Owlcat анонсировала еще одну ролевую игру по Warhammer 40,000

Owlcat Games анонсировала партийную RPG во вселенной Warhammer 40,000 с подзаголовком Dark Heresy.

В ней игроки возьмут на себя роль Инквизитора, чтобы вести расследования, раскрывать грандиозные заговоры и вести тайную войну против Ереси.

Даты релиза пока нет.

Напомним, прежде студия выпустила ролевую игру Warhammer 40,000: Rogue Trader, а также Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Про Rogue Trader разработчики тоже не забыли и объявили, что игра получить еще два дополнения, которые выйдут в 2026 году.

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