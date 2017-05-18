Чужого, или ксеноморфа — жуткое инопланетное чудовище с продолговатым черепом, двумя парами челюстей, острым хвостом и кислотной кровью, — знают даже те, кто не знаком с одноимённым фильмом и его продолжениями. Но посмотреть их определённо стоит. Ведь помимо легендарного монстра «Чужой» породил оригинальную и мрачную вселенную, которая развивается по сей день, и не только не киноэкранах.

Появление Чужого

Подробнее Как был создан «Чужой» «Чужой» был задуман как аллегория изнасилования и мог иметь щупальца, а Рипли могла стать мужчиной.

Сложно представить, что такая огромная франшиза родилась из-за удачного стечения обстоятельств. Работая над сценарием «Чужого», Дэн О’Бэннон и Рональд Шусетт не рассчитывали, что их имена войдут в историю кино. Изначальный сюжет «Чужого» был далёк от того, что увидели зрители: продюсеры Дэвид Гайлер и Уолтер Хилл не раз его переписывали. Именно они включили в сюжет андроида Эша, добавив в хоррор нотки научно-фантастической драмы. В итоге получилась невероятно красивая и смелая для своей эпохи лента о том, как семеро космических дальнобойщиков находят на далёкой планете заброшенный корабль с личинками неведомых существ. Одно из которых проникает на борт их посудины и устраивает кровавую баню.

С оформлением фильму несказанно повезло. О’Бэннон участвовал в работе над «Дюной» Алехандро Ходоровски, и, хотя проект был закрыт, он позволил сценаристу познакомиться с работами Ганса Руди Гигера, одновременно ужасающими и эротичными. Режиссёру «Чужого» Ридли Скотту творчество Гигера тоже пришлось по душе. Художнику поручили придумать облик пришельца на всех стадиях развития, обстановку инопланетного корабля и виды другой планеты. Его модели лицехватов были так реалистичны, что при попытке привезти их на съёмки в США Гигера задержали на таможне. Не могли поверить, что это лишь декорации.

На полную катушку выложился и режиссёр Ридли Скотт, и гримёры, и декораторы, и, конечно, актёрский состав. Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли стала не менее ярким образом сильной фантастической героини, чем принцесса Лея из «Звёздных войн».

История открывала огромные возможности для создания сиквелов и приквелов на любой вкус. Космос «Чужого», по канонам старой доброй фантастики, совсем не дружелюбен и таит массу опасностей и открытий — как и Земля с захватившими власть зловещими корпорациями и роботами, неотличимыми от людей.

Биология Чужого Чужой, или ксеноморф (от сочетания греческих слов «чужая» и «форма»), — прямоходящее существо, которое состоит одновременно из органической и неорганической материи и обладает двумя мощными челюстями, острым хвостом, прочным экзоскелетом и кислотной кровью. Жизненный цикл Чужого складывается из нескольких этапов. Внутри кожистого яйца развивается паразит, именуемый лицехватом. Это быстрая тварь, похожая на паука или кисть руки, чья единственная цель — найти живое существо, прикрепиться к его лицу и внедрить в него эмбрион Чужого. Выполнив свою миссию, лицехват умирает, а внутри организма-носителя начинает быстро развиваться существо, которое позже покидает тело своей жертвы, вырываясь из её груди. За это небольшого, но уже довольно опасного новорождённого Чужого называют грудоломом. Он быстро растёт и превращается во взрослую особь. Колонии ксеноморфов по устройству напоминает муравейник или пчелиный улей. Можно выделить несколько разновидностей Чужих, различающихся по внешнему виду и способностям. Самая крупная и умная — королева. Она откладывает яйца для продолжения рода и управляет ульем. Его обитатели делятся на рабочих и более крупных и агрессивных воинов. Внешность и способности Чужих могут варьироваться в зависимости от того, чей организм они использовали для развития. В комиксах и играх встречается больше видов Чужих, чем в кино, и они могут при необходимости менять свою специализацию. Но не совсем понятно, какие виды, помимо показанных в фильмах, можно считать каноническими.

Из хоррора — в боевики

Подробнее Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона Продолжение «Чужого», снятое Джеймсом Кэмероном, достойно оригинала — но при этом фильмы очень разные. Вспоминаем, как был создан сиквел и каким он мог стать.

Несмотря на отличные сборы «Чужого», Fox не спешил давать зелёный свет сиквелу. Мало кто представлял, в какую сторону развивать серию. В итоге Дэвид Гайлер сделал ставку на подающего надежды режиссёра Джеймса Кэмерона. Его сценарий к «Терминатору» впечатлил продюсера, и Кэмерон стал и сценаристом, и режиссёром сиквела под названием «Чужие».

Стараниями Кэмерона из ужастика серия превратилась в боевик. Режиссёр был давним поклонником «Звёздного десанта» Хайнлайна и хотел снять фильм не о беспомощных жертвах, а о солдатах будущего, готовых столкнуться с неведомой угрозой. Их история отразила интерес Кэмерона к войне во Вьетнаме. Как и американские солдаты, морпехи в фильме хорошо вооружены и обучены, но встреча с неизвестным противником на чужой территории оборачивается для них настоящим кошмаром.

Вселенная «Чужого» отлично подошла для боевика, и даже выжившая после первой части Рипли без проблем вписалась в сюжет. За пятьдесят лет, пока она пребывала в криогенном сне, на злополучной планете, где её команда столкнулась с Чужим, основали колонию. Связь с её жителями обрывается, и для расследования туда направляется вооружённый отряд. С ним летит и Рипли, надеясь, что победа над старым врагом поможет ей восстановить репутацию и избавиться от кошмаров. Что происходит дальше, догадаться нетрудно. Вместо одного прирождённого убийцы отряд встречает целый выводок тварей, сделавших колонию своим домом.

«Чужие» стали редким сиквелом, перегнавшим в популярности оригинал. Быстрый темп, кровавый экшен и храбрая героиня впечатлили и зрителей, и критиков. Вдобавок фантазия Кэмерона расширила вселенную «Чужих». Оказалось, что у ксеноморфов есть наделённая интеллектом королева, способная откладывать яйца, а сами они делятся на солдат и рабочих, как муравьи или пчёлы. Не только сильные и живучие, но вдобавок умные и организованные пришельцы стали достойными противниками для людей.

Злая корпорация Корпорация «Вейланд-Ютани» постоянно пытается заполучить образец Чужого. Основное направление её деятельности — освоение новых планет и производство всей необходимой для этого техники, от космических кораблей до скафандров и бортового питания. Она же выпускает неотличимых от людей андроидов. Корпорация появилась в результате слияния американской компании «Вейланд» и японской «Ютани». И хотя в «Прометее» и оригинальной тетралогии история компании изложена по-разному, её бизнес-модель остаётся неизменной. «Вейланд-Ютани» — классическая корпорация зла, которая готова на всё, чтобы заполучить новые технологии и заработать на них денег. Она посылает колонистов на населённую Чужими планету, ставит бесчеловечные опыты и ликвидирует их свидетелей. По словам Рипли, непонятно, кто хуже: убивающие из инстинкта Чужие или люди, готовые перебить друг дружку ради прибыли.

Падение и забвение

К началу работы над третьей частью саги удача от авторов отвернулась. Продюсеры никак не могли решить, как развивать историю. Для «Чужого 3» было написано несколько сценариев. Но Шусетта и О’Бэннона не устроили истории о конфликте двух держав, соперничающих в разработке биологического оружия, о превращении животных на аграрной колонии в Чужих или же о встрече монаховотшельников с ксеноморфами.

В итоге в основу фильма лёг сюжет об уголовниках на планете-тюрьме, которые борются с монстром. Туда попадает Рипли в компании лицехвата, который по прилёте заражает личинкой Чужого собаку. Рипли снова приходится охотиться на монстра, на этот раз особенно быстрого, и местные заключённые не рвутся ей помогать. Вдобавок внутри самой героини развивается зародыш королевы Чужих, за которым уже летят бепринципные агенты корпорации.

К сожалению, из-за конфликта продюсеров с режиссёром Дэвидом Финчером достойно подать историю не получилось. Разногласия были настолько сильными, что молодой режиссёр покинул проект, едва закончив съёмки, и монтировали картину уже без него. В результате вместо шедевра вышел среднего пошиба боевик с сумбурными идеями. Ничего нового во вселенную Чужих фильм не добавил. Только подтвердил, что ксеноморфы могут использовать для размножения не только людей, и гибриды с другими существами будут выглядеть чуть иначе.

Финальная сцена «Чужого 3» могла поставить эффектную точку в истории серии. Но, несмотря на протесты авторов франшизы, студия решила подзаработать ещё денег. Очередной сценарий был заказан у Джосса Уидона, а режиссёрское кресло досталось французу Жан-Пьеру Жёне. Они пытались найти свежий взгляд на теряющий популярность сериал, но вместо этого получилась лента, которую с «Чужим» связывали только Рипли и ксеноморфы. Интересные темы, которые мог затронуть сюжет, не нашли воплощения в типичной истории о крутых ребятах, истребляющих злых инопланетян.

В новом фильме военные клонируют королеву Чужих (и Рипли за компанию) и выводят нескольких ксеноморфов. Те разбегаются по исследовательскому кораблю и начинают охоту на экипаж. На этот раз Рипли приходится избавляться от них в компании космических пиратов. Причём клонированная Рипли — практически супергероиня. Благодаря встроенному в её ДНК генетическому коду пришельцев она стала значительно быстрее и сильнее, а её кровь превратилась в кислоту. Не такого завершения ждали фанаты. Да и рядового зрителя ещё один типичный боевик не особо впечатлил, о чём свидетельствовали скромные кассовые сборы.

Чужой на бумаге и мониторе

После 1997 года Чужие надолго пропали с киноэкранов. Но франшиза не была забыта: о ксеноморфах продолжали выпускать видеоигры и комиксы, появился кроссовер с «Хищником».

Игры по вселенной Чужих начали выходить вскоре после премьеры первого фильма. Сначала появились приключенческие игры для допотопных компьютеров и консолей, позже в моду вошли аркадные автоматы, где ксенорморфов можно было расстреливать из световых пистолетов. С середины девяностых по начало двухтысячных свет увидели гибриды хоррора и шутера Alien Trilogy и Alien Resurrection и опередивший своё время онлайновый командный шутер Aliens Online.

Интерес для современной аудитории могут представлять двухмерный сайд-скроллер Aliens Infestation для Nintendo DS, спорного качества шутер Aliens: Colonial Marines, вышедший на РС и консолях прошлого поколения, и, конечно, Alien: Isolation — отменный ужастик в ретрофутуристических декорациях, в который можно сыграть на современных консолях и РС. Сюжеты игр не потрясают воображение, но позволяют погрузиться в атмосферу серии.

Помимо фильмов и игр, по мотивам «Чужого» вышло множество романов и комиксов, как включённых в канон, так и оставшихся в статусе фанфиков. Встречаются самые разные тексты — от историй, как Рипли спасает из лап ксеноморфов очередную группу колонистов (и в финале, во избежание нестыковок с сюжетами фильмов, теряет память), до масштабных полотнищ о захвате Земли инопланетянами и попытках людей отвоевать планету. В книгах получили развитие такие незаслуженно забытые в фильмах персонажи, как морпех Хикс и девочка-колонистка Ньют из «Чужих».

Чужой и хищник

Кроссоверов с участием Чужого было много, но в масштабную серию перерос только один. В 1989 году стравить идеального убийцу и прирождённого охотника додумались на страницах комикса Alien vs. Predator издательства Dark Horse. На большом экране они встретились лишь в 2004 году, в фильме «Чужой против Хищника». Зрелище получилось кровавое, но бестолковое. Однако это не помешало через три года выпустить сиквел ещё более низкого качества. Неудивительно, что создатели «Чужого» открестились от этой дилогии и её принято считать не относящейся к канону.

Зато конфликт Чужих и Хищников с людьми стал отличной темой для видеоигр. Особенно удалась серия шутеров от первого лица, разработанная Rebellion Developments. В ней можно было поиграть за героя любой фракции, причём у каждого из троих был не только свой сюжет, но и индивидуальный стиль игры. Любили эти игры и за пугающую атмосферу и зашкаливающую жестокость. Ну где ещё можно собственноручно вырвать позвоночник из спины живого человека? Разве что в Mortal Kombat. В последней части которого, кстати, можно сыграть за Чужого и Хищника.

Но если истории о схватках Чужих, Хищников и людей ещё выглядят убедительно, то на обложки комиксов о борьбе Бэтмена, Супермена, судьи Дредда и Зелёного фонаря с ксеноморфами сложно смотреть без улыбки. А ведь издавались они не в качестве пародии, а на полном серьёзе. Супермену, например, пришлось столкнуться с Чужим на планете, где мало солнечного света, из-за чего супергерой потерял часть силы и не смог быстро расправиться с монстром.

Вперёд в прошлое

По-настоящему серия вернулась на большой экран в 2012 году, когда вышел «Прометей» — амбициозная фантастическая лента, снятая Ридли Скоттом. Хотя напрямую к истории «Чужого» она не подводит, проще всего охарактеризовать её как приквел к основной серии.

Звездолёт «Прометей» летит с научно-исследовательской миссией на далёкую планету. Учёные вычислили, что на оставленных древними цивилизациями многочисленных рисунках боги указывали именно на неё. В надежде найти ответы на вопросы о возникновении человечества и смысле его существования экипаж исследует руины инопланетных построек, одна из которых оказывается космическим кораблём. Он держал курс на Землю, но вся его команда, за исключением одного спящего в криогенной камере гуманоида, погибла. Попытка установить контакт с пришельцем проваливается: тот набрасывается на заговоривших с ним людей. Вдобавок трюм его корабля набит сосудами с чёрной жижей, вызывающей у людей страшные мутации. Под конец фильма это приводит к появлению существа, похожего на Чужого…

«Прометей» не стесняется поднимать вечные вопросы о вере и смысле жизни, в то же время рассуждая на такие популярные в фантастике темы, как отношения роботов и людей. Андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера, на вид дружелюбный, но в глубине цифрового сознания затаивший обиду на своих создателей, стал главной жемчужиной картины. Остальные персонажи тоже вышли симпатичными, хотя и действовали нелогично для профессиональных исследователей. Но это, пожалуй, единственная весомая претензия к «Прометею». Фильм пропитан духом старой доброй научной фантастики, чья вселенная полна манящих и в то же время смертоносно опасных секретов. И пройтись по пыльным дорожкам далёкого заброшенного мира в компании героев оказалось очень приятно. Не в последнюю очередь благодаря красивому оформлению фильма, сочетающего дизайн Гигера и современные дорогие спецэффекты.

«Прометей» неплохо дополнил вселенную «Чужих», приподняв завесу тайны над происхождением пилота инопланетного корабля, на который наткнулись герои первого фильма. В то же время картина оставила множество вопросов без ответа, намекая на возможность продолжения. И его не пришлось долго ждать. «Чужой: Завет» стал первым в трилогии фильмов, соединяющей события «Прометея» и «Чужого». Фильм вышел в мае и избавился от части недостатков «Прометея»— вернул собственно Чужих, ответил на несколько давних вопросов вселенной, и к тому же был так же красив. Вот только герои его тоже были не в ладах с логикой… Может, в следующем фильме исправят?

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Серия о Чужом оказалась живучей, как и одноимённый монстр. И хотя первые два фильма подняли планку качества так высоко, что повторить их успех практически невозможно, их предысторию и продолжение всё равно хочется увидеть. Созданная без малого сорок лет назад вселенная, населённая причудливыми чудовищами, коварными роботами и беспринципными сотрудниками гигантских корпораций, продолжает будоражить воображение. И хочется верить, что мастерство сценаристов и режиссёров позволит миру Чужих развиваться и дальше, а не кануть в забвение.