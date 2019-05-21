Роберт Паттинсон станет отличным Бэтменом, и вот почему Илья Глазков 21.05.2019 Кино 1 704 7 минут на чтение Фэндом в волнении. На прошлой неделе СМИ сообщили, что главную роль в новом сольном фильме про Бэтмена вот-вот получит Роберт Паттинсон — молодой британский актёр, широкому зрителю больше всего известный как вампир Эдвард из «Сумерек». Интернет мгновенно накрыло лавиной петиций, требующих отстранить актёра (ещё даже официально не назначенного!) от плаща и маски Тёмного рыцаря. Не дорос, мол, этот смазливый вампирчик, чтобы играть комикс-икону! Что ж, позвольте предложить вам прямо противоположную точку зрения: Роберт Паттинсон — идеальный кандидат на роль Бэтмена. За десятилетие, прошедшее с выхода «Сумерек», он экспериментировал со своим экранным образом, брался за рискованные проекты и проявлял себя как действительно неординарный актёр. Паттинсон уже не раз обманывал ожидания как поклонников, так и ненавистников. И вот почему он наверняка удивит нас снова в роли Тёмного рыцаря! 1. Он умеет быть суровым Выдающаяся челюсть Бэтмена у Паттинсона уже есть! Бэтмен — один из самых брутальных и мрачных героев комиксов. У актёра, который берётся за такую роль, должна быть «тёмная сторона»: сочетание доблести и тайны, притягательности и угрозы. Все это у Роберта Паттинсона есть. Собственно, уже в «Сумерках» типаж его героя строился на подобном контрасте. Загадочный красавец-вампир Эдвард манит Беллу (а вместе с ней и миллионы девочек-фанаток), но и представляет для неё смертельную опасность, и лишь чувство добродетели отделяет его от беспринципных и безжалостных собратьев по крови. Роли однозначных «хороших парней» Паттинсону не идут. Его романтический герой в ретро-мелодраме «Воды слонам!» выглядит старомодным и блеклым, особенно на фоне соперника — директора цирка в исполнении Кристофа Вальца. В дальнейшем Роберт целенаправленно уходил от такого образа. Он снялся, например, в атмосферном криминальном триллере «Хорошее время» (смотреть его стоит хотя бы ради гипнотического электронного саундтрека а-ля «Драйв»). Там герой Паттинсона — отчаянный молодой человек с диковатой бородкой и напряжённым взглядом — постоянно ввязывается в преступные авантюры, от ограбления банка до наркоторговли, чтобы помочь брату-инвалиду. Зэк с добрым сердцем: в «Высшем обществе» Паттинсон сыграл одну из самых сложных и многогранных своих ролей А в свежей фантастической арт-драме «Высшее общество» актёр и вовсе предстает в образе бритоголового заключённого-смертника, отправленного с исследовательской миссией на орбиту чёрной дыры. В одной сцене герой едва не забивает до смерти коллегу-уголовника голыми руками, а в другой те же мускулистые руки пеленают и кормят младенца, загадочным образом родившегося на космическом корабле. Паттинсон умудряется найти очень тонкий баланс между жестокостью и нежностью, его персонаж — одновременно суровый одиночка и заботливый, ответственный отец. Сочетание как раз в духе Бэтмена! 2. Он умеет быть элегантным (но это лишь маска) «Космополис» стал первым артхаусным фильмом в карьере Паттинсона, но далеко не последним Не стоит забывать и об альтер-эго темного рыцаря — миллиардере Брюсе Уэйне, неотразимом плейбое и завсегдатае элитных вечеринок Готэма. Дорогой костюм с сорочкой и бабочкой сидит на плечах Паттинсона как влитой — достаточно посмотреть философскую драму «Космополис», где его герой-богатей колесит по Нью-Йорку в своём лимузине и будто бы не замечает наступления конца света. Но Брюс Уэйн не более чем маска, открывающая Бэтмену доступ к нужным контактам и ресурсам. Так же и Роберт Паттинсон лишь притворяется «золотым мальчиком» Голливуда. После кассового успеха «Сумерек» он легко мог бы построить себе карьеру в престижных мелодрамах и диснеевских блокбастерах, собирая по $30–50 миллионов за роль. Вместо этого актёр предпочитает сниматься у самобытных артхаусных режиссёров и использует свой звёздный статус, чтобы привлечь к их заведомо неприбыльным фильмам интерес инвесторов и зрителей. 3. Он бесстрашен Грязный, непредсказуемый и истекающий кровью: в «Ровере» Паттинсон максимально далёк от своего образа из «Сумерек» Чтобы работать в независимом кино, нужна смелость. Тот, кто дорожит своей голливудской репутацией, никогда не согласился бы сниматься, скажем, в «Высшем обществе», где полным-полно откровенных сцен и сексуальных извращений, а персонаж (в кадре!) становится жертвой изнасилования. И это лишь одна из множества «неприглядных» ролей в карьере актёра. К примеру, в постапокалиптическом вестерне «Ровер» он играет непутёвого бандита с гнилыми зубами и слабыми нервами, который паникует в перестрелках и от волнения едва способен внятно выражать мысли. А в минималистичной, блистательно снятой семейной драме «Детство лидера» Паттинсон появляется в крохотной, но чрезвычайно важной роли фашистского диктатора с железным, не знающим пощады взглядом. В забавной короткометражке «Страх и стыд» Паттинсон высмеивает свою славу и пытается доказать себе и миру, что он нормальный человек, который просто хочет хот-дог Кроме того, актёр склонен к самоиронии и не стесняется подшучивать над своим звёздным статусом — для большого американского кино это почти табу. К примеру, в официальных аудиокомментариях к циклу «Сумерки» они с Кристен Стюарт (она сейчас тоже ушла в артхаус и достигла там немалых успехов) безжалостно высмеивают логические дыры в отношениях своих персонажей. А в недавней «Девице» — вестерне с комедийно-феминистским уклоном — он выворачивает наизнанку принесший ему славу образ героя-любовника. Местный романтический ковбой на поверку оказывается истеричным и самовлюбленным простофилей, не способным признать свою несостоятельность в глазах «суженой». Так что, какой бы творческий вызов ни поставил «Бэтмен» перед исполнителем главной роли, Роберт Паттинсон не боится его принять. И сам факт того, что ради этой роли актёр готов вернуться в большой Голливуд со всеми его ограничениями, свидетельствует в пользу фильма. 4. Он на одной волне с режиссёром Мэтт Ривз с Энди Серкисом на съёмочной площадке фильма «Планета обезьян: Революция» Неудачные сборы «Лиги справедливости» заставили Warner Bros. отказаться от переплетённой киновселенной по образцу Marvel. Теперь студия делает ставку на более-менее самостоятельные «авторские» блокбастеры и яркий, нестандартный подход режиссёров к материалу. Это прекрасно соотносится с актёрской философией Паттинсона: выбирая новые проекты, он в первую очередь старается работать с авторами, которые интересны ему самому. Так он уже успел сняться у признанных мастеров вроде Дэвида Кроненберга, Вернера Херцога и Клер Дэни. Последние два года «Бэтменом» занимается Мэтт Ривз — режиссёр с очень своеобразным стилем: одновременно мрачным, технически изобретательным и внимательным к психологии героев. Свою карьеру он начал ещё в подростковом возрасте, вместе с другом Джей Джей Абрамсом перезаписывая на видео старые плёночные фильмы для Стивена Спилберга. С тех пор Ривз успел поставить оригинальный «Кловерфилд» (он же «Монстро») и два последних фильма в новой трилогии «Планета обезьян». В приключенческом байопике «Затерянный город Z» герой Паттинсона проходит через джунгли Амазонки и траншеи Первой мировой Ривз — настоящий киноман и при каждом удобном случае советует начинающим режиссёрам смотреть как можно больше фильмов разных стран и эпох. «Бэтмена» он планирует снимать как атмосферный детектив в духе Альфреда Хичкока и классических нуаров, и Паттинсону всё это знакомо не понаслышке. В свободное время актёр изучает историю кино, и список его любимых фильмов простирается от французского авангарда 1950-х до современных скандинавских триллеров. К тому же исполнителю подходит сеттинг. По словам Ривза, «Бэтмен» будет частью киновселенной DC, а значит, исходя из возраста актёра, — приквелом, действие которого развернётся в конце прошлого века. Большинство своих лучших ролей Паттинсон как раз сыграл в фильмах о прошлом, и он легко подстраивается под самые разные эпохи и стили. 5. Он такой не первый Петиция против Китона в роли Бэтмена. Раньше их приходилось писать на бумаге Ругать «неформатных» актёров, только что назначенных на роль известного комикс-персонажа, — давняя традиция среди фанатов DC Comics. Достаточно вспомнить, какую шумиху вызвал предыдущий экранный Бэтмен — Бен Аффлек, которому тогда припомнили и неудачные роли в романтических комедиях начала 2000-х, и провальную экранизацию «Сорвиголовы». Или волну недоверия, с которой столкнулись Хит Леджер (вихрастый красавчик из «Горбатой горы» никогда не сыграет убедительного Джокера!) и Энн Хэтэуэй (легкомысленная девица из «Дьявол носит Прада» — и вдруг Женщина-кошка?), работая над трилогией о Тёмном рыцаре. Кстати, главную роль в следующем большом фильме Кристофера Нолана как раз исполняет Роберт Паттинсон. Удачное совпадение или ещё одно подтверждение таланта актёра? На ваш выбор. Никто не мог представить, что весёлый «Мистер мамочка» станет образцовым Тёмным рыцарем Даже Майклу Китону, первому Бэтмену в большом кино, не удалось избежать скандала. На роль претендовали звёзды самого крупного калибра, лауреаты престижных премий, герои драм и боевиков: Мэл Гибсон, Кевин Костнер, Уиллем Дефо и Харрисон Форд. А вместо них был выбран малоизвестный актёр, которого широкий зритель знал лишь по проходным комедиям вроде «Мистера мамочки» и «Ночной смены». В отсутствие интернета фанаты комикса послали студии Warner Bros. свыше 50 тысяч (!) гневных писем, и даже один из создателей Бэтмена, Боб Кейн, высказал своё неодобрение. У всех этих историй один финал. Фильмы выходили на экраны — и «тёмные лошадки» становились фаворитами публики, а нестандартный подход актёров к роли объявлялся лучшим воплощением их персонажей в кино. Буквально на днях состоялась премьера нового фильма Паттинсона — мистического хоррора «Маяк». Первые зрители в восторге! Так не лучше ли довериться создателям фильма и приготовиться к новому неожиданному прочтению саги о Тёмном рыцаре? Мэтт Ривз давно доказал, что своё дело знает. Кого бы он в итоге ни утвердил в качестве нового Бэтмена, этот выбор будет основан не на сиюминутной популярности актёра, а на мастерстве и соответствии задачам фильма. И не случайно список претендентов возглавил Роберт Паттинсон — талантливый и смелый артист с опытом работы в самом разном кино, от костюмных мелодрам до экспериментальной арт-фантастики. Учитывая, как избирательно он сегодня подходит к своим работам, грядущий «Бэтмен» обещает стать чем-то совершенно особенным. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Илья ГлазковСценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.DCактёрымнениеПоказать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. 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