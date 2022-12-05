Первый трейлер «Трех мушкетеров: Д’Артаньян»

Французская кинокомпания Pathé опубликовала трейлер новой экранизации «Трех мушкетеров» с подзаголовком «Д’Артаньян».
Режиссером выступает Мартен Бурбулон, наиболее известный по фильмам «Эйфель» и «Развод по-французски».
Главные роли исполняют Ева Грин (Миледи), Венсан Кассель (Атос), Пио Мармаи (Портос), Ромен Дюрис (Арамис), Франсуа Сивиль (Д’Артаньян) и Лина Коудри (Констанция).
Премьера фильма состоится 5 апреля 2023 года. А в декабре выйдет вторая часть — «Миледи».
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