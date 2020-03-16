Netflix показал первый тизер мультсериала The Midnight Gospel («Полночная проповедь») — «психокосмического приключения» от автора «Времени приключений» Пендлтона Уорда и комика Дункана Трасселла.

Новый проект по стилю анимации в чём-то напоминает «Время приключений», но с ещё большим градусом безумия и психоделики.

Сюжет мультсериала разворачивается вокруг Клэнси, космического радиоведущего с неисправным «симулятором вселенной». Он покидает родной дом, чтобы взять интервью у существ из погибающих миров.

Рисует студия Titmouse.

Всего нас ждёт восемь эпизодов, они все вcе выйдут на Netflix 20 апреля.