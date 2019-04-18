Пресс-служба «КиноПоиска» рассказала, что сервис приобрёл эксклюзивные права на показ сериала «Болотная тварь» по мотивам комиксов DC. Посмотреть грядущее шоу про одного из ключевых антигероев вселенной можно будет в онлайн-кинотеатре сервиса.

Вот как звучит синопсис шоу:

В центре сюжета — исследователь центра контроля и профилактики заболеваний Эбби Аркейн, которая возвращается в родной город Хоума (штат Луизиана), чтобы разобраться в происхождении смертельного болотного вируса. Она сближается со своим коллегой Алеком Холландом, который погибает на болоте и возвращается к жизни в виде человекообразной растительной массы. Теперь его цель – защита болота в Хоума, природного мира в целом и человечества от террористических (в том числе инопланетных) угроз.

Пока что не сообщается, какая студия будет переводить сериал для «КиноПоиска».

Ранее днём в сети появился первый тизер:

Также в середине апреля в онлайн-кинотеатре «КиноПоиска» стал доступен другой сериал платформы DC Universe — «Роковой патруль». Его можно посмотреть как в оригинале, так и в озвучке студии «Кубик в кубе» (включая версию «18+»). Пока неизвестно, будет ли сервис приобретать права на другие проекты DC Universe вроде «Титанов» или грядущей «Старгёрл».