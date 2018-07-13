Оригинальный взгляд Уильяма Гибсона на вселенную «Чужого», представленный ещё в 1980-е годы, воплотится стараниями художника Джонни Кристмаса и колориста Тамры Бонвиллейн. Изданием комикса займётся Dark Horse.

Действие «Чужого» Уильяма Гибсона разворачивается сразу после событий фильма «Чужие» 1986 года. Рипли, Хикс, Ньют и Бишоп оказываются под контролем «Союза прогрессивных народов», который привозит героев на станцию Anchorpoint. Но вскоре оказывается, что Союз сотрудничает с корпорацией «Вейланд-Ютани» по созданию армии ксеноморфов, и станцию уничтожают.

Вот первые шесть страниц будущего комикса, который уже доступен для предзаказа, а выйдет 7 ноября.

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