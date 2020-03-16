Netflix показал первый тизер мультсериала The Midnight Gospel («Полночная проповедь») — «психокосмического приключения» от автора «Времени приключений» Пендлтона Уорда и комика Дункана Трасселла.
Новый проект по стилю анимации в чём-то напоминает «Время приключений», но с ещё большим градусом безумия и психоделики.
Сюжет мультсериала разворачивается вокруг Клэнси, космического радиоведущего с неисправным «симулятором вселенной». Он покидает родной дом, чтобы взять интервью у существ из погибающих миров.
Рисует студия Titmouse.
Всего нас ждёт восемь эпизодов, они все вcе выйдут на Netflix 20 апреля.
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