Пародия: робот Boston Dynamics учится стрелять по мишеням, людям и другим роботам

Команда специалистов по визуальным эффектам Corridor выпустила второй ролик, посвящённый роботам Boston Dynamics. В нём авторы показали, что случится, если роботу добавить немного агрессии и научить стрелять.

В видео робота привычно толкают, пихают, бьют и пинают (Boston Dynamics первые начали!) прямо во время обучения стрельбе. Сперва робот учится стрелять по мишеням, а потом ему приводят модель Spot — это четвероногий робот, который стал прототипом зловещего механизма в серии четвёртого сезона «Чёрного зеркала». Роботу приказывают застрелить «младшего брата», но вместо этого он-таки восстаёт против создателей!

Авторы ролика напоминают, что видео не имеет отношения к реальным разработкам Boston Dynamics.