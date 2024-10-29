КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Чужой: Воскрешение»: секс с ксеноморфом от создателя «Амели»
«Дорога»: самый мрачный и реалистичный постапокалипсис, дающий надежду
Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
Кризис идей и бардак в Lucasfilm. Что происходит со «Звёздными войнами»?

Классика

Все экранизации Стругацких. Часть 1: классика
«Маска»: как кровавый комикс превратился в отличную комедию
Новости

Первый тизер фильма «Лило и Стич»

Андрей Квасков
26 ноября 12:04
178
1 минута на чтение
Disney представила тизер киноадаптации мультфильма «Лило и Стич». Фильм, как и оригинал, расскажет о девочке, которая живет на Гавайях и однажды знакомится с инопланетянином.

Роль Стича в ремейке озвучил Крис Сандерс, который также подарил голос пришельцу во всех предыдущих проектах.

Премьера ожидается 23 мая 2025 года. Режиссером выступает номинант на «Оскар» Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»).
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Старик Хоттабыч» с Бондарчуком и «Весельчак У» — все питчи фантастических фильмов для «Фонда кино»

Новости

Нового «Капитана Америка» отправили на досъемки. Да, опять
Ранее бюджет фильма раздулся до 350-375 миллионов долларов

Новости

Фэнтези-роман «Альмод» с Дальнего Востока — идеальный новогодний подарок
Это начало целой вселенной «По ту сторону Разлома»

Новости

«Чем больше ты болтаешь, тем сильнее я тебя ударю» — новый трейлер «Соника в кино 3»
Смотрим 20 декабря

Новости

Netflix показал трейлер «Ста лет одиночества» по роману Габриэля Гарсии Маркеса
Шоу стартует в декабре.

Новости

Инсайдер о «Звездных войнах»: студия делает ставку на Рей
Об этом рассказал Дэниел Рихтман

Новости

«Аркейн» может получить сразу три спин-оффа
Шоураннер упомянул проработку историй про Ноксус, Ионию и Демасию.

Новости

Hasbro сфокусируется на играх после финансовых неудач с экранизациями
В разработке находится еще одна игра по DnD.

Новости

Фанаты закрыли Project Mojave — мод по переносу локаций из Fallout: New Vegas на движок Fallout 4
Последняя версия сборки уже доступна для скачивания.

Новости

Кинокомпания «Базелевс» открыла комикс-подразделение
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты