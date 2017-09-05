В Сети появились первые подробности о будущем перезапуске серии фильмов «Хеллбой». Новая лента о демоническом супергерое получила название «Хеллбой: Восстание Кровавой королевы» (Hellboy: Rise Of The Blood Queen).

Вот как звучит официальный синопсис перезапуска:

Фильм расскажет о путешествии Хеллбоя в Англию, где он должен сразиться с Нимуэ — Кровавой королевой и возлюбленной волшебника Мерлина. Но эта битва может приблизить конец света, которого так пытается избежать Хеллбой.

Ленту начнут снимать уже в середине сентября — похоже, что премьера новой истории о Хеллбое уже не за горами. Фильм снимает режиссёр Нил Маршалл, работавший над сериалами «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада», а за сценарий отвечают Эндрю Косби, Кристофер Голден (автор нескольких новелл по «Хеллбою») и Майк Миньола (автор персонажа и вселенной). Создатели планируют, что фильм получит «взрослый» рейтинг R.

Главная партия отошла актёру Дэвиду Харбору («Очень странные дела»). Йен Макшейн — мистер Среда из «Американских богов» — воплотит профессора Брума, наставника и приёмного отца чертёнка. А главную злодейку сыграет Милла Йовович.

Любопытно, что второе название ленты — оно же рабочее — «Хеллбой 3», над которым в своё время очень хотел поработать режиссёр Гильермо Дель Торо. Тем удивительнее, что работа над перезапуском уже идёт вовсю, а Дель Торо получал отказ за отказом.