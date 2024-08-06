Первый геймплей Clair Obscur: Expedition 33. Авторы вдохновлялись Францией периода Прекрасной эпохи

Sandfall Interactive опубликовала около 7 минут геймплея ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, которая стилистически вдохновлена Францией период Прекрасной эпохи.

В ролике представлен отрывок из начала игры, в котором главные герои Гюстав и Лун ищут свою пропавшую спутницу Маэль. В нем можно увидеть исследование локаций и пошаговую боевую систему.

По словам разработчиков, они чтят классические ролевые игры и стараются расширить границы жанра новыми способами.

Релиз состоится в 2025 году на PS5, XSX/S и ПК.

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