По Baldur's Gate 3 выпустят лицензионные миниатюры героев. Даже медведя!

коллекционным статуэткам персонажей Dungeons & Dragons, Dungeons & Dragons, анонсировала миниатюры по Baldur's Gate 3 для настольных игр.





Линейка под названием Adventures From Baldur's Gate будет включать семь копий ключевых героев игры, включая Карлах, Шэдоухарт, Астариона, Гейла, Уилла, Лаэзель и Иссохшего. Набор из всех миниатюр обойдется в 50 долларов.





Кроме этого, WizKids анонсировала дополнительный пак с 40 фигурками различных монстров и существ, среди которых будет и медвежий облик друида. За набор просят уже 200 долларов.





Поставки начнутся в первом квартале 2025 года.

Компания WizKids, которая известна по