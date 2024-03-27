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По Baldur's Gate 3 выпустят лицензионные миниатюры героев. Даже медведя!
Андрей Квасков
1 октября 16:03
123
2 минуты на чтение
Компания WizKids, которая известна по коллекционным статуэткам персонажей Dungeons & Dragons, анонсировала миниатюры по Baldur's Gate 3 для настольных игр.

Линейка под названием Adventures From Baldur's Gate будет включать семь копий ключевых героев игры, включая Карлах, Шэдоухарт, Астариона, Гейла, Уилла, Лаэзель и Иссохшего. Набор из всех миниатюр обойдется в 50 долларов.

Кроме этого, WizKids анонсировала дополнительный пак с 40 фигурками различных монстров и существ, среди которых будет и медвежий облик друида. За набор просят уже 200 долларов.

Поставки начнутся в первом квартале 2025 года.

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Андрей Квасков
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