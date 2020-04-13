Если вы считаете, что продолжения фильмов чаще всего выходят хуже, то Джеймс Ганн спешит вас переубедить. Режиссер назвал в твиттере 26 сиквелов, которые оказались лучше оригинальных картин.
В списке оказались «Бегущий по лезвию 2049», «Человек-паук 2», «Темный рыцарь», «Пьяный мастер 2» и другие ленты.
- «История игрушек 2»;
- «Крестный отец 2»;
- «Человек-паук 2»;
- «Плохой лейтенант»;
- «Зловещие мертвецы 2»;
- «Шрек 2»;
- «Темный рыцарь»;
- «Невеста Франкенштейна»;
- «Хеллбой II: Золотая армия»;
- «Безумный Макс 2: Воин дороги»;
- «На несколько долларов больше»;
- «Приключения Паддингтона 2»;
- «Люди Икс 2»;
- «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»;
- «Звездный путь 2: Гнев Хана»;
- «Супермен 2»;
- «Бэтмен возвращается»;
- «Гремлины 2: Новенькая партия»;
- «Блэйд 2»;
- «Пьяный мастер 2»;
- «Отчаянный»;
- «Бегущий по лезвию 2049»;
- «Высшая сила»;
- «Пункт назначения 2»;
- «Первый мститель: Другая война»;
- «Легенда о фехтовальщике».
Отдельно Джеймс упомянул «Терминатора 2: Судный день». Также он отметил, что «Чужой» и «Чужие» одинаково хороши, поэтому второй фильм не попал в список.
По словам Ганна, он вспомнил так много кинокомиксов из-за того, что истории о происхождении героев получаются очень скучными.
Прежде Джеймс Ганн рассказал, что работа над новым «Отрядом самоубийц» идет полным ходом, и его выход вряд ли будут откладывать. Съемки фильма уже завершены, сейчас он на стадии постпродакшна.
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