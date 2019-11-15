Пролетел год с тех пор, как «Мир фантастики» благодаря читателям обрёл новую жизнь. Тогда мы поставили рекорд среди российских печатных СМИ, собрав за месяц больше 5 миллионов рублей. Спасибо вам!

Сегодня, запуская новую кампанию, мы надеемся, что она окажется ещё более успешной. А вот чем она отличается от предыдущей.

В этот раз мы сделали подписку более гибкой. Вы сможете оформить её либо сразу на год (12 номеров), либо на полгода (6 номеров), а также дополнительно подписаться на спецвыпуски. Подписавшись на год, вы получите приятный бонус — комикс-игру из серии Graphic Novel Adventures, где развитие сюжета зависит от решений читателя. Эти комиксы Hobby World планирует выпустить в 2020-м, и подписчики «Мира фантастики» станут одними из первых их читателей в России.

А если вы уже подписались в другом месте, вы всё равно можете поучаствовать в кампании, заказав только спецвыпуски!

Стоимость подписки на полгода — 1740 рублей без учёта доставки.

Стоимость подписки на год — 3480 рублей без учёта доставки.

Стоимость спецвыпусков — 490 рублей за №3 и 990 рублей за №4 и 5.

Мы учли ваши пожелания и улучшим качество постера, наклеек и закладки. Они будут напечатаны на более плотной бумаге и ламинированы. Кроме того, мы добавили новые опции — почтовые открытки и настольный календарь.

Кроме того, мы хотим расширить список сувенирки с символикой «Мира фантастики» — добавить футболки, кружки, подставки под кружки, значки и накопители для журналов, о которых многие просили. Следите за новостями кампании — мы добавим эти бонусы позже, как только будем уверены в подрядчиках и качестве.

В рамках кампании можно будет приобрести дополнительные награды — например, подписанные номера, благодарности на страницах, собственный портрет на заказ. Есть среди бонусов и книги с автографами — как зарубежных писателей (Джо Аберкромби, Ребекка Куанг), так и российских (Сергей Лукьяненко, Алексей Пехов, Екатерина Соболь и другие).

И ещё кое-что. В эти выходные, 16–17 ноября, в КВЦ «Сокольники» пройдёт «Игрокон» — самый крупный в России фестиваль настольных игр и домашних развлечений. CrowdRepublic участвует в мероприятии и проводит розыгрыш призов среди посетителей выставки. Для этого нужно поддержать любую кампанию на CrowdRepublic, находясь на «Игроконе». Это можно будет сделать на стенде CrowdRepublic или с телефонВажно: награда «Спасибо» в розыгрыше не участвует. Каждый день в 17:00 будут выбираться три победителя, которые получат настольные игры. Подробности здесь.

Фестиваль «Игрокон 2019» пройдет 16 и 17 ноября с 10:00 до 20:00 по адресу: Москва, КВЦ «Сокольники», 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, пав. 4, 4.1, 4.2. Станция метро Сокольники. Билеты можно купить на сайте.