Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle

Со словами «Смерть всем человекам!» инженеры из Boston Dynamics показали новый тип робота — погрузчика для работы в сфере логистики под названием Handle.

В ролике два робота переставляют коробки на складе — один на поддон, другой на конвейер. Машины отслеживают высоту поддона и легко справляются с перемещением груза с одной платформы на другую. В описании к видео указано, что коробки весят по 5 килограммов, но роботы способны поднимать грузы по 15 килограмм.

Самое главное, что Handle умеет расставлять ящики вплотную друг к другу. Он также отслеживает отмеченные паллеты и распознает ящики для переброски. Для захвата он использует манипулятор с присосками, а для правильного захвата опирается на противовес.