждёт примерно то же, что было в «Детективе Пикачу», «Говарде-утке» и десятках других фильмов на тему «мультяшка среди людей»: комедия с милым героем и без особых изысков. Соник будет суетиться, шутить, делать отсылки на произведения, которых, по идее, не должен знать, будучи инопланетянином, и всячески изводить своего невыносимо безликого напарника-человека. Ничего нового, но на разок должно сойти.

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