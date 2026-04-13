Первый трейлер «Голодных игр: Рассвет жатвы» с Эль Фэннинг, Джесси Племонсом и Рэйфом Файнсом

Компания Lionsgate выпустила первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела основной серии.
Синопсис
Действие фильма развернется за 24 года до событий первого фильма серии. В центре сюжета — 50-е игры, в которых правила жесткого соревнования изменили, увеличив число участников. Среди них будет и юный Хеймитч Эбернети.
Главные роли исполнили Джозеф Зада, Майя Хоук, Джесси Племонс, Эль Фаннинг и Рэйф Файнс. А Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь сыграли Китнисс и Пита.
В российский прокат фильм выйдет 19 ноября. Режиссёром фильма выступил Фрэнсис Лоуренс, автор предыдущих частей серии.
