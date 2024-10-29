«Остались только разрушения и ярость» — трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым





Действие развернется в недалеком будущем, когда цивилизация полностью разрушена в результате изменений климата и ядерной войны. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства, а главной валютой стали патроны.





Главный герой путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, попутно составляя карту континента, где на каждом углу подстерегают охотники за головами и бандиты.





В ленте также сыграли Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев. Режиссером выступает Макс Шишкин, ранее снявший «Последний трек».

Премьера «Последнего ронина» состоится 26 декабря.

«Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер постапокалиптического фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым в главной роли.