Канал AMC показал первый тизер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов». В ролике представлены концепт-арты к шоу и актеры, которые в нем сыграют.
У проекта до сих пор нет названия, но известно, что в первом сезоне будет 10 эпизодов. Его премьера запланирована на 2020 год.
Сюжет расскажет о первом поколении людей, выросших после зомби-апокалипсиса. Сериал сконцентрируется на двух юных девушках, а действие развернётся в той части вселенной «Ходячих мертвецов», которую зрители ещё не видели.
Шоуранером выступит Мэттью Негрете. До этого он писал сценарии для эпизодов оригинального шоу. Пока неизвестно, появится ли в новом сериале кто-то из актёров «Ходячих мертвецов».
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