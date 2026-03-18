По Cyberpunk 2077 выпустят ККИ! Ее авторы уже собрали 7,5 млн долларов

Cyberpunk Trading Card Game. CD Projekt RED и WeirdCo запустили краудфандинговую кампанию для выпуска коллекционной карточной игры

Меньше чем за сутки разработчики собрали 7,5 миллиона долларов, хотя изначальная цель была всего 100 тысяч долларов.

В первом наборе будут знакомые фанатам персонажи Cyberpunk 2077, а во втором — герои аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Минимальный комплект из двух стартовых колод стоит 49 долларов, а максимальный под названием «Посмертие» (с кучей плюшек) — 2799 долларов.

Релиз состоится в конце 2026 года.

