Первый трейлер второго сезона Final Space Кот-редактор 29.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение После долгого молчания Adult Swim показал первый ролик по второму сезону Final Space — одного из самых примечательных мультсериальных дебютов 2018 года. Авторы шоу в трейлере показали, что там случилось с главными героями после мощного клиффхенгера в финале. Действие Final Space («Космический рубеж») разворачивается вокруг неудачника Гэри Гудспид, который из-за глупости взорвал почти сотню кораблей космического флота. Его на пять лет отправили отбывать наказание на тюремном корабле. И когда срок почти подошёл к концу, Гэри столкнулся с милым зелёным созданием, которое он в итоге взял под опеку — правда, за этим существом охотится злобный и могущественный Лорд Коммандер. Так Гэри из пилота-неудачника превращается в героя, который должен спасти галактику от страшного заговора. Мы назвали Final Space лучшим мультсериалом 2018 года. Второй сезон начнёт выходит с 24 июня. Читайте также «Final Space»: мультсериал, который не стоит пропускать 11.05.2018 Похоже, перед нами новый феномен, который может встать в один ряд с «Футурамой» и «Риком и Морти». Фантастика-2018: лучшие мультсериалы года 03.01.2019 Юмористическое фэнтези от автора «Симпсонов», духовный наследник «Легенды об Аанге», экранизация милейшего комикса про скандинавский фольклор и выдающаяся космическая опера об отваге, дружбе и амбициях. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: