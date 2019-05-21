Роберт Паттинсон станет отличным Бэтменом, и вот почему

Фэндом в волнении. На прошлой неделе СМИ сообщили, что главную роль в новом сольном фильме про Бэтмена вот-вот получит Роберт Паттинсон — молодой британский актёр, широкому зрителю больше всего известный как вампир Эдвард из «Сумерек». Интернет мгновенно накрыло лавиной петиций, требующих отстранить актёра (ещё даже официально не назначенного!) от плаща и маски Тёмного рыцаря. Не дорос, мол, этот смазливый вампирчик, чтобы играть комикс-икону!

Что ж, позвольте предложить вам прямо противоположную точку зрения: Роберт Паттинсон — идеальный кандидат на роль Бэтмена. За десятилетие, прошедшее с выхода «Сумерек», он экспериментировал со своим экранным образом, брался за рискованные проекты и проявлял себя как действительно неординарный актёр. Паттинсон уже не раз обманывал ожидания как поклонников, так и ненавистников. И вот почему он наверняка удивит нас снова в роли Тёмного рыцаря!

1. Он умеет быть суровым

Бэтмен — один из самых брутальных и мрачных героев комиксов. У актёра, который берётся за такую роль, должна быть «тёмная сторона»: сочетание доблести и тайны, притягательности и угрозы. Все это у Роберта Паттинсона есть. Собственно, уже в «Сумерках» типаж его героя строился на подобном контрасте. Загадочный красавец-вампир Эдвард манит Беллу (а вместе с ней и миллионы девочек-фанаток), но и представляет для неё смертельную опасность, и лишь чувство добродетели отделяет его от беспринципных и безжалостных собратьев по крови.

Роли однозначных «хороших парней» Паттинсону не идут. Его романтический герой в ретро-мелодраме «Воды слонам!» выглядит старомодным и блеклым, особенно на фоне соперника — директора цирка в исполнении Кристофа Вальца. В дальнейшем Роберт целенаправленно уходил от такого образа. Он снялся, например, в атмосферном криминальном триллере «Хорошее время» (смотреть его стоит хотя бы ради гипнотического электронного саундтрека а-ля «Драйв»). Там герой Паттинсона — отчаянный молодой человек с диковатой бородкой и напряжённым взглядом — постоянно ввязывается в преступные авантюры, от ограбления банка до наркоторговли, чтобы помочь брату-инвалиду.

А в свежей фантастической арт-драме «Высшее общество» актёр и вовсе предстает в образе бритоголового заключённого-смертника, отправленного с исследовательской миссией на орбиту чёрной дыры. В одной сцене герой едва не забивает до смерти коллегу-уголовника голыми руками, а в другой те же мускулистые руки пеленают и кормят младенца, загадочным образом родившегося на космическом корабле. Паттинсон умудряется найти очень тонкий баланс между жестокостью и нежностью, его персонаж — одновременно суровый одиночка и заботливый, ответственный отец. Сочетание как раз в духе Бэтмена!

2. Он умеет быть элегантным (но это лишь маска)

Не стоит забывать и об альтер-эго темного рыцаря — миллиардере Брюсе Уэйне, неотразимом плейбое и завсегдатае элитных вечеринок Готэма. Дорогой костюм с сорочкой и бабочкой сидит на плечах Паттинсона как влитой — достаточно посмотреть философскую драму «Космополис», где его герой-богатей колесит по Нью-Йорку в своём лимузине и будто бы не замечает наступления конца света.

Но Брюс Уэйн не более чем маска, открывающая Бэтмену доступ к нужным контактам и ресурсам. Так же и Роберт Паттинсон лишь притворяется «золотым мальчиком» Голливуда. После кассового успеха «Сумерек» он легко мог бы построить себе карьеру в престижных мелодрамах и диснеевских блокбастерах, собирая по $30–50 миллионов за роль. Вместо этого актёр предпочитает сниматься у самобытных артхаусных режиссёров и использует свой звёздный статус, чтобы привлечь к их заведомо неприбыльным фильмам интерес инвесторов и зрителей.

3. Он бесстрашен

Чтобы работать в независимом кино, нужна смелость. Тот, кто дорожит своей голливудской репутацией, никогда не согласился бы сниматься, скажем, в «Высшем обществе», где полным-полно откровенных сцен и сексуальных извращений, а персонаж (в кадре!) становится жертвой изнасилования.

И это лишь одна из множества «неприглядных» ролей в карьере актёра. К примеру, в постапокалиптическом вестерне «Ровер» он играет непутёвого бандита с гнилыми зубами и слабыми нервами, который паникует в перестрелках и от волнения едва способен внятно выражать мысли. А в минималистичной, блистательно снятой семейной драме «Детство лидера» Паттинсон появляется в крохотной, но чрезвычайно важной роли фашистского диктатора с железным, не знающим пощады взглядом.

Кроме того, актёр склонен к самоиронии и не стесняется подшучивать над своим звёздным статусом — для большого американского кино это почти табу. К примеру, в официальных аудиокомментариях к циклу «Сумерки» они с Кристен Стюарт (она сейчас тоже ушла в артхаус и достигла там немалых успехов) безжалостно высмеивают логические дыры в отношениях своих персонажей. А в недавней «Девице» — вестерне с комедийно-феминистским уклоном — он выворачивает наизнанку принесший ему славу образ героя-любовника. Местный романтический ковбой на поверку оказывается истеричным и самовлюбленным простофилей, не способным признать свою несостоятельность в глазах «суженой».

Так что, какой бы творческий вызов ни поставил «Бэтмен» перед исполнителем главной роли, Роберт Паттинсон не боится его принять. И сам факт того, что ради этой роли актёр готов вернуться в большой Голливуд со всеми его ограничениями, свидетельствует в пользу фильма.

4. Он на одной волне с режиссёром

Неудачные сборы «Лиги справедливости» заставили Warner Bros. отказаться от переплетённой киновселенной по образцу Marvel. Теперь студия делает ставку на более-менее самостоятельные «авторские» блокбастеры и яркий, нестандартный подход режиссёров к материалу. Это прекрасно соотносится с актёрской философией Паттинсона: выбирая новые проекты, он в первую очередь старается работать с авторами, которые интересны ему самому. Так он уже успел сняться у признанных мастеров вроде Дэвида Кроненберга, Вернера Херцога и Клер Дэни.

Последние два года «Бэтменом» занимается Мэтт Ривз — режиссёр с очень своеобразным стилем: одновременно мрачным, технически изобретательным и внимательным к психологии героев. Свою карьеру он начал ещё в подростковом возрасте, вместе с другом Джей Джей Абрамсом перезаписывая на видео старые плёночные фильмы для Стивена Спилберга. С тех пор Ривз успел поставить оригинальный «Кловерфилд» (он же «Монстро») и два последних фильма в новой трилогии «Планета обезьян».

Ривз — настоящий киноман и при каждом удобном случае советует начинающим режиссёрам смотреть как можно больше фильмов разных стран и эпох. «Бэтмена» он планирует снимать как атмосферный детектив в духе Альфреда Хичкока и классических нуаров, и Паттинсону всё это знакомо не понаслышке. В свободное время актёр изучает историю кино, и список его любимых фильмов простирается от французского авангарда 1950-х до современных скандинавских триллеров.

К тому же исполнителю подходит сеттинг. По словам Ривза, «Бэтмен» будет частью киновселенной DC, а значит, исходя из возраста актёра, — приквелом, действие которого развернётся в конце прошлого века. Большинство своих лучших ролей Паттинсон как раз сыграл в фильмах о прошлом, и он легко подстраивается под самые разные эпохи и стили.

5. Он такой не первый

Ругать «неформатных» актёров, только что назначенных на роль известного комикс-персонажа, — давняя традиция среди фанатов DC Comics. Достаточно вспомнить, какую шумиху вызвал предыдущий экранный Бэтмен — Бен Аффлек, которому тогда припомнили и неудачные роли в романтических комедиях начала 2000-х, и провальную экранизацию «Сорвиголовы». Или волну недоверия, с которой столкнулись Хит Леджер (вихрастый красавчик из «Горбатой горы» никогда не сыграет убедительного Джокера!) и Энн Хэтэуэй (легкомысленная девица из «Дьявол носит Прада» — и вдруг Женщина-кошка?), работая над трилогией о Тёмном рыцаре.

Кстати, главную роль в следующем большом фильме Кристофера Нолана как раз исполняет Роберт Паттинсон. Удачное совпадение или ещё одно подтверждение таланта актёра? На ваш выбор.

Даже Майклу Китону, первому Бэтмену в большом кино, не удалось избежать скандала. На роль претендовали звёзды самого крупного калибра, лауреаты престижных премий, герои драм и боевиков: Мэл Гибсон, Кевин Костнер, Уиллем Дефо и Харрисон Форд. А вместо них был выбран малоизвестный актёр, которого широкий зритель знал лишь по проходным комедиям вроде «Мистера мамочки» и «Ночной смены». В отсутствие интернета фанаты комикса послали студии Warner Bros. свыше 50 тысяч (!) гневных писем, и даже один из создателей Бэтмена, Боб Кейн, высказал своё неодобрение.

У всех этих историй один финал. Фильмы выходили на экраны — и «тёмные лошадки» становились фаворитами публики, а нестандартный подход актёров к роли объявлялся лучшим воплощением их персонажей в кино.

Так не лучше ли довериться создателям фильма и приготовиться к новому неожиданному прочтению саги о Тёмном рыцаре? Мэтт Ривз давно доказал, что своё дело знает. Кого бы он в итоге ни утвердил в качестве нового Бэтмена, этот выбор будет основан не на сиюминутной популярности актёра, а на мастерстве и соответствии задачам фильма.

И не случайно список претендентов возглавил Роберт Паттинсон — талантливый и смелый артист с опытом работы в самом разном кино, от костюмных мелодрам до экспериментальной арт-фантастики. Учитывая, как избирательно он сегодня подходит к своим работам, грядущий «Бэтмен» обещает стать чем-то совершенно особенным.