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По Kingdom Come: Deliverance выпустят настольную игру

Дмитрий Кинский
2 июля 13:46
107
1 минута на чтение
Издатель Czech Games Edition анонсировал настольную игру по мотивам хардкорной RPG Kingdom Come: Deliverance.
В ней игрокам предстоит в течение пяти дней и четырех ночей помогать местной знати, устанавливать связи, сражаться с врагами и воровать все, до чего рука дотянется — от безделушек до лошадей.
Проект рассчитан как на одиночное прохождение, так и на совместную игру до четырех человек.
Над игрой работают Томаш Холек (SETI) и Владя Хватил (Codenames).
Цена удовольствия — 200 долларов. Предзаказы продлятся до 16 августа.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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