Если вы считаете, что продолжения фильмов чаще всего выходят хуже, то Джеймс Ганн спешит вас переубедить. Режиссер назвал в твиттере 26 сиквелов, которые оказались лучше оригинальных картин.

В списке оказались «Бегущий по лезвию 2049», «Человек-паук 2», «Темный рыцарь», «Пьяный мастер 2» и другие ленты.

«История игрушек 2»;

«Крестный отец 2»;

«Человек-паук 2»;

«Плохой лейтенант»;

«Зловещие мертвецы 2»;

«Шрек 2»;

«Темный рыцарь»;

«Невеста Франкенштейна»;

« Хеллбой II: Золотая армия »;

»; «Безумный Макс 2: Воин дороги»;

«На несколько долларов больше»;

«Приключения Паддингтона 2»;

«Люди Икс 2»;

«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»;

«Звездный путь 2: Гнев Хана»;

«Супермен 2»;

«Бэтмен возвращается»;

«Гремлины 2: Новенькая партия»;

«Блэйд 2»;

«Пьяный мастер 2»;

«Отчаянный»;

«Бегущий по лезвию 2049»;

«Высшая сила»;

«Пункт назначения 2»;

«Первый мститель: Другая война»;

«Легенда о фехтовальщике».

Отдельно Джеймс упомянул «Терминатора 2: Судный день». Также он отметил, что «Чужой» и «Чужие» одинаково хороши, поэтому второй фильм не попал в список.

По словам Ганна, он вспомнил так много кинокомиксов из-за того, что истории о происхождении героев получаются очень скучными.

Прежде Джеймс Ганн рассказал, что работа над новым «Отрядом самоубийц» идет полным ходом, и его выход вряд ли будут откладывать. Съемки фильма уже завершены, сейчас он на стадии постпродакшна.