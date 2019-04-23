В марте начались съёмки новой экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» от режиссёра Дени Вильнёва. 20 ноября 2020 года, если дата премьеры не изменится, мы узнаем, удалось ли создателю «Прибытия» и «Бегущего по лезвию – 2049» воплотить на экране далёкое будущее: Арракис, планету спайса и песчаных червей, а также нелёгкое «путешествие героя» — Пола Атрейдеса. Сможет ли Вильнёв не исказить сюжет и мотивации персонажей, как Дэвид Линч в фильме 1984 года, и не угодить в ловушку ограниченного бюджета, как произошло с мини-сериалом 2000 года? Пока же можно скоротать время, изучая актёров и сопоставляя их с уже сложившимися в голове образами.

Многие участники сетевых обсуждений не уверены в Вильнёве. Фильм Линча, невзирая на коммерческий провал и устаревшие спецэффекты, стал уже культовым, а Кайл Маклахлен впоследствии прославился благодаря главной роли в сериале «Твин Пикс». «Агент Купер», с его яркой внешностью и харизмой, бесспорно, привлекает больше, чем Тимоти Шаламе.

Но тут раздаётся хор голосов читателей, справедливо указывающих на то, что главному герою романа только пятнадцать лет. Так что новый Пол Атрейдес гораздо ближе к истине. Впрочем, Маклахлен в «Дюне» Линча был всего-то на пару лет старше 23-летнего Шаламе, который выглядит моложе своего возраста.

Пол Атрейдес — Тимоти Шаламе

Художник Ashley Hankins (Clockwork-Madness)

Как мы уже сказали, главному герою «Дюны» только пятнадцать. Вдобавок преподобная мать Гайя-Елена Мохийам при первой же встрече отмечает, что мальчик «маловат для своих лет», на что леди Джессика возражает — все Атрейдесы взрослеют поздно. И потому, хоть киноманам это и сложно признать, хрупкий и изящный Тимоти Шаламе гораздо ближе к книжному образу, чем Кайл Маклахлен. Что уж говорить про Алека Ньюмана из мини-сериала! Тот не подходил под описание ни телосложением, ни лицом, ни прочими деталями внешности, упомянутыми в тексте: чёрные волосы, тонкий надменный нос…

Сможет ли молодой актёр сыграть сына герцога, от которого «веяло повелительной, спокойной уверенностью, словно он видел и знал в окружающем мире нечто такое, чего не могли увидеть другие»? Да ещё и так, чтобы все поверили? Хочется надеяться, что да. Талант Шаламе уже принёс ему славу и номинацию на «Оскар», пусть его роли и относились к другим актёрским типажам.

Герцог Лето Атрейдес — Оскар Айзек

Герцог Лето по описанию предстаёт высоким и властным, смуглым и черноволосым, с суровым лицом, которое смягчалось «только тёплой глубиной серых глаз»: «Его высокая фигура, его смуглое лицо вызывали в [Джессике] мысли об оливковых рощах и о золотом солнце, играющем в голубой воде. Серые глаза были мягкого оттенка древесного дыма, но острые, ломаные черты придавали лицу нечто хищное».

Типаж Оскара Айзека с его гватемальско-кубинскими корнями в целом соответствует первоисточнику, хотя, конечно, черты его лица нельзя назвать «острыми и ломаными». Но хищность и властность в нём безусловно есть — что он и доказал ролью мутанта Апокалипсиса из «Людей Икс». Проверим, какую роль в этом сыграл жуткий грим.

Леди Джессика — Ребекка Фергюсон

Художник Mark Zug

Наложница герцога Лето, как он сам считал, вернула роду Атрейдесов королевскую красоту и утончённость. У леди Джессики густые волосы цвета тёмной бронзы, «широко поставленные глаза — зелёные и ясные, как утреннее небо Каладана», маленький нос, крупный и благородный рот. Она высокая и худая (за что в Школе Бене Гессерит заслужила прозвище «кожа да кости»), и сын на неё похож.

Все три игравшие её актрисы — Ребекка Фергюсон, Франческа Аннис и Саския Ривз — чем-то похожи друг на друга и в целом не выбиваются из образа книжной Джессики. Но отмечу, что в паре Шаламе-Фергюсон больше «родственных» черт, чем в парах Маклахлен-Аннис и Ньюман-Ривз.

Владимир Харконнен — Стеллан Скарсгорд

Художник Mark Zug

Барон Харконнен, главный злодей первой «Дюны», — жестокий, умный, беспринципный манипулятор, садист и педофил. Как мы узнаём при первом же появлении этого персонажа, он «огромен и чудовищно жирен», а потому передвигается при помощи портативных генераторов силового поля на особой платформе, которая превращает его двести с лишним килограммов веса в пятьдесят. Можно сказать, что колоссальный вес символизирует безграничное стремление поглощать не только еду, но и всё материальное и нематериальное, что можно присвоить: деньги, власть, ресурсы и так далее. От того, что персонаж выглядит гротескно, он не делается менее грозным.

Стеллан Скарсгорд, ещё один прекрасный актёр новой «Дюны», может стать отличным бароном, пугающим и запоминающимся, таланта ему точно хватит. А вот останется ли его персонаж прежним? В западной прессе уже поговаривают, что по нынешним временам делать злодеем человека с лишним весом и к тому же гомосексуалиста — дважды неполиткорректно. Кто знает?.. Возможно, Владимир Харконнен сильно изменится за лето…

Дункан Айдахо — Джейсон Момоа

Художник Even Mehl Amundsen

Можно как угодно относиться к актёрским талантам Момоа, но трудно спорить с тем, что его Аквамен и кхал Дрого вправду наделены кошачьим изяществом и грацией, которые делают экранные бои с участием этого актёра очень зрелищными.

Оружейный мастер Дункан Айдахо — высокий, смуглый, круглолицый, с глубоко посаженными глазами и курчавыми тёмными волосами, любимец женщин и непревзойдённый боец, — роль, будто специально написанная для Момоа. Джеймс Уотсон из мини-сериала и Эдвард Аттертон из его продолжения «Дети Дюны» более или менее подходили под это описание, чего нельзя сказать о Ричарде Джордане из фильма Дэвида Линча. Что ж, пока понятно одно: нам гарантировано эффектное первое появление Айдахо в кадре и не менее эффектные боевые сцены.

Гурни Халлек — Джош Бролин

Художник Even Mehl Amundsen

Благородный воин и талантливый трубадур, которого Пол считал скорее другом, чем слугой-наёмником, описан коротко, но ёмко: «уродливый, глыбоподобный человек» с лиловым шрамом на лице, который нанёс ему Зверь Раббан в рабских копях на Гъеди Прайм. Джош Бролин куда лучше соответствует этому образу, чем Патрик Стюарт и П. Х. Мориарти, при всём уважении к их актёрским талантам. К тому же Танос (или Кейбл) с девятиструнным балисетом — о, на это стоит посмотреть!

Доктор Юйэ — Чэнь Чан

Художник Even Mehl Amundsen

У доктора Веллингтона Юйэ (в другом переводе — Юи), высокого и худого, согласно описанию в романе, «массивная голова с квадратным лицом, украшенным длинными свисающими усами, пурпурными губами и вытатуированным на лбу чёрным ромбом Имперского кондиционирования; длинные чёрные волосы схвачены над левым плечом серебряным кольцом Школы Сукк». Два предыдущих доктора, Дин Стоквелл и Роберт Рассел, этому описанию совершенно не соответствовали.

В фильме Вильнёва роль досталась тайваньскому актеру Чэнь Чану, и в плане внешности выбор не вызывает нареканий. Юйэ — из тех персонажей, к которым бессмысленно предъявлять требования по возрасту: как подсказывает нам один из эпиграфов, доктору 109 лет. А что актёр азиат — так и фамилия Юйэ не европейская.

Глоссу Раббан — Дэйв Батиста

Старший племянник барона Харконнена, жестокий и тупой садист, описан достаточно подробно: он невысокого роста, полный («жирноват, но ещё достаточно гибок»), с массивными плечами, широким лицом и близко посаженными глазами. Он человек-танк «с мышцами вместо мозга».

Бывшего рестлера Дэйва Батисту никак не назовешь «жирноватым», но в остальном эта характеристика соответствует его актёрскому амплуа на все 100%, как и прозвище героя — Зверь. Хочется верить, что персонажи новой «Дюны», в особенности отрицательные, не будут гротескными ходячими карикатурами, как Раббан в исполнении Пола Смита в фильме Линча.

Единственное «но» — Батиста старше предыдущих исполнителей этих ролей. Но стоит помнить, что по книгам Раббану вообще было под шестьдесят, просто аристократы будущего благодаря меланже дольше сохраняют молодость.

Питер де Вриз — Дэвид Дастмалчян

Художник Mark Zug

Ментат-асассин, ещё один злодей и садист, сподвижник барона Харконнена. Изящный, хрупкий и невысокий мужчина с приятным мелодичным голосом, женоподобным лицом, которое вместе с тем характеризуется как «ястребиное», и синими глазами без белков. Дэвид Дастмалчян под это описание вполне подходит. Будем надеяться, что у персонажа, в соответствии с первоисточником, будут синие-на-синем глаза ибада, о чём в обеих предыдущих экранизациях почему-то забыли.

Чани — Зендая

Художник Donato Giancola

Возлюбленная Пола является ему во снах задолго до их встречи и предстает в облике очень худой девочки с огромными глазами, синими, без белков. Чуть позже мы вновь встречаем почти такое же описание: невысокая, тоненькая, с «лицом эльфа». Существенное расхождение с оригиналом в том, что Зендая довольно высокого роста (1,78 м). Но, по крайней мере, она не выше Тимоти Шаламе.

Стилгар — Хавьер Бардем

Художник Mark Zug

О внешности будущего ближайшего сподвижника Муад-Диба в первой книге сказано очень мало. Он высокий, худой, черноволосый и смуглый, и, конечно, у него синие глаза ибада, как у всех фрименов. Под это описание может подойти почти кто угодно, и харизматичный Хавьер Бардем кажется вполне удачным вариантом.

Преподобная мать Гайя-Елена Мохийам — Шарлотта Рэмплинг

Художник Mark Zug

Рэмплинг (как, впрочем, и Шон Филлипс в фильме Линча, и Зузана Гейслерова из мини-сериала) ничуть не похожа на героиню. По описанию Герберта, преподобная мать должна быть грузной старухой со свалявшимися волосами. Словом, вылитой ведьмой не только по характеру, но и внешне!

Особое положение и силы Бене Гессерит в обеих экранизациях подчеркивали с помощью нарядов, а в фильме Линча преподобным матерям к тому же выбрили головы. Стоит надеяться, что Вильнёв придумает нечто более оригинальное. Зато в актёрских способностях Рэмплинг, обладательницы множества наград, сомнений быть не может.

* * *

Список актёров, выбранных для «Дюны» Дени Вильнёва, внушает надежды. Хоть без исключений и изменений не обошлось, всё-таки к первоисточнику, похоже, отнеслись бережно. Читатель, хорошо знающий «Дюну», мог бы без труда угадать все роли по фотографиям актёров.

Конечно, некоторым из них придётся сменить амплуа, и даже у звёзд бывают провалы. Но повод для сдержанного оптимизма в отношении грядущей экранизации всё-таки есть. Времени до ноября 2020 года ещё достаточно, чтобы перечитать книгу (или даже весь цикл) и оценить фильм так, как он того заслужит.