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    Новости

    Открылся предзаказ комикса об оживших легендах «Былое и Грядущее»

    24 марта 2023
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    24.03.2023
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    1 минута на чтение
    Открылся предзаказ комикса об оживших легендах «Былое и Грядущее»

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ от издательства «Альпака». На этот раз к изданию готовят другую громкую историю BOOM!Studios — комикс Кирона Гиллена «Былое и Грядущее» (The Wicked + The Divine). Это городское фэнтези, представляющее особенный взгляд на историю Короля Артура. Художником выступает Дэн Мора («Клаус», «Баффи — истребительница вампиров»).

    Открылся предзаказ комикса об оживших легендах «Былое и Грядущее» 1

    Что, если все легенды — правда? Отставная охотница на монстров Бриджит Макгуайр знает, что это так. И когда группа националистов обнаружит легендарные ножны Экскалибура, чтобы воскресить короля Артура из мертвых и вернуть себе Англию, она будет единственной, кто сможет остановить их. Для этого ей придется втянуть своего ничего не подозревающего внука Дункана в смертельно опасный мир мифов и пророчеств.

    Их поиски приведут к тому, что они столкнутся с запутанной историей своей семьи, откроют смертельные тайны прошлого Англии и повергнут потусторонний мир в смятение, позволяя новым легендам и персонажам появиться на свет… И принести с собой целый мир проблем.

    Издание на русском языке включает 18 выпусков в 464 страницы приключений. На выбор доступны издание в мягкой обложке, а также два варианта в твердом переплете, включая эксклюзив площадки CrowdRepublic. Более того, вы можете дополнить и без того шикарное издание стильным слипкейсом!

    Открылся предзаказ комикса об оживших легендах «Былое и Грядущее» 2

    В рамках кампании можно заказать комикс «Нечто убивает детей». А ещё — разблокировать несколько бонусов за выполнение сверхцелей, включая открытки, стикерпак, постер и значок.

    Доставка запланирована на май.

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     Борис Блинохватов |  09.02.2023

    История про маленькие городки, невидимых взрослым чудовищ и про подростков, раскрывающих тайны, в сочетании с динамичным рисунком.

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