Первый трейлер Dispatches from Elsewhere — конспирологической фантастики

AMC выпустил первый трейлер своей грядущей новинки — фантастического сериала Dispatches from Elsewhere («Донесения из прочих мест»). В его основе лежит конспирологическая история о простых людях, которые узнают, что мир вокруг не так прост, как кажется.
Синопсис гласит, что действие развернётся вокруг обычных людей, которые сталкиваются с головоломкой, скрывающей за вуалью настоящую суть вещей. Вскоре герои понимают, что тайна оказывается намного сложнее, чем можно было себе представить. В центре событий окажется необычный институт Jujun, представители которого обещают для избранных возможность вырваться из оков повседневности и погрузиться в мир красоты и магии. Но никто не знает, идёт ли речь о некой виртуальной игре, иной реальности или просто теории заговора.
В главных ролях — Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму»), Ричард Грант («Логан», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»), Салли Филд («Форрест Гамп», «Место в сердце», «Норма Рэй») и другие. Сигел — у него большой опыт в качестве сценариста и продюсера — выступает исполнительным продюсером сериала.
Старт намечен на 1 марта.
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