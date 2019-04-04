Издание IGN опубликовало первые кадры из грядущей шестой части «Терминатора». Картина получила подзаголовок «Тёмная судьба», и она станет «настоящим» продолжением второй части — а сюжет всех последующих проигнорирует.
На кадрах наконец-то можно увидеть не только старичков в лице Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон, но и Гэбриела Луну, Маккензи Дэвис, Диего Бонету и других.
Ранее в сети появился баннер с главными героями.
Снимает фильм Тим Миллер («Дэдпул», продюсер «Любовь, смерть и роботы»).
В российский прокат фильм выйдет 31 октября.
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