«Остались только разрушения и ярость» — трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

«Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер постапокалиптического фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым в главной роли.
Действие развернется в недалеком будущем, когда цивилизация полностью разрушена в результате изменений климата и ядерной войны. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства, а главной валютой стали патроны.
Главный герой путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, попутно составляя карту континента, где на каждом углу подстерегают охотники за головами и бандиты.
В ленте также сыграли Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев. Режиссером выступает Макс Шишкин, ранее снявший «Последний трек».
Премьера «Последнего ронина» состоится 26 декабря.