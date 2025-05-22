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Owlcat анонсировала еще одну ролевую игру по Warhammer 40,000

Дмитрий Кинский
22 мая 19:21
513
1 минута на чтение
Owlcat Games анонсировала партийную RPG во вселенной Warhammer 40,000 с подзаголовком Dark Heresy.
В ней игроки возьмут на себя роль Инквизитора, чтобы вести расследования, раскрывать грандиозные заговоры и вести тайную войну против Ереси.
Даты релиза пока нет.
Напомним, прежде студия выпустила ролевую игру Warhammer 40,000: Rogue Trader, а также Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous.
Про Rogue Trader разработчики тоже не забыли и объявили, что игра получить еще два дополнения, которые выйдут в 2026 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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