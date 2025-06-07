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Owlcat анонсировала экшен-RPG по серии «Пространство»

Дмитрий Кинский
7 июня 23:18
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Owlcat Games, как и ожидалось, анонсировала игру по мотивам серии «Пространство» — The Expanse: Osiris Reborn.
Это будет экшен-RPG от третьего лица, в котором игрокам предстоит взять на себя роль наемника, оказавшегося не в том месте и не в то время.
У игры уже появилась страница в Steam. А вот даты релиза пока нет.
Ранее Owlcat Games, известная по дилогии Pathfiner и Warhammer 40,000: Rogue Trader, анонсировала пошаговую партийную ролевую игру Warhammer 40,000: Dark Heresy.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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