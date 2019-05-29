Первый трейлер второго сезона Final Space

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После долгого молчания Adult Swim показал первый ролик по второму сезону Final Space — одного из самых примечательных мультсериальных дебютов 2018 года. Авторы шоу в трейлере показали, что там случилось с главными героями после мощного клиффхенгера в финале.

Действие Final Space («Космический рубеж») разворачивается вокруг неудачника Гэри Гудспид, который из-за глупости взорвал почти сотню кораблей космического флота. Его на пять лет отправили отбывать наказание на тюремном корабле. И когда срок почти подошёл к концу, Гэри столкнулся с милым зелёным созданием, которое он в итоге взял под опеку — правда, за этим существом охотится злобный и могущественный Лорд Коммандер. Так Гэри из пилота-неудачника превращается в героя, который должен спасти галактику от страшного заговора.

Мы назвали Final Space лучшим мультсериалом 2018 года. Второй сезон начнёт выходит с 24 июня.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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