Первый трейлер «Трех мушкетеров: Д’Артаньян»

Французская кинокомпания Pathé опубликовала трейлер новой экранизации «Трех мушкетеров» с подзаголовком «Д’Артаньян».

Режиссером выступает Мартен Бурбулон, наиболее известный по фильмам «Эйфель» и «Развод по-французски».

Главные роли исполняют Ева Грин (Миледи), Венсан Кассель (Атос), Пио Мармаи (Портос), Ромен Дюрис (Арамис), Франсуа Сивиль (Д’Артаньян) и Лина Коудри (Констанция).

Премьера фильма состоится 5 апреля 2023 года. А в декабре выйдет вторая часть — «Миледи».