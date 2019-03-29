Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle

Новости, Яндекс
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Со словами «Смерть всем человекам!» инженеры из Boston Dynamics показали новый тип робота — погрузчика для работы в сфере логистики под названием Handle.

В ролике два робота переставляют коробки на складе — один на поддон, другой на конвейер. Машины отслеживают высоту поддона и легко справляются с перемещением груза с одной платформы на другую. В описании к видео указано, что коробки весят по 5 килограммов, но роботы способны поднимать грузы по 15 килограмм.

Самое главное, что Handle умеет расставлять ящики вплотную друг к другу. Он также отслеживает отмеченные паллеты и распознает ящики для переброски. Для захвата он использует манипулятор с присосками, а для правильного захвата опирается на противовес.

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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