Первый трейлер второго сезона Final Space

После долгого молчания Adult Swim показал первый ролик по второму сезону Final Space — одного из самых примечательных мультсериальных дебютов 2018 года. Авторы шоу в трейлере показали, что там случилось с главными героями после мощного клиффхенгера в финале.

Действие Final Space («Космический рубеж») разворачивается вокруг неудачника Гэри Гудспид, который из-за глупости взорвал почти сотню кораблей космического флота. Его на пять лет отправили отбывать наказание на тюремном корабле. И когда срок почти подошёл к концу, Гэри столкнулся с милым зелёным созданием, которое он в итоге взял под опеку — правда, за этим существом охотится злобный и могущественный Лорд Коммандер. Так Гэри из пилота-неудачника превращается в героя, который должен спасти галактику от страшного заговора.

Мы назвали Final Space лучшим мультсериалом 2018 года. Второй сезон начнёт выходит с 24 июня.