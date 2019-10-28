Пародия: робот Boston Dynamics учится стрелять по мишеням, людям и другим роботам

Видео, Новости, Яндекс
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Команда специалистов по визуальным эффектам Corridor выпустила второй ролик, посвящённый роботам Boston Dynamics. В нём авторы показали, что случится, если роботу добавить немного агрессии и научить стрелять.

В видео робота привычно толкают, пихают, бьют и пинают (Boston Dynamics первые начали!) прямо во время обучения стрельбе. Сперва робот учится стрелять по мишеням, а потом ему приводят модель Spot — это четвероногий робот, который стал прототипом зловещего механизма в серии четвёртого сезона «Чёрного зеркала». Роботу приказывают застрелить «младшего брата», но вместо этого он-таки восстаёт против создателей!

Авторы ролика напоминают, что видео не имеет отношения к реальным разработкам Boston Dynamics.

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