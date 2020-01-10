«Что внутри? Всё»: первый трейлер сериала «Разрабы» от Алекса Гарленда

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Hulu и FX выпустили первый трейлер сериала «Разрабы» (Devs) от сценариста и режиссёра фильмов «Из машины» и «Аннигиляция» Алекса Гарленда. Новый проект постановщика рассказывает о скрывающей множество тайн IT-компании.

В центре сюжета — разработчица Лили Чан, сотрудница передовой технологической компании Amaya, расположенной в Сан-Франциско. Девушка подозревает, что именно руководство фирмы виновно в исчезновении (или даже смерти) её молодого человека. Чан начинает собственное расследование, и вскоре натыкается на секретное подразделение, которым заведует загадочный Форест.

В главных ролях — Сонои Мидзуно, Ник Офферман и Элисон Пилл. Трейлер отчасти повторяет стиль предыдущих работ режиссёра — вы только посмотрите на эту архитектуру, эстетику и символизм.

Всего в «Разрабах» будет восемь эпизодов. 5 марта на FX выйдут первые два.

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