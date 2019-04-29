Новой экранизации «Хеллбоя» нездоровилось с самого начала. Фанаты были возмущены отказом студии снимать третий фильм Гильермо дель Торо в пользу полного перезапуска. Ходили слухи о конфликтах Ника Маршалла с продюсерами, которые якобы всячески прессовали режиссёра. Негодования, последовавшие после первого трейлера, вынудили полностью перемонтировать второй, но доверие к экранизации уже было потеряно… После выхода картины рейтинг фильма на Rotten Tomatoes не поднимался выше 15 процентов, а кассовые сборы оказались много меньше ожидаемых. Новый «Хеллбой» — это провал. Но так ли всё однозначно? Многие отмечают, что фильм взял из комиксов Майка Миньолы куда больше, чем версия Дель Торо. Может ли плохой фильм быть точной экранизацией? Так ли много он оставил от комиксов? Мы решили покопаться в первоисточнике — и в самой картине.

Осторожно, спойлеры! В статье неизбежны спойлеры к фильму и к тем комиксам, на которых он основан.

Сюжет в целом

Сценарий основан на арке Кровавой Королевы Нимуэ — это 10-й, 13-й, 16-й и 22-й тома комикса. Обычно в этом перечне упоминается ещё 15-й том, но из него взяли совсем мало. В качестве флешбэков используются развёрнутые сцены из первого и третьего томов, а бесчисленные пасхалки почти бессистемно понадёрганы вообще из всего комикса, исключая, пожалуй, только последние выпуски.

Но солянки, как ни удивительно, не получается: на уровне пересказа сценарий кажется хорошим. Все линии органично связаны друг с другом, а изменения уместны — по крайней мере, для этой конкретной истории. Внутренние и внешние конфликты по-разному отражают одни и те же темы (конфликт свободной воли и предназначения, самоопределения и происхождения, в том числе и видового), складываясь в многогранную картину, которую никак не назовёшь бледной копией оригинального комикса.

Что ж, значит, критики не правы? Не совсем.

Сам Хеллбой

Сильнее всего изменениям подвергся главный герой — сам Хеллбой. Во-первых, в новой экранизации он явно моложе прототипа, что выглядит странно и вызывает много вопросов. Стоило ли начинать предполагаемую киноэпопею с сюжетной арки, в которую Хеллбой, по идее, должен вступать уже зрелым и от всего уставшим? Во-вторых, изменились многие сюжетные моменты, из которых складывается образ героя:

Хеллбой постоянно конфликтует со своим отцом, чего никогда не было в комиксе;

Хеллбой пугает людей своим внешним видом;

Хеллбой не сам соглашается охотиться с Клубом Осириса на великанов — в фильме это решение принимает его отец;

Хеллбой не получает моральную травму во время сражения с великанами, его не отталкивает убийство, он не боится, что его тёмная сторона возьмёт над ним верх;

Хеллбой пререкается с Беном Даймио по поводу и без;

Хеллбой не отдаёт глаз Бабе-яге и обманывает её;

Хеллбой не вытаскивает Экскалибур — и нет никакой Василисы, которая могла бы его на это вдохновить;

Хеллбой не сражается с Драконом. Вместо этого перед ним стоит другая дилемма: подчиниться своему предзнаменованию и стать королём Ада или же сражаться за людей, как он делал пятьдесят лет до этого;

и, наконец, Хеллбой не проваливается в Ад, а остаётся с друзьями и без раздражающего зануды-отца, что в какой-то степени хэппи-энд.

Переделки в сюжете повлекли за собой почти полную трансформацию характера. Внёс свою лепту и жанр фильма. Это не тёмное фэнтези, каким был оригинальный комикс, а, скорее, чернушная комедия с куболитрами крови и шуткующим героем. Здешний Хеллбой похож не на уставших от своего бремени Логана или Робокопа, а на разудалых приколистов вроде Дюка Нюкема или Дэдпула.

Такая перемена была бы оправданна, если бы создатели фильма хотя бы частично отказались от канона, а новый Хеллбой получился бы не хуже предыдущего. Но ни то, ни другое не применимо к новой экранизации. Она отчаянно держится за сюжет и атмосферу первоисточника, постоянно делая на него отсылки.

И новой интерпретации героя нам не предлагают — просто показывают уже известного персонажа неприятным и откровенно туповатым. Хеллбой из фильма несдержан, не умеет исполнять приказы и даже их слушать, он постоянно конфликтует со всеми окружающими, кроме разве что Элис Монахен. Он не любит и, кажется, даже не умеет читать. Шутит он не столько иронично, сколько хамски, неуместно и не смешно.

Попытка совместить образы простоватого рубахи-парня, крутого убийцы и невротика с проблемами в семье могла сработать при более удачном сценарии и полном отказе от канона, но это не тот случай. Здешний Хеллбой — слишком взрослый для подростков, слишком агрессивный и недалёкий для взрослых. Он слишком сложен для трэш-кино, слишком прост для мрачного фэнтези про рок и свободу выбора. Да и наконец, мучительно слушать плохо написанные шутки от человека с заметным гримом и очевидно резиновыми накладными мышцами.

Нимуэ

На фоне прочих персонажей (особенно Хеллбоя) у Нимуэ не так уж много различий с каноническим образом. Конечно, в фильме нет истории соблазнения короля — вместо него Нимуэ пытается очаровать самого Хеллбоя, взывая к его тёмной стороне. Да и убили её тут не ведьмы, а король Артур.

И главное, в комиксе Нимуэ до последнего не знала, к чему приведут её действия. То, что Дракон сделает её своим сосудом, стало для неё неприятной новостью. По факту она в комиксе вообще не злодейка, а сосуд для возрождения истинного противника Хеллбоя — Дракона. В фильме же Кровавая Королева отдаёт себе отчёт в своих действиях. Её планы провалились исключительно благодаря сознательной воле самого Хеллбоя. Дракона в фильме нет — ни как персонажа, ни как идеи.

Но в остальном принципиальной разницы нет. Да, Нимуэ в исполнении Милы Йовович рассчитывает править уничтоженным и перерождённым миром вместе с новым королём, а целью комиксовой Нимуэ было просто ввергнуть мир в войну. Но она по-прежнему чудовищно зла, коварна и соблазнительна. Любопытно, что в этой версии Нимуэ оказывается в ситуации, в которой её невозможно представить в рамках комикса: когда она в разобранном состоянии и всё ещё без тела смотрит телевизор. Это милая бытовая деталь, интересно дополняющая образ.

Элис Монахан

Помимо самого Хеллбоя, разительные перемены ждали Элис — девушку (вернее, зрелую женщину, благодаря магии фей выглядящую на двадцать), которую Хеллбой младенцем спас от Груагаха, после чего тот и затаил злобу на любимого сына Сатаны. Помимо того, что полумаорийка Саша Лейн, мягко говоря, не рыжекудрая ирландка (это, в общем-то, мелочь), Элис в этой истории не общается с феями — их тут и вовсе почти нет. Она медиум, через которого призраки могут передавать послания с эффектной визуализацией. Более того, Элис не возлюбленная Хеллбоя, а в конце фильма она ненавязчиво флиртует с Беном Даймио.

Желание сделать беспомощную девушку более решительной, боевитой и полезной похвально, но благие намерения спотыкаются о сценарий и актёрскую игру. Внутри фильма «Хеллбой» Элис просто нечего делать. Она один раз выступила медиумом для духа леди Хеттон, немножко пораскидывала мертвяков, воспользовавшись слабо объяснёнными новыми способностями, — хотя Бен Даймио справлялся и без неё…

Единственная польза от этого фактически нового персонажа — призыв духа Тревора Бруттенхольма, который в нужный момент помогает Хеллбою и решает его внутренний конфликт. То есть даже тут Элис не самодостаточна: она лишь проводник, позволяющий одним персонажам общаться с другими. И это сильная самостоятельная героиня?

Не помогает и актёрская игра Саши Лейн. Она не то чтобы плохая, но её сложно оценить из-за не меняющегося весь фильм выражения не то обеспокоенности, не то растерянности, не то простого непонимания, что её персонаж вообще должен делать.

Бен Даймио

Бен Даймио не участвовал в арке с Кровавой Королевой и вообще не появлялся в основном комиксе про Хеллбоя. Это персонаж из спин-оффа «БРПД. 1946», пришедший в организацию после того, как оттуда уволился Хеллбой. Каноничный Бен Даймио старше, спокойнее и не просто одержим Духом Ягуара, но и воскрес из мёртвых.

В экранизации Бен Даймио не человек, закалённый войной, а истерик, который боится своих сил, и ярый противник нелюдей. Этот образ, на самом деле, не сильно противоречит его оригинальной концепции и хорошо бы сочетался с предысторией персонажа… если бы для неё нашлось место в фильме.

В итоге герой стал сильно упрощённым, а порой и попросту неприятным. Сдержанность взрослого человека, всю жизнь проработавшего в силовых структурах, сменилась юношеским максимализмом и требовательностью эмоционально нестабильного мальчика. Грустно, ведь актёр Дэниел де Ким прежде отлично играл профессиональных военных и полицейских.

Тревор Бруттенхольм

Главное изменение связано с линией приёмного отца Хеллбоя — Тревора Бруттенхольма, одного из лидеров Бюро Расследований Паранормальной Деятельности. В комиксе роль Тревора была простой: умереть, чтобы у Хеллбоя была травма и внутренняя мотивация. Их отношения тоже не отличались сложностью: Хеллбой очень уважал Тревора и был к нему привязан.

В фильме же центральный конфликт связан с «daddy issues» Хеллбоя. Его отец — строгий, требовательный и постоянно придирается к приёмному сыну. Хеллбой чувствует себя чужеродным и не уверен, сможет ли вписаться в человеческое общество и нужно ли ему это… Круто изменён характер Тревора: он стал намного решительнее, несдержаннее, вспыльчивее и не выбирает выражения.

И, на самом деле, это работает! Новый конфликт не кажется притянутым за уши. Он хорошо сочетается с центральной идеей как комикса, так и фильма — можно ли выбрать родство и семью. Более того, финальный диалог Тревора с сыном — один из самых запоминающихся моментов картины. Но достаточно ли этого, чтобы оправдать присутствие персонажа?

Баба-яга

Образ Бабы-яги — один из немногих, которые в фильме почти не переделали. Правда, полностью убраны события 10-го тома, да и дизайн персонажа кардинально отличается от каноничного. Но суть сохранена: Баба-Яга — ведьма, готовая отомстить Хеллбою за отнятый им глаз… или предложить герою помощь. В обмен на его собственный глаз. Пожалуй, это едва ли не самая интересная часть фильма: как Баба-яга воплотит трёхступенчатый план, включающий в себя Апокалипсис, призыв древних богов и потенциальное уничтожение человечества, просто чтобы получить от Хеллбоя этот несчастный глаз.

В этот момент фильм заставляет вспомнить любимый приём Дель Торо — адаптация сказочных тропов в тёмном фэнтези. Это выглядит органично, уместно и по-настоящему круто. Да и актёр Трой Джеймс — один из немногих, выложившихся на полную. Его Баба-яга, хоть и не похожа на оригинал, всё равно впечатляюще жуткая, эффектная и аутентичная.

Груагах

В образе Груагаха, мстительного фэйри, возненавидевшего Хеллбоя, наиболее очевидна разница между комиксом и экранизацией.

С одной стороны, сохранены одновременно мелочное злодейство и трагическое измерение персонажа — с той лишь разницей, что в фильме он не переродившийся бессмертный дух когда-то легендарного фаэ, а такой сам по себе изначально. Это, на самом деле, не столь важно, поскольку эта часть его биографии даже в комиксе не сильно влияет на сюжет. А в фильме она и вовсе не нужна — достаточно мотива мести.

С другой стороны, у истории Груагаха совершенно другой финал. В оригинале Груагах подвергает сомнению могущество Нимуэ, а затем, осознав, к чему привели его действия, испытывает раскаяние и пробует повеситься, но его спасает Моргана. В фильме же… ну, Нимуэ обманывает Груагаха и использует его преданность и жажду отомстить Хеллбою, но, получив от него всё, что нужно, убивает, превращая из мощного зверя в ничто. Груагах не только начинает как миньон Нимуэ, но и заканчивает так же, так и не поняв целей и мотивов хозяйки.

Как ни удивительно, именно Груагах остаётся самым драматичным и трогательным персонажем истории. Трагедии главных героев получились не очень-то интересными, кроме конфликта Хеллбоя с Брумом. А потерявший из-за Хеллбоя возможность пожить человеческой жизнью Груагах вызывает куда большее сочувствие, чем все остальные.

Клуб Осирис

Основная разница между Клубом Осирис в новой экранизации и в комиксе в том, что в оригинале их не убивали никакие великаны и даже королева Нимуэ — они и сами успешно справлялись с устранением друг друга. Леди Хеттон выглядела сильно иначе — что, впрочем, неважно, так как она сохраняет сюжетную роль.

Куда хуже воспринимается смена трактовки этих персонажей. В фильме их английская чопорность используется как повод для шуток, тогда как в комиксе это просто люди со своими особенностями, даже не самыми причудливыми. Изменение было бы оправданным, не будь результат таким несмешным. Ну, да, они англичане, пьют чай, забавно разговаривают и ездят на лошадях, и что? Вудхауз уже исчерпал эту тему, а «Хеллбой» никак эти особенности не обыгрывает, просто констатирует.

Впрочем, Клуб смотрится не так плохо, как великаны, на которых они охотились. По крайней мере, не сделан с помощью из рук вон плохого CGI …

Потерянные…

Несмотря на отсылки и пасхалки, многим персонажам и сюжетным линиям из арки с Кровавой Королевой в фильме места не нашлось.

Богине Гекате и Игорю Бромхеду. Это логично: раз фильм первый, в нём нет для них нужного контекста. Но, вероятнее всего, из-за провала они больше не появятся — и, учитывая недостатки экранизации, нельзя сказать, что это очень обидно.

Шабашу ведьм, Коку и Смерти — у местной Бабы-яги вообще нет слуг.

А также Василисе, Лешему, Перуну и домовому. Кощею Бессмертному отчасти повезло — его заявили на сиквел. Правда, повезло ли?..

Подельникам Груагаха — ну, он и без них прекрасно справляется. Тем более что все линии с фэйри были вырезаны, так что ему не пришлось убивать Короля Дагду, Мэб не делала пророчеств, а Элис не ранит мелкое воинство мстителей за Чёрную Аннис. Есть какие-то безымянные фэйри, которые прибегают к собранной по частям Нимуэ, радуются её возвращению, а при появлении Хеллбоя убегают и более не возвращаются.

И даже воина-ёжика не оставили! Невосполнимая утрата…

А вот отсутствие феи Морганы отчасти компенсируется введением Мерлина. Это убирает целую кучу интересных мотивов, связанных как с Морганой, так и с Хеллбоем… но, с другой стороны, они бы и так не работали, ведь других важных фэйри, кроме Груагаха, в фильме вообще нет.

Демонам. Точней, Нимуэ вызывает безымянных тварей, которые крушат мир, — но они не персонажи, а просто некая тёмная сила. Демонов, с которыми Хеллбой общался и сражался, в фильме нет.

— Полностью опущена линия Короля На Час. Соответственно, нет ни Воинства Всадников Апокалипсиса, ни таверны в лесу, в которой Элис пересиживала Рагнарёк.

…и нежданные

При этом в фильм включены фрагменты из других томов, никак не связанные с Кровавой Королевой.

Флешбэк с рождением Хеллбоя — эпизод из первого тома с участием Распутина, Карла Рупхерта Крёнена и прочих нацистов. По сути, зрителям кратко напомнили то, что подробнее показано в первом фильме Дель Торо.

Лобстер Джонсон: он тут нужен, только чтобы перебить фашистов максимально эффектным способом.

Эйб Сапиен, толсто намекающий на сиквел.

Эстебан Руис, который заменяет Габриэля — парня из 15-го тома, друга Хеллбоя из Мексики. У него тут, правда, нет братьев, да и предыстория отношений с Хеллбоем осталась за кадром. Поэтому драма героя, вынужденного убить друга ради его же спасения, кажется странной и взятой из ниоткуда — на пятой-то минуте фильма!

Что же в итоге?

«Хеллбой» как экранизация неоднозначен. С одной стороны, он сохраняет темы и часть сюжетов оригинала, а порой даже даёт им интересные и свежие толкования. С другой стороны, провальный образ главного героя не даёт воспользоваться удачными находками.

К тому же «Хеллбой» ещё и плохо смотрится. Некоторым историям большой бюджет жизненно необходим, и «Хеллбой» из таких. Вероятно, смена жанра была связана как раз с необходимостью экономии. Прибавим к этому дурно написанные диалоги, которые плохо звучат даже в рамках незамысловатой чёрной комедии, не говоря уже про эпическое фэнтези с элементами трагедии и мрачного боевика.

Теоретически всё это можно было бы исправить в продолжении и снять фильм, интересно дополняющий вселенную Майка Миньолы. Но, кажется, Нилу Маршаллу этого делать не придётся. К счастью или нет.