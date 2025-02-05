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По Assassin's Creed снимут еще один фильм

Дмитрий Кинский
5 февраля 13:24
141
1 минута на чтение
Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что в производство запустили лайв-экшен фильм по мотивам игровой серии Assassin's Creed.
Еще в 2020 году Netflix анонсировала сериал во вселенной Assassin's Creed, но с тех пор никаких новостей не было. Как оказалось, проект отложили до лучших времен.
Также ранее были слухи, что помимо сериала в работе находится анимационное шоу. Предполагается, что обе адаптации рассказали бы оригинальные истории.
Детали картины пока не уточняются.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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