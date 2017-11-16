Мы продолжаем покорять вселенную фэнтези и фантастики во всех проявлениях! С завтрашнего дня «Мир фантастики» запускает собственные стримы. По пятницам в нашей группе Вконтакте авторы и редакторы «Мира фантастики» в прямом эфире будут обсуждать самые яркие фантастические события прошедшей недели. Мы любим все проявления фантастики, поэтому будем уделять внимание как фильмам и сериалам, так и книгам и комиксам. Кроме того, мы будем приглашать в эфир интересных людей. Кстати, первый из них, гость из Польши, придёт к нам уже 1 декабря.

Темой эфира 17 ноября станет «Лига справедливости» и всё, что связано с киновселенной DC. Кроме того, мы обсудим новую трилогию «Звёздных войн», сериал по «Властелину колец», полистаем свежие комиксы «Азбуки» и обсудим новую книгу автора «Марсианина» Энди Вейера. И это далеко не всё! Участниками первого эфира станут наши постоянные авторы Алексей Ионов, Дмитрий Злотницкий и Дарья Беленкова.

Эфир состоится в пятницу, 17 ноября в 19:00 по Москве в нашей группе «Вконтакте». Ждём вас!