Открылся предзаказ комикса об оживших легендах «Былое и Грядущее»

У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ от издательства «Альпака». На этот раз к изданию готовят другую громкую историю BOOM!Studios — комикс Кирона Гиллена «Былое и Грядущее» (The Wicked + The Divine). Это городское фэнтези, представляющее особенный взгляд на историю Короля Артура. Художником выступает Дэн Мора («Клаус», «Баффи — истребительница вампиров»).

Что, если все легенды — правда? Отставная охотница на монстров Бриджит Макгуайр знает, что это так. И когда группа националистов обнаружит легендарные ножны Экскалибура, чтобы воскресить короля Артура из мертвых и вернуть себе Англию, она будет единственной, кто сможет остановить их. Для этого ей придется втянуть своего ничего не подозревающего внука Дункана в смертельно опасный мир мифов и пророчеств. Их поиски приведут к тому, что они столкнутся с запутанной историей своей семьи, откроют смертельные тайны прошлого Англии и повергнут потусторонний мир в смятение, позволяя новым легендам и персонажам появиться на свет… И принести с собой целый мир проблем.

Издание на русском языке включает 18 выпусков в 464 страницы приключений. На выбор доступны издание в мягкой обложке, а также два варианта в твердом переплете, включая эксклюзив площадки CrowdRepublic. Более того, вы можете дополнить и без того шикарное издание стильным слипкейсом!

В рамках кампании можно заказать комикс «Нечто убивает детей». А ещё — разблокировать несколько бонусов за выполнение сверхцелей, включая открытки, стикерпак, постер и значок.

Доставка запланирована на май.