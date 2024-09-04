Первый тизер сериала «Чужой: Земля» от создателя «Фарго» и «Легиона»

Канал FX опубликовал 15-секундный тизер грядущего сериала по «Чужому» с подзаголовком «Земля».
Как следует из названия, местом действия впервые во франшизе станет планета Земля — за 30 лет до событий оригинальной картины Ридли Скотта.
Официальный синопсис гласит: когда таинственный космический корабль терпит крушение на Земле, молодая женщина и разношерстная группа солдат делают судьбоносное открытие, которое поставит планету под величайшую угрозу.
За проект отвечает Ноа Хоули, прежде сделавший криминальную комедию «Фарго» и «Легион».
Премьера состоится в 2025 году.
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