Открылась студия, которая будет выпускать ИИ-фильмы и сериалы

Staircase Studios AI, которая займется производством фильмов и сериалов с помощью искусственного интеллекта. Пуйа Шахбазян основал студию Продюсер франшизы «Дивергент»

Проекты обещают «почти студийного качества», а их стоимость не будет превышать 500 тысяч долларов.

В ближайшие несколько лет Staircase Studios AI выпустит около 30 фильмов и сериалов. Также в планах есть видеоигры.

В качестве демонстрации студия показала отрывок из дебютного фильма The Woman With Red Hair. Дизайн персонажей основан на иллюстрациях бывшего аниматора Pixar Т едди Ньютона. Героев озвучили реальные актеры, а не нейросеть.

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