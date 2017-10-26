26 октября во всероссийский прокат выходит «Матильда» Алексея Учителя — фильм, который заранее обрёл скандальную известность и вызвал в обществе нешуточные страсти. Эта костюмная мелодрама посвящена романтическим отношениям между последним российским императором Николаем II Романовым и балериной Матильдой Кшесинской. Но речь у нас пойдёт не о картине — она стала лишь поводом, чтобы рассказать о самых знаменитых фаворитках в мировой истории.

Кто такие фаворитки? Обычно так называют «официальных» любовниц правящих особ. Причём фаворитки — не просто «плоть» для удовлетворения желаний повелителя. Это вполне самостоятельные личности, которые, не скрывая отношений с монархом, имели определённый общественный статус и зачастую могли влиять не только на придворную жизнь, но и на политику государства, где правил их возлюбленный. Сам термин «фаворитка» (или метресса — по-французски Maîtresse) появился во Франции, где любовницы монархов были практически должностными лицами. Некоторые короли ограничивались парой-тройкой пассий за всю свою жизнь, другие меняли их как перчатки. Однако настоящих фавориток как во Франции, так и за её пределами насчитывалось немного. Ведь залезть в постель к правителю — дело нехитрое. А вот удержаться там, надолго привязав к себе царственного любовника, — та ещё задачка! В нашей подборке мы ограничимся лишь теми прекрасными дамами, которые крепко держали в своих ручках сердца и кошельки суверенов — а иногда даже судьбу государства.

Фаворитки европейских монархов

Начнём с европейцев, причём большинство позиций отдано француженкам — это их шаловливые монархи, вынужденные жениться из государственных соображений, для услады души и тела решили ввести фактическую должность «официальная фаворитка». Это, конечно, не означает, что у других европейских монархов не было любовниц, — просто за пределы будуара их влияние распространялось редко.

Диана де Пуатье

Покровитель: Генрих II Валуа, король Франции (1547–1559)

Сколько и когда: 21 год, с 1538 по 1559

Чем прославилась: дальняя родственница королевской семьи — её бабушка была незаконной дочерью Людовика XI. Диана была очень умна, красива и обладала сильным характером. После кончины мужа она сблизилась с принцем Генрихом, который был младше её на двадцать лет. Юный принц, помешанный на рыцарских обычаях, считал Диану эталоном прекрасной дамы из галантных романов. Взойдя на трон, он осыпал её подарками и титулами, сделав герцогиней Валентинуа. Но с возрастом Диана осталась скорее близким другом короля, который завёл более молодых любовниц. Однако огромное влияние Дианы на монарха было неизменным вплоть до его кончины. Диана назначала министров и маршалов, король лишь утверждал её решения. А после каждого королевского совета или приёма иностранных послов Генрих отправлялся к фаворитке, чтобы выслушать её мнение. Так, по указанию Дианы король завершил многолетние Итальянские войны, подписав Като-Камбрезийский мир.

Чем закончилось: после трагической гибели Генриха на рыцарском турнире Диана удалилась в свои владения, где и умерла в возрасте 66 лет. Детей от Генриха у неё не было. Кстати, ранее Диану называли любовницей и отца Генриха, короля Франциска I, но современные историки считают это выдумкой.

Барбара Вильерс

Покровитель: Карл II Стюарт, король Англии (1660–1685)

Сколько и когда: 13 лет, с 1660 по 1673

Чем прославилась: внучатая племянница герцога Бэкингема (того самого, из «дела с подвесками»), однако из-за событий Английской революции жила в бедности. Считалась одной из самых красивых, остроумных и экстравагантных женщин своего времени. Вышла замуж по расчёту за дипломата Роджера Палмера, который вскоре присоединился к свите Карла II, жившего в Голландии в изгнании. Именно там Барбара стала любовницей короля, который спустя год триумфально уселся на трон. После Реставрации Барбара имела огромное политическое влияние и участвовала во многих интригах. Так, благодаря её стараниям был уволен могущественный первый министр Кларендон. Она получила от короля несколько дворцов и земельных владений, а также титулы графини Каслмейн, графини Саутгемптон и герцогини Кливленд. Несмотря на это, не стеснялась брать взятки от испанских и французских дипломатов. Родила Карлу пятерых детей, которые получили фамилию Фицрой.

Чем закончилось: Барбара просто надоела Карлу, у которого было немало любовниц. После «отставки» ещё раз вышла замуж (неудачно). Пережила Карла II на 24 года.

Франсуаза-Атенаис де Монтеспан

Покровитель: Людовик XIV Бурбон, король Франции (1643–1715)

Сколько и когда: 16 лет, с 1667 по 1683

Чем прославилась: родом из очень знатной семьи Рошешуар, была женой маркиза де Монтеспан и королевской фрейлиной. Очень красивая и обаятельная, с живым умом, пользовалась большой популярностью в светском обществе. Познакомившись с королём, отбила его у своей близкой подруги Луизы де ла Вальер. На протяжении десятка лет была фактически некоронованной властительницей Франции, к её мнению прислушивались королевские министры и военные чины. Покровительствовала культуре и искусствам, её милостями пользовались Мольер и Лафонтен. Родила Людовику семерых детей, шестеро из которых были узаконены с правом ношения королевской фамилии Бурбон.

Чем закончилось: маркиза оказалась замешана в знаменитом «деле о ядах», когда среди клиентов отравительницы Монвуазен оказалась доверенная служанка Монтеспан. Окончательно король охладел к маркизе, когда скоропостижно скончалась его новая пассия, совсем юная герцогиня де Фонтанж, — возможно, от яда. Конечно, доказано ничего не было, но Монтеспан перестала быть фавориткой, а после возвышения мадам де Ментенон и вовсе покинула двор. Она жила при монастыре или в своих владениях, занималась благотворительностью и мирно скончалась в возрасте 66 лет.

Франсуаза де Ментенон

Покровитель: Людовик XIV Бурбон, король Франции (1643–1715)

Сколько и когда: 32 года, с 1683 по 1715

Чем прославилась: происходила из гугенотской семьи д’Обинье, её дед был близким другом Генриха IV. Родилась в тюрьме, куда её отец был заключён за долги. Детство провела на тропическом острове Мартиника. После смерти родителей жила у тётки «из милости»; позже её выдали замуж за знаменитого поэта Поля Скаррона, мало что простолюдина, так ещё и паралитика. Однако Франсуаза — девушка не слишком красивая, но очень умная — называла годы брака со Скарроном «лучшей порой своей жизни». Ведь тот считался одним из наиболее обаятельных людей своего времени.

Овдовев, Франсуаза получила «хлебное» место воспитательницы детей маркизы де Монтеспан от короля. Так она и познакомилась с Людовиком, которому понравилось беседовать с Франсуазой. Поначалу между ними ничего не было, кроме чисто интеллектуальных отношений. Однако, когда король охладел к Монтеспан, именно Франсуаза привлекла его внимание — несмотря на то, что этой некрасивой женщине было уже под пятьдесят. Впрочем, король был младше её всего на три года. Привязанность к Франсуазе была настолько сильной, что вдовый Людовик заключил с ней в 1683 году морганатический брак (официальный, но не дающий супруге права занимать трон и считаться королевой).

В поздний период правления Людовика его политика во многом зависела от супруги, получившей титул маркизы де Ментенон. И, несмотря на свой блестящий ум, эта женщина принесла Франции немало бед. Именно Ментенон, ставшая ревностной католичкой, была одним из главных инициаторов отмены Нантского эдикта о веротерпимости. Это привело к гражданским волнениям и эмиграции многих гугенотов, что сильно ослабило государство.

Чем закончилось: после смерти короля Франсуаза управляла академией благородных девиц Сен-Сир, которую сама основала. Там она и умерла три года спустя.

Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур

Покровитель: Людовик XV Бурбон, король Франции (1715–1774)

Сколько и когда: 19 лет, с 1745 по 1764

Чем прославилась: родилась в буржуазной семье, получила прекрасное образование, была очень красива и умна. В 19 лет вышла замуж, но цель Жанны была определена с самого детства — она жаждала стать любовницей короля. И этой цели Жанна добилась, буквально преследуя Людовика, который не устоял перед чарами прекрасной девушки. Он сделал её маркизой де Помпадур, осыпал деньгами и подарками. Но главное, фактически передоверил ей власть в стране — даже для Франции случай уникальный. Почти 20 лет король занимался только увеселениями и ещё немного внешней политикой (так, Людовик XV курировал французскую разведку). Всё остальное находилось в цепких ручках маркизы де Помпадур: назначения на важные государственные посты, налоговая политика, вопросы войны и мира. Она также очень щедро одаривала деятелей культуры и искусства — неспроста время её правления можно назвать последним «золотым веком» французской монархии.

Чем закончилось: любовницей короля Помпадур была около восьми лет; потом Людовик переключился на других женщин, но ловкая маркиза оставалась у власти вплоть до своей смерти в 42 года.

Фантастические фаворитки В фантастической литературе фаворитки, конечно, встречаются, но, как правило, находятся где-то на периферии сюжета. Например, весьма колоритная Комитта Рангаве, одновременно надменная и вульгарная любовница Туризина Гавраса, императора Видесса из цикла романов Гарри Тартлдава о Потерянном легионе. Или амбициозная и безжалостная Хетер Тауни, фаворитка принца Виктора из романа Саймона Грина «Кровь и честь». Или нежная, добрая, но несколько глуповатая Дариоло Кэрна, возлюбленная принца Александра Тагэрэ из «Хроник Арции» Веры Камши. Исключение — многочисленные лавбургеры, обычно фэнтезийные. Вот там этого добра навалом — каждая вторая прекрасная дама становится любовным интересом какого-нибудь императора, короля или, на худой конец, принца. Если же говорить о более традиционной фантастике, то выбор истинных героинь-фавориток крайне невелик. Так что самая примечательная фаворитка в фантастике — это леди Джессика, наложница герцога Лето I Атрейдеса, от которого она родила главного героя романов Фрэнка Герберта о планете Дюне. Джессику специально готовили в могущественном женском ордене Бене Гессерит, который боролся за власть во Вселенной. С её помощью орден пытался контролировать герцога Лето, чтобы избежать возвышения его рода. Однако Джессика влюбилась в герцога по-настоящему, и многовековые расчёты всех политических сил в мире «Дюны» пошла прахом. Так простая фаворитка изменила историю Вселенной.

Фаворитки российских государей

Следующий наш топ — фаворитки российских государей. Русские цари и императоры редко давали любовницам настоящую власть над собой, а потому большинство из них до ранга фаворитки так и не добирались, оставаясь лишь игрушками для монархов.

Анна Монс

Покровитель: Пётр I Алексеевич, царь и император (1682–1721)

Сколько и когда: 13 лет, с 1691 до 1704

Чем прославилась: дочь зажиточного купца-немца, жившего в Москве, редкая красавица. Когда Анне было около 20 лет, Франц Лефорт, ближайший друг Петра I, представил ее молодому царю. Девушка совершенно очаровала Петра, который даже сослал свою жену в монастырь и собирался жениться на Анне. Царь дарил ей щедрые подарки, однако Анна не гнушалась брать взятки «за протекцию» и, не испытывая любви к своему сановному покровителю, изменяла ему.

Чем закончилось: Анну арестовали, когда случайно вскрылась ее интрижка с саксонским послом. Однако, даже находясь под домашним арестом, эта дама очаровала другого дипломата, прусского, который на ней и женился. Правда, муж Анны вскоре умер, да и она пережила его ненадолго, в 1714 году скончавшись от чахотки.

Марта Скавронская

Покровитель: Пётр I Алексеевич, царь и император (1682–1721)

Чем прославилась: уроженка Прибалтики из крестьянской семьи. Рано осиротела, была служанкой в доме пастора из города Мариенбурга (ныне латвийский город Алуксне). В 17 лет вышла замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе. После взятия Мариенбурга русской армией её командующий граф Шереметев приметил симпатичную женщину и сделал её своей любовницей. Вскоре Марта перешла в руки князя Меншикова, ближайшего друга царя Петра, а тот, заприметив красавицу, забрал её себе. Так с 1703 года Марта (вскоре крещённая в православие как Екатерина Михайлова) стала постоянной любовницей Петра Великого. Екатерина не отличалась могучим умом, зато была очень спокойная, милая, жизнерадостная и лучше всех умела успокаивать царя, у которого был очень тяжёлый характер. Родила Петру шесть детей, большинство из которых рано умерли, а также дочь Елизавету — будущую «весёлую» императрицу. Пётр сильно привязался к Екатерине и в 1712 году официально на ней женился.

Чем закончилось: незадолго до смерти Пётр заподозрил супругу в неверности и отдалил от себя, однако, заболев, опять приблизил и скончался у неё на руках. После смерти Петра князь Меншиков, которого Екатерина всегда считала хорошим другом, усадил бывшую служанку на трон Российской империи под именем Екатерины I. Естественно, она была чисто номинальной правительницей. Время она проводила в бесконечных увеселениях и спустя два года умерла — от лихорадки или пневмонии.

Анна Лопухина

Покровитель: Павел I Петрович, император (1796–1801)

Сколько и когда: 4 года, с 1798 по 1801

Чем прославилась: аристократка, дочь сенатора. Познакомилась с императором на балу, который влюбился в 19-летнюю красотку и предложил её отцу сделку: если Анна становится фавориткой, папенька получает княжеский титул и много денег, иначе — арест и ссылка. Естественно, сенатор выбрал первый вариант. Очаровательная Анна не блистала особым умом, зато была очень доброй и часто смягчала буйный нрав Павла — так, она не раз успешно заступалась за попавших в опалу. Её покладистым характером некоторые пользовались и для получения от царя наград и отличий — Павел, обычно очень упрямый, обожал Анну и угождал её желаниям. Помешанный на военном деле, он даже приказал вышить древний синоним ее имени (Благодать) на знамёнах императорской гвардии.

Чем закончилось: Анна была влюблена в друга детства, князя Гагарина, и однажды призналась в этом Павлу. И этот «последний монарх-рыцарь» поспособствовал их браку. Узаконенный любовный треугольник продолжался вплоть до убийства Павла заговорщиками. В 1805 году Анна умерла от чахотки.

Екатерина Долгорукова

Покровитель: Александр II Николаевич, император (1855–1881)

Сколько и когда: 15 лет, с 1866 по 1881

Чем прославилась: урождённая княжна Долгорукова, училась в Смольном институте благородных девиц, где её и встретил царь во время официального визита. Пятидесятилетний монарх влюбился в 17-летнюю милую девушку и около года ухаживал за ней, пока она не уступила. Причём, судя по всему, Екатерина действительно полюбила царя, несмотря на огромную разницу в возрасте, — тому есть немало свидетельств. Возможно, её привлекла яркая личность государя.

Александр поселил фаворитку в Зимнем дворце, хотя против этого резко выступал наследник престола, будущий император Александр III. Долгорукова родила царю четырёх детей, она была отрадой его жизни. Никогда ничего не просила, но с благодарностью принимала подарки. Есть свидетельства, что царь даже спрашивал её советов по политическим вопросам.

Чем закончилось: в 1880 году, сразу после смерти своей супруги, Александр заключил с Екатериной морганатический брак, пожаловав ей титул светлейшей княгини Юрьевской. Ходили также слухи, что именно их старшего сына Георгия царь намеревался объявить своим наследником. Немудрено, что после убийства Александра II народовольцами новый император посоветовал Долгоруковой исчезнуть с горизонта. Вместе с детьми она уехала во Францию, где безбедно жила вплоть до своей кончины в 1922 году.

Матильда Кшесинская

Покровитель: Николай II Александрович, император (1894–1917)

Сколько и когда: около 5 лет, с 1890 по 1894

Чем прославилась: балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская не была фавориткой в строгом значении этого слова — ведь Николай в годы их отношений был наследником престола, а не императором. Другое дело, что Матильда всё-таки сыграла роль в дискредитации царской семьи. Ведь она была эдаким дрейфующим призом — от Николая перешла к его близким родственникам, великим князьям: сначала к Сергею Михайловичу, а затем к Андрею Владимировичу. Причём Матильда не стеснялась использовать высочайшее покровительство в личных целях — и для продвижения балетной карьеры (по блату стала прима-балериной в 1896-м), и для обогащения. О степени её могущества может свидетельствовать такой эпизод: во время Первой мировой войны великий князь Николай Николаевич, который командовал войсками, утверждал, что снарядов в армии не хватает оттого, что Матильда Кшесинская влияет на распределение заказов между различными фирмами. И её протеже банально не могут обеспечить своевременные и качественные поставки — но, несмотря на это, именно они получают выгодные государственные заказы. Естественно, такое влияние бывшей любовницы царя не оставалось без негативного внимания общественности.

Чем закончилось: в 1919 году Матильда уехала за границу вместе с сыном Владимиром (от великого князя Сергея). Через два года вышла за великого князя Андрея, через несколько лет получила от тогдашнего главы дома Романовых Владимира Кирилловича титул княгини Красинской. Открыла во Франции собственную балетную школу, написала любопытные мемуары. Умерла в 1971 году.

* * *

История Матильды — мелкий эпизод великой трагедии, закончившейся летом 1918 года в подвале Ипатьевского дома. И неожиданно получившей продолжение в наши дни — в виде какого-то нелепого фарса…

Давайте будем помнить, что правители, даже если они помазанники божьи или святые, всего лишь люди. Со всеми присущими людям слабостями и страстями — включая любовь. И кто мы такие, чтобы им в этом отказывать?

Полную версию статьи читайте в декабрьском «Мире фантастики».