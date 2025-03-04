Открылась студия, которая будет выпускать ИИ-фильмы и сериалы

Продюсер франшизы «Дивергент» Пуйа Шахбазян основал студию Staircase Studios AI, которая займется производством фильмов и сериалов с помощью искусственного интеллекта.
Проекты обещают «почти студийного качества», а их стоимость не будет превышать 500 тысяч долларов.
В ближайшие несколько лет Staircase Studios AI выпустит около 30 фильмов и сериалов. Также в планах есть видеоигры.
В качестве демонстрации студия показала отрывок из дебютного фильма The Woman With Red Hair. Дизайн персонажей основан на иллюстрациях бывшего аниматора Pixar Тедди Ньютона. Героев озвучили реальные актеры, а не нейросеть.
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