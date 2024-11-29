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Новости

Первый тизер третьего сезона «Колеса времени»

Дмитрий Кинский
9 декабря 15:12
527
1 минута на чтение
Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона «Колеса времени» по мотивам саги Роберта Джордана.
В основу продолжения легла четвертая книга в серии — «Восходящая тень». В ролике как раз можно увидеть некоторые события романа. Например, сбор Черных Айя.
Напомним, за проект отвечает Рейф Джадкинс («Агенты “Щ.И.Т.”»), а консультирует писатель Брендон Сандерсон, который прежде не особо оценил вольности авторов.
Премьера состоится 13 марта.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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