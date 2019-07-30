Канал AMC показал первый тизер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов». В ролике представлены концепт-арты к шоу и актеры, которые в нем сыграют.

У проекта до сих пор нет названия, но известно, что в первом сезоне будет 10 эпизодов. Его премьера запланирована на 2020 год.

Сюжет расскажет о первом поколении людей, выросших после зомби-апокалипсиса. Сериал сконцентрируется на двух юных девушках, а действие развернётся в той части вселенной «Ходячих мертвецов», которую зрители ещё не видели.