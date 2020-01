Новые мультсериалы: что смотреть в 2020?

2020-й — раздолье не только для поклонников сериалов, но и для любителей анимации. К Cartoon Network и Disney присоединяется Netflix, который выводит на арену несколько громких проектов. Нас ждут фэнтези про девочку-попаданку и наставницу-ведьму, экранизация самой известной коллекционной карточной игры, сериалы от создателей «Рика и Морти» и «Времени приключений» и многое другое. И это мы ещё не начали про аниме — ему мы посвятим отдельный список!

Magic: The Gathering

Когда и где? В 2020-м на Netflix

Что? Эпическое фэнтези по вселенной самой известной ККИ

О чём? Подробностей очень мало. Известно лишь, что нам расскажут историю о новых персонажах, но со знакомыми элементами вроде противостояния Мироходцев и путешествий по планам. Сценарист также уточнил, что события мультсериала не будут каноничными. Кроме того, он подтвердил, что никаких попаданцев с Земли мы не увидим. На первый промокадр авторы вынесли Мироходца Чандру Налаар — пиромантку со взрывным характером.

Чего ждём? Мультсериалом занимаются братья Руссо, которые недавно устроили конфликт поистине космических масштабов в «Мстителях». Наверняка и в «Магии» они не подкачают. Сценаристом выступает Марк Роузуотер, дизайнер карт, разработчик настолок и знаток мифологии MTG. Рисовать и анимировать сериал будут студии Bardel Entertainment и Octopie. В портфолио первой, существующей с конца 1980-х, числятся, например, «Рик и Морти», «Принц-дракон» и «Хармонквест». Другая была основана в 2016-м и успела отметиться в нескольких фан-проектах для YouTube (вроде The End of Pokemon и If Stranger Things was an 80s Anime).

От такой команды можно ожидать как минимум добротный фэнтезийный сериал с увлекательным сюжетом и умелыми отсылками к игре. Надеемся, так и случится, — иначе будет очень обидно за растраченный потенциал.

Солярные противоположности (Solar Opposites)

Когда и где? В 2020-м на Hulu

Что? Анимационный НФ-ситком

О чём? О семье пришельцев из мира, уничтоженного астероидом. Им чудом удалось спастись на звездолёте, на котором они прилетели на Землю, в Америку. Больше о сюжете ничего не рассказывается, да и промоматериалов немного. Мы только знаем, что у пришельцев такая же семья, как в среднестатистических ситкомах: мама, папа, сын, дочь и странное домашнее животное.

Чего ждём? Взрослую циничную комедию про инопланетян, пытающихся приспособиться к окружающему миру и обществу. Над «Противоположностями» работают создатели «Рика и Морти» — один из шоураннеров Джастин Ройланд и сопродюсер Майк Макмахан. Подробностей мало, но по интервью авторов можно предположить, что сценаристы наверняка оттянутся на теме ксенофобии и иммигрантов. С нетерпением ждём деталей!

Полночная проповедь (The Midnight Gospel)

Когда и где? В 2020-м на Netflix

Что? Анимационная трагикомедия

О чём? О владельце «неисправного симулятора мультивселенной» по имени Клэнси. Ему надоело сидеть дома, и он решил отправиться в умирающие миры, чтобы взять интервью у местных жителей.

Чего ждём? Нового шедевра от Пендлтона Уорда, создателя «Времени приключений». На сей раз он объединился со стендап-комиком Дунканом Трасселлом, так что без специфического юмора не обойдётся. «Проповедь» запланирована как мини-сериал из восьми эпизодов. Похоже, это будет личная камерная история в духе Undone, а не масштабное полотно о постапокалиптическом мире с десятками персонажей. Подробности обещают рассказать перед премьерой.

Дом сов (The Owl House)

Когда и где? Стартует с 10 января на Disney Channel (не путать с Disney+)

Что? Подростковое тёмное фэнтези

О чём? О самоуверенной девочке Луз, которая случайно попадает через портал в волшебный мир. Здесь Луз знакомится с мятежной ведьмой Идой и крошечным отважным воином Королём. У девочки нет никаких магических способностей, но она всё равно хочет стать колдуньей под покровительством Иды — и за время обучения сближается с обитателями странного Дома сов.

Чего ждём? Мультсериалы про девочек-попаданок входят в моду, но это и неплохо. «Дом сов», хоть и опирается на знакомые тропы, выглядит самобытно, в том числе за счёт сеттинга. Свежести добавляет и основной сюжетный стержень — обучение волшебству, чего не хватало прочим сериалам на схожую тему вроде «Звёздной принцессы» и «Амфибии».

Шоураннер мультсериала — Дана Террас, художница и аниматор, занимавшаяся раскадровкой «Гравити Фолз». Disney Animation настолько верит в проект, что продлила его на второй сезон за несколько месяцев до старта первого. Ждать осталось уже немного, но самые нетерпеливые могут ознакомиться с почти десятком коротких тизеров (и даже вступительной заставкой) и множеством промоматериалов — скетчами, концептами и фонами.

Кипо и эпоха чудесных зверей (Kipo and the Age of Wonderbeasts)

Когда и где? 14 января на Netflix

Что? Приключенческая комедия в мире постапокалипсиса

О чём? О Кипо, девочке с розовыми волосами и фиолетовыми глазами, которая путешествует по фантастической Земле после конца света, случившегося в 2017-м. Тогда Великая вспышка мутации привела к появлению диковинных существ. Они выросли до невероятных размеров, быстро развили интеллект, и людям пришлось спрятаться под землю. Атака мутантов разрушила убежище Кипо, и с тех пор она ищет укрытие. Вскоре девочка встречает разношёрстную группу людей и мутантов — тут есть даже антропоморфный кот! Дальше они бредут уже большой компанией, то и дело сталкиваясь с невероятно красивыми созданиями, что пытаются их убить.

Чего ждём? Почти что «Времени приключений», только в формате роуд-муви. Здесь тоже нет места серо-жёлтому постапокалипсису, вместо него — цветущий мир с завораживающими гигантскими растениями и бабочками. Сеттинг никак не ограничивает фантазию сценаристов, так что ждём запоминающихся персонажей — как по дизайну, так и по характеру.

Исполнительными продюсерами выступают Рэдфорд Сикрест (художник-раскадровщик в «Как приручить дракона 2» и «Мегамозге») и Билл Уолкофф (сценарист «Повстанцев», «Однажды в сказке» и «Трона: Восстание»). Производством занимается DreamWorks Animation.

Скрещённые мечи (Crossing Swords)

Когда и где? В 2020-м на Hulu

Что? Взрослая комедия в средневековом сеттинге

О чём? О добросердечном крестьянине по имени Патрик. Его мечта сбылась — он стал оруженосцем в королевском замке! Но работа мечты быстро превратилась в ночной кошмар. Патрик узнал, что его любимой страной управляют жулики и шарлатаны. Что ещё хуже, из-за новой должности он стал в семье белой вороной. Его братья и сёстры, связанные с преступным миром, хотят превратить жизнь оруженосца в ад.

Чего ждём? «Мечи» снимают мастера жанра, ранее занимавшиеся «Робоцыпом» (режиссёр Джон Харватин IV и сценарист и продюсер Том Рут). На озвучку они позвали коллег, с которыми работали над прошлым мультсериалом (например, Сета Грина), и кое-кого из звёзд — вроде Николаса Холта и Люка Эванса.

Впрочем, опасений насчёт мультсериала хватает. Хотя актёров озвучания для него уже подобрали, никаких новостей о «Мечах» с анонса в 2018-м не было. Сет Грин в сентябрьском интервью дал понять, что работа вроде бы идёт, но не поделился никакими подробностями. Будем надеяться, что скоро у «Разочарования» всё-таки появится достойный конкурент!

P. S. И ни в коем случае не читайте на Urban Dictionary, что значит Crossing Swords на американском сленге!

Неуязвимый (Invincible)

Когда и где? В 2020-м на Amazon Prime Video

Что? Супергеройская драма по комиксу Роберта Киркмана

О чём? О жизни, приключениях, проблемах и взрослении подростка Марка, чей отец — Нолан Грейсон по прозвищу Омни-Мэн, сильнейший супергерой на планете. В восемнадцать лет у Марка тоже пробудились суперспособности, и он начал собственную супергеройскую карьеру под именем Неуязвимый. Юному герою предстоит столкнуться с множеством трудностей, от конфликта поколений до борьбы с могущественными суперзлодеями.

Чего ждём? Ещё одной экранизации нестандартной супергероики, и снова на Amazon. «Пацаны» показали, что на такие шоу есть спрос, и «Неуязвимый» идёт по их стопам. Да, оригинальный комикс не такой дерзкий, пошлый и вызывающий, но темы конфликта поколений и взросления близки многим читателям и зрителям. «Ходячие мертвецы» по другому знаменитому комиксу Киркмана за много лет стали настоящим хитом, так что надеемся на лучшее и с «Неуязвимым».

Лунная девочка и Динодьявол (Moon Girl and Devil Dinosaur)

Когда и где? В 2020-м на Disney Channel

Что? Подростковая супергероика

О чём? О тринадцатилетней девочке-гении Лунелле Лафайетт и её лучшем друге — десятитонном тираннозавре. Лунелла случайно вызвала своего Динодьявола из временной воронки, и теперь они вдвоём защищают Нижний Ист-Сайд в Нью-Йорке от опасностей. В комиксах у героев ещё была телепатическая связь.

Чего ждём? Обычных супергеройских приключений для детской аудитории, которые будут продвигать как эпохальное событие, потому что героиня темнокожая. Лунеллу придумал ещё Джек Кирби в 1978 году, но в основу мультсериала ляжет комикс, стартовавший в 2016-м.

Работать над анимацией будет Disney Television Animation, продюсерами выступают Лоуренс Фишбёрн, Хелен Сагнлед и Стив Лоутер. Последний в своё время занимался десятками детских проектов, включая мультсериал «Ким пять с плюсом».

Мир юрского периода: Лагерь мелового периода (Jurassic World: Camp Cretaceous)

Когда и где? В 2020-м на Netflix

Что? Подростковый приключенческий мультсериал

О чём? О новых неприятностях на Исла Нублар. Шестеро подростков из лагеря с обратной стороны острова узнают, что динозавры сбежали из вольеров. Героев отрезает от внешнего мира, и теперь им предстоит не только познакомиться, но и научиться доверять друг другу, чтобы выжить.

Чего ждём? Истории, действие которой развернётся в тот же период, что и действие новых фильмов. Для Universal эта франшиза осталась одной из немногих, которые позволяют студии соперничать с Disney и Warner. Судя по всему, «Лагерь мелового периода» нужен, чтобы зрители не забывали про «Мир юрского периода», ведь следующая картина выходит только в 2021-м.

Проектом занимаются Скотт Кример и Лэйн Луэрас, которые раньше работали над мультсериалами Pinky Malinky и «Кунг-фу панда: Лапки судьбы». Первый тизер обещает появление старых добрых велоцирапторов — кстати, неплохо нарисованных студией Dreamworks Animation (она уже делала для сервиса мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Охотники на троллей»).

Монстры за работой (Monsters at Work)

Когда и где? В 2020-м на Disney+

Что? Производственная комедия в сеттинге «Корпорации монстров»

О чём? О механике Тайлоре Таскмоне, который видит в наших старых знакомых Майке Вазовски и Джеймсе Салливане настоящих кумиров — и мечтает с ними работать. Действие мультсериала развернётся спустя полгода после событий «Корпорации». За это время город стала питать новая, доселе невиданная энергия — звуки радости.

Чего ждём? Возвращения во вселенную «Монстров», с которой мы познакомились аж девятнадцать лет назад. Тогда Майк и Салли изменили Монстрополис раз и навсегда, но последствий этого мы так и не увидели — следующий мультфильм оказался приквелом про времена учёбы героев. Сериал позволит больше рассказать о вселенной, показать быт монстров и раскрыть персонажей.

Создатель мультсериала — Бобс Ганнауэй, работавший над телепроектами «Тимон и Пумба», «101 далматинец», «Мышиный дом», «Лило и Стич» и другими.

Трансформеры: Война за Кибертрон (Transformers: War for Cybertron Trilogy)

Когда и где? В 2020-м на Netflix

Что? Очередной мультсериал про трансформеров

О чём? О начале войны между автоботами и десептиконами на Кибертроне. И о том, как в их разборки оказалась вовлечена Земля. Авторы обещают показать историю конфликта с самого начала и сконцентрироваться на том, чего зрители ещё не видели. Мультсериал станет одним из элементов серии «Трилогия Войны за Кибертрон», куда также войдут новые игрушки.

Чего ждём? Эпического противостояния роботов. Картины Майкла Бэя в плане зрелищности и раскрытия персонажей лишь бледная тень мультсериалов и мультфильмов. Их создатели всегда показывали множество других миров и новых трансформеров.

За проект отвечают ветераны франшизы. Шоураннером стал Фиджей Десанто (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes), а помогают ему Джордж Крстич (Megas XLR), Гэвин Хайнайт (Transformers: Cyberverse) и Брендон Истон («Агент Картер», Transformers: Rescue Bots). Продюсирует сериал компания Rooster Teeth (RWBY, gen:LOCK), а анимацией займётся студия Polygon Pictures («Годзилла», «Рыцари Сидонии»).

А ещё:

Star Trek: Lower Decks — взрослый комедийный мультсериал по «Звёздному пути». В центре сюжета — экипаж поддержки «на наименее важном корабле Звёздного флота». Действие разворачивается в 2380-м, спустя год после событий Star Trek: Nemesis. Из-за схожести концептов с рисунком «Юных титанов» мультсериал уже обозвали Star Trek Go.

Kid Cosmic — детский мультсериал Netflix от Крейга Маккракена (The Powerpuff Girls, Fosters Home for Imaginary Friends) о мальчике, который хотел стать героем. Когда он находит космические камни силы, его мечта сбывается. Но быть героем оказывается очень сложно.

ThunderCats Roar — ещё один перезапуск «Громовых котов», на этот раз в стилистике типичных мультсериалов Cartoon Network. За это и за упор на комедию фанаты растерзали авторов — на 8,2 тысячи лайков у трейлера 115 тысяч дизлайков. Следить за реакцией сообщества будет даже интереснее, чем за сюжетом мультсериала.