Первый тизер «Болотной твари» от DC Universe

В сети появился первый тизер нового сериала DC под названием «Болотная тварь».

Сюжет шоу расскажет об исследователе центра контроля и профилактики заболеваний Эбби Аркейн, которая возвращается в родной город Хоума (штат Луизиана), чтобы разобраться в происхождении смертельного болотного вируса. Она сближается со своим коллегой Алеком Холландом, который погибает на болоте и возвращается к жизни в виде человекообразной растительной массы. Теперь его цель — защита болота в Хоума, природного мира в целом и человечества от террористических (в том числе инопланетных) угроз.

Первый сезон изначально должен был состоять из 13 эпизодов, однако Warner Bros. решили сократить его до 10. В России сериал можно будет посмотреть на «КиноПоиске» — сервис приобрёл эксклюзивные права на показ. Пока неизвестно, в какой озвучке сериал покажут в нашей стране.

Премьера первого сезона «Болотной твари» состоится на сервисе DC Universe 31 мая.