Если вы считаете, что продолжения фильмов чаще всего выходят хуже, то Джеймс Ганн спешит вас переубедить. Режиссер назвал в твиттере 26 сиквелов, которые оказались лучше оригинальных картин.

В списке оказались «Бегущий по лезвию 2049», «Человек-паук 2», «Темный рыцарь», «Пьяный мастер 2» и другие ленты.

  • «История игрушек 2»;
  • «Крестный отец 2»;
  • «Человек-паук 2»;
  • «Плохой лейтенант»;
  • «Зловещие мертвецы 2»;
  • «Шрек 2»;
  • «Темный рыцарь»;
  • «Невеста Франкенштейна»;
  • «Хеллбой II: Золотая армия»;
  • «Безумный Макс 2: Воин дороги»;
  • «На несколько долларов больше»;
  • «Приключения Паддингтона 2»;
  • «Люди Икс 2»;
  • «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»;
  • «Звездный путь 2: Гнев Хана»;
  • «Супермен 2»;
  • «Бэтмен возвращается»;
  • «Гремлины 2: Новенькая партия»;
  • «Блэйд 2»;
  • «Пьяный мастер 2»;
  • «Отчаянный»;
  • «Бегущий по лезвию 2049»;
  • «Высшая сила»;
  • «Пункт назначения 2»;
  • «Первый мститель: Другая война»;
  • «Легенда о фехтовальщике».

Отдельно Джеймс упомянул «Терминатора 2: Судный день». Также он отметил, что «Чужой» и «Чужие» одинаково хороши, поэтому второй фильм не попал в список.

По словам Ганна, он вспомнил так много кинокомиксов из-за того, что истории о происхождении героев получаются очень скучными.

Прежде Джеймс Ганн рассказал, что работа над новым «Отрядом самоубийц» идет полным ходом, и его выход вряд ли будут откладывать. Съемки фильма уже завершены, сейчас он на стадии постпродакшна.

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Собрали самые интересные комментарии режиссера о картине.

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